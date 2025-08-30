Hiệu ứng "kinh khủng khiếp" khi Taylor Swift tuyên bố lấy chồng

Sau khi Taylor Swift và cầu thủ Travis Kelce thông báo đã đính hôn, một thứ hiệu ứng đặc biệt mang tên của giọng ca You Belong With Me đã bùng nổ trên toàn cầu, cho thấy sức hút mạnh mẽ của nữ ca sĩ solo thành công nhất hiện nay. Trang 163 đánh giá rằng, "hiệu ứng Taylor Swift" đã mang đến những con số kỷ lục, khiến dân tình phải tròn mắt thán phục.

Theo Fox News, bài đăng báo tin vui của Taylor Swift đã chính thức lọt top những bài được chia sẻ nhiều nhất trong lịch sử Instagram với lượng tương tác kỷ lục. Chỉ trong giờ đầu tiên, bức ảnh đã thu về hơn 14 triệu lượt thích và đạt 1 triệu lượt đăng lại (repost) trong chưa đầy 6 tiếng. Trong ngày 27/8, khi tìm kiếm tên của Taylor Swift trên Google, bạn thậm chí còn nhận được hiệu ứng rải hoa chúc mừng. Thế là đủ biết sức ảnh hưởng của nàng ca sĩ khủng tới mức nào rồi!

Hàng loạt tên tuổi lớn như Tổng thống Mỹ Donald Trump, những thành viên của hoàng giai Anh như vợ chồng Thân vương William và Nữ công tước xứ Sussex Meghan Markle cũng như các ngôi sao đình đám Cardi B, Charlie Puth, Abigail Lauren, Sabrina Carpenter, siêu mẫu Cara Delevingne... đều gửi lời chúc mừng tới người đẹp Taylor Swift nhân ngày vui này.

Ở đất nước tỉ dân, ngoài việc chúc phúc Taylor Swift, netizen còn hết sức quan tâm phản ứng của "fan cứng" Phàn Chấn Đông – vận động viên bóng bàn hàng đầu Trung Quốc, từng nhiều lần giữ vị trí vô địch thế giới. Từ khóa "Idol của Phàn Chấn Đông sắp lấy chồng" nhanh chóng lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội khiến dân thích "ăn dưa hóng thị" vô cùng thích thú. Mặc dù tỏ vẻ muốn tập trung vào thi đấu nhưng Phàn Chấn Đông đã nhanh chóng ấn theo dõi "anh rể" Travis Kelce.

Hay như trên mạng xã hội đang lan truyền video một thầy giáo dạy môn Sinh Hóa ở đại học Tennessee đã tuyên bố hủy bỏ cuộc thi và cho học sinh được nghỉ vì quá vui mừng khi biết Taylor Swift sắp lên xe hoa. Theo trang 163 đánh giá thì dường như cả thế giới đều đang chúc mừng "rắn chúa" Hollywood.

Phàn Chấn Đông (đứng giữa) là "fan cứng" của Taylor Swift.

Không chỉ vậy, Taylor Swift còn chứng minh địa vị "thánh sold out" của mình, khi bộ váy thuộc nhãn hiệu xa xỉ Ralph Lauren cô mặc trong bộ ảnh đính hôn đã được bán sạch trên toàn hệ thống chỉ trong vòng 20 phút.

Đặc biệt hơn là chiếc nhẫn đính hôn kim cương 8-10 cara mà Taylor Swift mang trên tay. Theo tạp chí People, Travis Kelce đã ngỏ lời với một chiếc nhẫn đặc biệt do nghệ nhân Kindred Lubeck từ thương hiệu Artifex Fine Jewelry thiết kế. Dù chưa được công bố chính thức, giới chuyên gia ước tính giá trị chiếc nhẫn dao động từ 500.000 USD đến 5 triệu USD.

Trang 163 hé lộ, chỉ trong một thời gian ngắn, lượng tìm kiếm từ khóa "nhẫn kim cương phục cổ" cũng như nhãn hiệu của chiếc nhẫn này đã tăng vọt 300%, cổ phiếu của chuỗi thương hiệu châu báu Signet Jewelers tăng hơn 3% chỉ trong vòng 1 ngày.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, "hiệu ứng Taylor Swift" thể hiện sức ảnh hưởng của giọng ca You Belong With Me tới đời sống và mức chi tiêu của công chúng. Hiển nhiên là khả năng kinh tế cũng như sự yêu thích của những người hâm mộ Taylor Swift chẳng phải dạng vừa và đã mang lại hiệu quả kinh tế cực lớn cho các nhãn hàng. Bảo sao người ta thường nói nàng "rắn chúa" có thể kéo động kinh tế của nước Mỹ nói riêng, toàn cầu nói chung.

