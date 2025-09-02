Mỹ nhân Việt công khai sánh đôi bên bác sĩ thẩm mỹ sau 5 lần 7 lượt vướng tin tình cảm, bí mật sinh con

Tham gia The Face 2016, Ngọc Loan là một trong những thí sinh nổi bật vì sở hữu gương mặt xinh đẹp. Bước ra khỏi chương trình, người đẹp sinh năm 1993 nhiều lần khiến netizen choáng ngợp vì cuộc sống sang chảnh như bà hoàng.

Mới đây, Ngọc Loan đăng tải clip ngắn trên kênh TikTok xuất hiện rạng rỡ, được các nhân viên bí mật tổ chức sinh nhật sớm. Cô viết: "Sinh nhật sớm cùng team. Loan xin chân thành cảm ơn toàn thể nhân viên năm nào cũng tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Loan. Luôn trân quý và biết ơn tất cả mọi người đã dành thật nhiều tình cảm cho Loan".

Đáng nói, trong clip còn có khoảnh khắc Ngọc Loan xuất hiện bên cạnh bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng C.Q.T. Trong suốt thời gian qua, người đẹp sinh năm 1993 vướng nghi vấn có mối quan hệ tình cảm, bí mật sinh con với vị bác sĩ này. Do đó, khoảnh khắc cả hai xuất hiện công khai trên mạng xã hội khiến không ít người bàn tán.

Ngọc Loan chia sẻ clip được các nhân viên bí mật tổ chức sinh nhật

Người đẹp sinh năm 1993 còn công khai khoảnh khắc xuất hiện bên cạnh bác sĩ nổi tiếng

Trước đó, cô vướng nghi vấn có tình cảm và còn bí mật sinh con cho vị bác sĩ này

Theo nhiều nguồn tin thân cận, Ngọc Loan được cho là đã bí mật hạ sinh hai nhóc tỳ – một trai, một gái, cô được lòng gia đình của nửa kia. Dù người đẹp chưa từng lên tiếng xác nhận, công chúng vẫn ngầm hiểu rằng cô đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn trong vai trò làm mẹ và phu nhân thầm lặng.

Dù chưa từng chính thức công khai nhưng qua những hint mà Ngọc Loan vô tình để lộ như bàn tiệc ấm cúng trong dịp sinh nhật bé trai, hay chuyến du lịch nước ngoài xuất hiện bóng dáng một người đàn ông được cho là bác sĩ kia… đều khiến netizen vừa tò mò vừa bán tín bán nghi.

Ngọc Loan có cuộc sống sang chảnh sau khi bước ra khỏi chương trình The Face 2016

Người đẹp 9x vướng nghi vấn đã bí mật sinh hai con

Ngọc Loan từng được khán giả biết đến khi tham gia The Face Vietnam 2016 và thuộc đội Phạm Hương. Sở hữu nhan sắc nổi bật, cô nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh được chú ý nhất mùa giải, tiến khá sâu nhưng lại chưa thật sự ghi dấu ấn về kỹ năng.

Sau chương trình, thay vì tiếp tục theo đuổi nghề mẫu, Ngọc Loan chọn rời xa ánh đèn showbiz và dần khép mình. Hiện tại, cô tập trung phát triển công việc trong lĩnh vực thẩm mỹ.