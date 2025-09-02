Phương Thanh kể mối duyên với NSND Xuân Bắc

Khoảnh khắc Mỹ Tâm cùng ca sĩ nhí Thủy Tiên chuẩn bị tiến vào lễ đài, Phương Thanh check-in cùng NSND Xuân Bắc... là những hình ảnh hậu trường ấn tượng của dàn nghệ sĩ tại lễ diễu binh, diễu hành A80.

Ca sĩ Phương Thanh kể có duyên gặp NSND Xuân Bắc 3 lần trong một hành trình tại lễ diễu binh, diễu hành A80. Ngoài ra, cô chia sẻ những khoảnh khắc check-in cùng một số đồng nghiệp như rapper Đen, Tiến Đạt...

Hình ảnh Mỹ Tâm và ca sĩ nhí Hà Thủy Tiên chuẩn bị tiến vào lễ đài. Cả hai mở màn phần trình diễn văn nghệ đại lễ với ca khúc Giai điệu tự hào.

Dàn nghệ sĩ nam gồm Quốc Thiên, Mono, Huỳnh Lập, Nguyên Khang, Minh Luân và Tăng Duy Tân trước giờ diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Những khoảnh khắc hậu trường tại đại lễ A80 được Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và diễn viên Vân Trang.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến cảm thấy vinh dự và tự hào khi là một trong 80 đại biểu đại diện khối Văn hoá - Thể thao biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9. "Sẽ không bao giờ quên được cảm giác được đứng trước Lăng Bác cất cao tiếng hát vào ngày trọng đại kỷ 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", cô chia sẻ.

Phương Mỹ Chi cho biết cô hồi hộp khó ngủ, chờ tới sáng tham gia sự kiện trọng đại của dân tộc.

Diễn viên Quốc Toàn tự hào vì được đứng trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao. "Cơ hội lần này giúp tôi được nhìn lại hành trình hơn 10 năm tuổi trẻ gắn bó với Lăng Bác từ những ngày đầu ước mơ lên thành phố lập nghiệp. Suốt 5 năm tại nơi đây, biết bao hồi ức chân phương giản dị đã phần nào tạo nên phiên bản tốt đẹp của chính mình ngày hôm nay", Quốc Toàn nói.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh sẽ cố gắng dùng năng lực, sở trường của mình để cống hiến những điều giá trị cho âm nhạc, lan toả những thông điệp ý nghĩa và nhân văn đến với mọi người và xã hội. "Là một nhạc sĩ, tôi tin rằng khi bài hát chạm được vào cảm xúc nhiều người sẽ tạo nên những điều tích cực và thay đổi khiến cuộc sống tốt đẹp, vui tươi và hạnh phúc hơn. Đó là lý tưởng tôi theo đuổi trên con đường này. Tự hào là người Việt Nam. Tự hào được cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam", anh viết.

"Hôm nay, hàng triệu trái tim cùng hướng về. Một cảm giác khó diễn tả thành lời khi được chiêm ngưỡng đội hình trực thăng đồng loạt mang theo lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng tung bay trên bầu trời quảng trường Ba Đình lịch sử. Thiêng liêng, hùng tráng và rất đỗi tự hào", diễn viên Lê Anh Thơ chia sẻ.

Gia đình diễn viên Tú Vi - Văn Anh thực hiện bộ ảnh mừng Tết độc lập.

Hoa hậu Tiểu Vy lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ dịp 2/9 tại Hà Nội.

Những khoảnh khắc của diễn viên Việt Hoa tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

"Dưới bóng cờ Tổ quốc, ta tìm thấy sức mạnh đoàn kết và niềm tin không bao giờ tắt - khi tất cả chúng ta là một - cùng chung dòng máu Việt, cùng chung tình yêu nước", BTV Thu Hà chia sẻ.

Diễn viên Thu Trang diện áo dài cùng khăn choàng cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2/9.

 

