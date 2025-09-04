Khối nghệ sĩ bị nhắc nhở ở diễu hành, Cục trưởng Xuân Bắc xử lý nhanh bằng 1 hành động!

Dù buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra thành công, để lại nhiều cảm xúc tốt đẹp nhưng loạt thông tin, diễn biến liên quan đến hoạt động này vẫn thu hút sự chú ý. Một trong những khối nổi bật tại hoạt động diễu hành chính là Khối Văn hoá - Thể thao, quy tụ gần 200 nghệ sĩ, vận động viên Việt. Để có những khoảnh khắc chỉn chu, trang trọng xuất hiện trên quảng trường Ba Đình lịch sử và khắp các tuyến phố thì các nghệ sĩ đã tập luyện nhiều ngày, tham gia đầy đủ các buổi tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt.

Cho đến mới đây, xuất hiện clip khối Văn hoá - Thể thao bị nhắc nhở vì tác phong chưa chuẩn, đi chưa đều khiến đội hình không được đẹp. Theo đó, khối này bị nhắc: "Một vài cá nhân tôi không muốn nói xấu nhưng có những hình ảnh chưa được đẹp. Cho nên các đồng chí phải hoàn toàn tập trung, dù sơ duyệt hay tổng duyệt cũng mang tinh thần như chính thức, 40 năm mới có một lần".

Khối Văn hoá - Thể thao bị nhắc nhở trước giờ diễn ra lễ diễu hành

Sau khi Khối Văn hoá - Thể thao bị nhắc nhở, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn bị bắt gặp có hành động đặc biệt là đi cuối hàng, đồng hành và đôn đốc các nghệ sĩ nghiêm chỉnh, đi đúng hàng khi buổi lễ chính thức diễn ra. Hành động nhỏ nhưng thể hiện tinh thần trách nghiệm của Cục trưởng với hoạt động lớn của đất nước.

Cục trưởng Xuân Bắc đi cuối hàng để theo dõi, theo sát các hoạt động của nghệ sĩ sau khi khối này bị nhắc nhở

Trước đó, trong ngày tổng duyệt cuối cùng, Cục trưởng Xuân Bắc cũng đã nhắc nhở và động viên tinh thần dàn nghệ sĩ siễu hành: "Chúng ta là những người đại diện để thực hiện chương trình 80 năm mới có một lần kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Vì thế tôi mong mọi người tập trung cao độ để làm tốt nhất công việc của mình. Vì tất cả những gương mặt này sẽ được hàng triệu người nhìn, cảm nhận, các bạn đang đại diện cho sức mạnh của khối biểu diễn, các bạn là tiết mục cuối cùng khép lại chương trình mà toàn quân, toàn dân ta cố gắng thực hiện. Chúng ta đang đến rất gần ngày trọng đại, hôm nay đạt được 10 thì hôm tới đạt được 12, cố gắng phối hợp với nhau để tập luyện hiệu quả nhé. Mọi người giữ gìn sức khoẻ".

NSND Xuân Bắc dặn dò dàn nghệ sĩ cố gắng kết sức cho sự kiện diễu hành 2/9

Dù trước đó từng bị nhắc nhở trong buổi sơ duyệt vì đội hình chưa đều, tác phong chưa thật sự chuẩn chỉnh, nhưng khi bước vào lễ diễu hành chính thức, dàn nghệ sĩ của Khối Văn hoá – Thể thao đã thể hiện sự nghiêm túc và chuyên nghiệp tuyệt đối. Gần 200 nghệ sĩ cùng nhau sải bước đều tăm tắp, nụ cười rạng rỡ và khí thế tự hào lan toả trên Quảng trường Ba Đình cũng như khắp các tuyến phố Thủ đô. Khoảnh khắc ấy không chỉ xoá tan mọi băn khoăn trước đó mà còn giúp công chúng thêm tự hào khi thấy hình ảnh nghệ sĩ Việt xuất hiện trang nghiêm, góp phần mang đến một màn diễu hành trọn vẹn, giàu cảm xúc trong ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Khối Văn hoá - Thể thao khi lên sóng trực tiếp ở buổi lễ chính thức