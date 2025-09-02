Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!

Theo Đời sống Pháp luật 06:05 02/09/2025
Dàn nghệ sĩ xuất hiện chỉn chu, trang trọng sẵn sàng góp mặt trong hoạt động lớn của đất nước.

Sáng nay, trong không khí hân hoan kỷ niệm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dàn nghệ sĩ Việt đã có mặt từ lúc 3h - 4h sáng để chuẩn bị cho buổi lễ diễu binh, diễu hành trọng đại tại Hà Nội. Gần 200 nghệ sĩ Việt sẽ góp mặt trong khối Văn hoá - thể thao để diễu hành trong đại lễ này. Đây cũng là một trong những khối được người dân mong chờ, ai cũng chuẩn bị chỉn chu, sẵn sàng góp phần nhỏ vào sự thành công trong ngày lễ trọng đại của đất nước. 

Từ sáng nay, các nghệ sĩ đã chia sẻ khung hình ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này, có người còn nôn nao đến mức thức trắng đêm, mong chờ được thực hiện nhiệm vụ ý nghĩa. Xuất hiện trong đội hình có nhiều gương mặt được công chúng yêu mến như Đen Vâu, MONO, Trang Pháp, Lâm Vỹ Dạ, Trương Quỳnh Anh, Huỳnh Lập, Thanh Thuỷ, Lan Ngọc, Hoa hậu Bảo Ngọc, dàn sao phim Mưa Đỏ... 

Ai nấy đều giữ tinh thần hứng khởi, nở nụ cười tươi rạng rỡ dù phải chuẩn bị xuyên đêm và xuất hiện vào sáng tinh mơ. Khoảnh khắc nghệ sĩ bước ra đường phố rợp cờ hoa, trong tiếng hò reo, thích thú của người dân lan toả năng lượng tích cực, tinh thần dân tộc. Có thể nói, hình ảnh các nghệ sĩ tươi tắn, rạng ngời hôm nay chính là minh chứng đẹp đẽ nhất cho tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và tình yêu nước nồng nàn trong ngày trọng đại của quê hương, đất nước. 

Dàn sao xuất hiện lúc 3-4h sáng, vui vẻ giao lưu cùng người dân

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 1.

MONO tràn đầy năng lượng, biểu cảm tươi rói khi xuất hiện

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 2.

Nam ca sĩ vui vẻ giao lưu với người dân trong lúc tiến về khu vực tập trung

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 3.

Đen Vâu cũng thân thiện ký tặng khán giả trước giờ G góp mặt trong đội diễu hành

Đen Vâu có hành động đáng yêu là cho tiền fan ăn sáng

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 4.

Hiếu Nguyễn - Lâm Thanh Nhã - Hứa Vĩ Văn và Phương Nam - dàn sao phim Mưa Đỏ

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 5.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng của Mưa Đỏ

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 6.

Ca sĩ Trang Pháp

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 7.

Ca sĩ Đức Phúc

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 8.

MC Khánh Vy

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 9.

Diễn viên Trương Quỳnh Anh

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 10.

Vợ chồng Hải Long - Salim

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 11.

Ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 12.

Anh vui vẻ giao lưu với người dân đang chờ xem diễu binh, diễu hành

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 13.

Các nghệ sĩ đều sẵn sàng cho nhiệm vụ ý nghĩa và lớn lao hôm nay

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 14.

Ca sĩ Trúc Nhân

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 15.

Nghệ sĩ Mai Thu Huyền diện áo dài hồng, mang cả phụ kiện nón lá Việt Nam

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 16.

Diễn viên Thanh Sơn

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 17.

Ca sĩ Anh Tú

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 18.

Anh Tú cười tươi rói, hào hứng hết mức lúc 4h sáng

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 19.

Ngọc Thanh Tâm và Bùi Công Nam

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 20.

Hoa hậu Bảo Ngọc

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 21.

Diễn viên Huỳnh Lập

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 22.

MC Nguyên Khang

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 23.

Các mỹ nhân Vbiz diện áo dài chỉn chu, trang trọng

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 24.

Diễn viên Bảo Thanh mặc quân phục để góp mặt trong sự kiện hôm nay. Cô hiện mang quân hàm Thượng uý Công an nhân dân

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 25.

Hoàng Yến Chibi - Khả Ngân - Lan Ngọc và Song Luân cũng đã sẵn sàng

Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!- Ảnh 26.

Các nghệ sĩ hào hứng trên chuyến xe đi thực hiện nhiệm vụ diễu hành trong Khối văn hoá - thể thao

Những ngày qua, dàn sao đã liên tục tham gia các buổi tập luyện với tinh thần nghiêm túc để đảm bảo tiến độ. Trong quá trình tập duyệt, khối nghệ sĩ cũng mang lại không ít khoảnh khắc đáng yêu: từ màn "chạy marathon”"vì cháy timeline, những cái nắm tay động viên, cho đến những pha chỉnh sửa thao tác lúng túng đầy dễ thương.

Không chỉ là sự góp mặt mang tính biểu tượng, các nghệ sĩ còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc trong lòng công chúng. Việc nghệ sĩ Việt xuất hiện đồng hành cùng hàng vạn người dân cả nước trong ngày lễ trọng đại đã cho thấy rõ vai trò, sức ảnh hưởng và tinh thần cống hiến của họ.

Nữ diễn viên có mẹ là Thượng tá quân đội, vinh dự cầm biển của khối Văn hoá - Thể thao diễu hành A80
