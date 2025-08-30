Bắt cận visual Hoàng Thuỳ Linh khi đi tập luyện diễu hành, có 1 hành động ghi điểm mạnh

Những ngày vừa qua, dàn sao Việt là rapper Đen Vâu, ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Trang Pháp, Dương Hoàng Yến, diễn viên Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Mai Hoa... nô nức tham gia buổi sơ luyện diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ 2/9. Khi đi diễu hành qua trên phố, dàn nghệ sĩ thuộc khối Văn hóa - Thể thao nhận được sự ủng hộ, cổ vũ của đông đảo người dân.

Mới đây, đoạn clip do "team qua đường" ghi lại có sự xuất hiện của dàn sao được đăng tải trên TikTok nhận được sự quan tâm rất lớn. Trong video, ca sĩ Hoàng Thùy Linh mặc trang phục đơn giản, trên ngực áo có dòng tiêu ngữ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Qua ống kính của camera thường, nữ ca sĩ sinh năm 1988 vẫn nổi bật với visual rạng rỡ. Trước đông đảo khán giả, Hoàng Thùy Linh ghi điểm mạnh vì thái độ thân thiện niềm nở. Cô còn nhiệt tình giao lưu, chụp ảnh cùng với một số khán giả. Nữ ca sĩ 8x còn cúi gập người khi nghe thấy có người gọi tên của mình.

Bắt cận visual Hoàng Thuỳ Linh khi đi tập luyện diễu hành, có 1 hành động ghi điểm mạnh

Nữ ca sĩ sinh năm 1988 còn ghi điểm mạnh vì sự thân thiện, cúi người khi gặp khán giả

Hoàng Thùy Linh xuất hiện với nhan sắc rạng rỡ qua ống kính camera thường

Trước đó, khi xuất hiện ở giữa nơi đông người, cô và Đen Vâu vẫn giữ khoảng cách nhất định hạn chế tương tác

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dàn nghệ sĩ Việt sẽ góp mặt trong Khối văn hoá – thể thao để tham gia diễu hành. NSND Xuân Bắc – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn tiết lộ, nhiều nghệ sĩ đã chủ động nhắn tin, đăng ký để được tham gia sự kiện trọng đại này, trong đó có Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh, Tăng Duy Tân, MONO, Lâm Vỹ Dạ, Trương Quỳnh Anh, NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, MC Khánh Vy…

Sáng 29/8, tại SVĐ Mỹ Đình diễn ra buổi tập duyệt trước thềm Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025).

Trong Khối văn hoá - thể thao tập duyệt có nhiều nghệ sĩ như NSND Lê Khanh, NSNS Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, Mai Thu Quỳnh, Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh, Thanh Sơn, Trang Pháp... háo hức tập duyệt trong không khí đầy tự hào.

Dàn sao Việt như diễn viên Thu Quỳnh, Lương Thu Trang, rapper Đen Vâu, ca sĩ Trang Pháp, MC Nguyên Khang... nô nức luyện tập diễu hành, chuẩn bị cho đại lễ A80

Các nghệ sĩ đều bày tỏ lòng tự hào, vinh dự khi được góp mặt trong các hoạt động đặc biệt và ý nghĩa

Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước có 48 khối, với khoảng 13.000 người tham gia

Ngày 29/8, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng sẽ cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông từ 22h ngày 29/8 đến 13h ngày 30/8, muộn hơn 4 tiếng so với thông báo trước đó.