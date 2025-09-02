Chỉ đúng 1 hành động, Đen Vâu ẵm ngay điểm 10 tinh tế tại buổi diễu hành A80

Tại buổi diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ 2/9 sáng nay, một khoảnh khắc nhỏ của Đen Vâu bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý, khiến cộng đồng mạng thi nhau khen ngợi. Trong lúc di chuyển cùng Khối Văn hoá - Thể thao, nam rapper tranh thủ giao lưu cùng người dân đứng hai bên đường cổ vũ. Khi hỏi thăm một khán giả rằng đã ăn sáng chưa và nhận được câu trả lời là chưa, Đen Vâu lập tức quay người lại, lục túi áo rồi đưa tiền để người này có thể mua đồ ăn.

Hành động ấm áp và đầy tinh tế này đã khiến không khí trở nên rộn ràng, ai có mặt tại đó cũng trầm trồ vì sự chu đáo, gần gũi và tấm lòng quan tâm của nam rapper. Khoảnh khắc nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, chỉ một cử chỉ nhỏ nhưng đã cho thấy sự giản dị, quan tâm và trái tim ấm áp của Đen Vâu.

Đen Vâu phát tiền ăn sáng cho fan xem diễu hành A80

Khoảnh khắc Đen Vâu quay người vào kiếm tiền trong túi áo vô cùng dễ thương

Mọi người không khỏi bất ngờ trước hành động quá đỗi ấm áp của nam rapper

Mỗi khi có mặt tham gia diễu hành, Đen Vâu đều để lại cho công chúng cái nhìn tích cực. Vào sáng 30/8 tại buổi tổng duyệt, nam rapper đã chủ động tiến lại gần một chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ, nhẹ nhàng vỗ vai như một lời cảm ơn. Sau đó, Đen Vâu đặt tay lên ngực, cúi người khi bắt tay, thể hiện sự kính trọng và biết ơn đối với lực lượng đang căng mình làm việc trong nhiều ngày qua.

Hay trong buổi sơ duyệt hôm 27/8, Đen Vâu cũng được nhiều lời khen với khoảnh khắc nhặt rác trước khi bước vào hàng. Nam rapper đang di chuyển thì thấy dưới chân có hộp rỗng, và trước khi bước vào hàng thì đã cúi người nhặt rác đưa cho ekip bỏ đúng nơi quy định. Có thể thấy, qua vài hành động nhỏ cũng đã đủ minh chứng sự tử tế và chân thành của Đen Vâu.

Khoảnh khắc dễ thương của Đen Vâu trong buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Đen Vâu nhặt rác trước khi vào hàng ngũ trong buổi sơ duyệt hôm 27/8

Sáng nay, trong không khí hân hoan kỷ niệm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dàn nghệ sĩ Việt đã có mặt từ lúc 3-4h sáng để chuẩn bị cho buổi lễ diễu binh, diễu hành trọng đại tại Hà Nội. Gần 200 nghệ sĩ Việt sẽ góp mặt trong khối Văn hoá - thể thao để diễu hành trong đại lễ này. Đây cũng là một trong những khối được người dân mong chờ, ai cũng chuẩn bị chỉn chu, sẵn sàng góp phần nhỏ vào sự thành công trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Từ sáng nay, các nghệ sĩ đã chia sẻ khung hình ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này, có người còn nôn nao đến mức thức trắng đêm, mong chờ được thực hiện nhiệm vụ ý nghĩa. Xuất hiện trong đội hình có nhiều gương mặt được công chúng yêu mến như Đen Vâu, MONO, Trang Pháp, Lâm Vỹ Dạ, Trương Quỳnh Anh, Huỳnh Lập, Thanh Thuỷ, Lan Ngọc, Hoa hậu Bảo Ngọc, dàn sao phim Mưa Đỏ...

Ai nấy đều giữ tinh thần hứng khởi, nở nụ cười tươi rạng rỡ dù phải chuẩn bị xuyên đêm và xuất hiện vào sáng tinh mơ. Khoảnh khắc nghệ sĩ bước ra đường phố rợp cờ hoa, trong tiếng hò reo, thích thú của người dân lan toả năng lượng tích cực, tinh thần dân tộc. Có thể nói, hình ảnh các nghệ sĩ tươi tắn, rạng ngời hôm nay chính là minh chứng đẹp đẽ nhất cho tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và tình yêu nước nồng nàn trong ngày trọng đại của quê hương, đất nước.

Đen Vâu tươi rói, vẫy chào người dân khi diễu hành

Các nghệ sĩ ai cũng háo hức, xen lẫn là sự tự hào

Diễn viên Thanh Sơn tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đặc biệt nhất trong đời

MONO diện suit lịch lãm cực điển trai

Á hậu Châu Anh khoe sắc rạng rỡ

MC Khánh Vy, ca sĩ Phương Thanh và các nghệ sĩ tươi rói trong Khối Văn hoá - Thể thao diễu hành



