Khối nghệ sĩ tươi rói chuẩn bị diễu hành lễ 2/9: MONO đầy năng lượng, Lan Ngọc và dàn sao đã sẵn sàng!

Sáng nay, trong không khí hân hoan kỷ niệm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dàn nghệ sĩ Việt đã có mặt từ lúc 3h - 4h sáng để chuẩn bị cho buổi lễ diễu binh, diễu hành trọng đại tại Hà Nội. Gần 200 nghệ sĩ Việt sẽ góp mặt trong khối Văn hoá - thể thao để diễu hành trong đại lễ này. Đây cũng là một trong những khối được người dân mong chờ, ai cũng chuẩn bị chỉn chu, sẵn sàng góp phần nhỏ vào sự thành công trong ngày lễ trọng đại của đất nước.
Từ sáng nay, các nghệ sĩ đã chia sẻ khung hình ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này, có người còn nôn nao đến mức thức trắng đêm, mong chờ được thực hiện nhiệm vụ ý nghĩa. Xuất hiện trong đội hình có nhiều gương mặt được công chúng yêu mến như Đen Vâu, MONO, Trang Pháp, Lâm Vỹ Dạ, Trương Quỳnh Anh, Huỳnh Lập, Thanh Thuỷ, Lan Ngọc, Hoa hậu Bảo Ngọc, dàn sao phim Mưa Đỏ...
Ai nấy đều giữ tinh thần hứng khởi, nở nụ cười tươi rạng rỡ dù phải chuẩn bị xuyên đêm và xuất hiện vào sáng tinh mơ. Khoảnh khắc nghệ sĩ bước ra đường phố rợp cờ hoa, trong tiếng hò reo, thích thú của người dân lan toả năng lượng tích cực, tinh thần dân tộc. Có thể nói, hình ảnh các nghệ sĩ tươi tắn, rạng ngời hôm nay chính là minh chứng đẹp đẽ nhất cho tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và tình yêu nước nồng nàn trong ngày trọng đại của quê hương, đất nước.
Dàn sao xuất hiện lúc 3-4h sáng, vui vẻ giao lưu cùng người dân
Đen Vâu có hành động đáng yêu là cho tiền fan ăn sáng
Những ngày qua, dàn sao đã liên tục tham gia các buổi tập luyện với tinh thần nghiêm túc để đảm bảo tiến độ. Trong quá trình tập duyệt, khối nghệ sĩ cũng mang lại không ít khoảnh khắc đáng yêu: từ màn "chạy marathon”"vì cháy timeline, những cái nắm tay động viên, cho đến những pha chỉnh sửa thao tác lúng túng đầy dễ thương.
Không chỉ là sự góp mặt mang tính biểu tượng, các nghệ sĩ còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc trong lòng công chúng. Việc nghệ sĩ Việt xuất hiện đồng hành cùng hàng vạn người dân cả nước trong ngày lễ trọng đại đã cho thấy rõ vai trò, sức ảnh hưởng và tinh thần cống hiến của họ.