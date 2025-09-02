Phương Thanh kể mối duyên với NSND Xuân Bắc

Ca sĩ Phương Thanh kể có duyên gặp NSND Xuân Bắc 3 lần trong một hành trình tại lễ diễu binh, diễu hành A80. Ngoài ra, cô chia sẻ những khoảnh khắc check-in cùng một số đồng nghiệp như rapper Đen, Tiến Đạt...
Hình ảnh Mỹ Tâm và ca sĩ nhí Hà Thủy Tiên chuẩn bị tiến vào lễ đài. Cả hai mở màn phần trình diễn văn nghệ đại lễ với ca khúc Giai điệu tự hào.
Phương Mỹ Chi cho biết cô hồi hộp khó ngủ, chờ tới sáng tham gia sự kiện trọng đại của dân tộc.
Hoa hậu Tiểu Vy lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ dịp 2/9 tại Hà Nội.
Những khoảnh khắc của diễn viên Việt Hoa tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Diễn viên Thu Trang diện áo dài cùng khăn choàng cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9.