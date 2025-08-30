Hứa Quang Hán đến TP HCM để quảng bá "Năm của anh, ngày của em"

Nhà phát hành Lotte Entertainment ngày 29-8 xác nhận Hứa Quang Hán sẽ đến TP HCM để tham dự hoạt động quảng bá cho bộ phim điện ảnh "Năm của anh, ngày của em (tựa tiếng Anh: Measure in Love). Phim dự kiến phục vụ khán giả Việt vào tháng 10.

"Chồng quốc dân" Hứa Quang Hán đến TP HCM

Anh quảng bá phim "Năm của anh, ngày của em"

Hứa Quang Hán vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào tháng 8, đã nhanh chóng bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ, khẳng định sớm trở lại với nghệ thuật. Ngôi sao Đài Loan (Trung Quốc) này ngay lập tức lên lịch thực hiện chuyến lưu diễn quảng bá phim mới, trong đó Việt Nam.

Sau tiếng vang tác phẩm "Muốn gặp anh", Hứa Quang Hán tiếp tục khẳng định vị thế trong dòng phim tình cảm - viễn tưởng. Lần tái xuất này, anh hứa hẹn mang đến một hành trình đong đầy cảm xúc, kết nối khán giả qua từng khoảnh khắc.

Ngoài Hứa Quang Hán còn có bạn diễn Viên Lễ Lâm và ê-kíp sản xuất

Ngoài Hứa Quang Hán, bạn diễn trong phim của anh là Viên Lễ Lâm cùng ê-kíp sản xuất cũng cùng đến TP HCM quảng bá. Sau đó, đoàn tiếp tục hành trình quảng bá tại Singapore và nhiều quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.

Hai diễn viên chính của phim

Trước khi đến TP HCM, ê-kíp phim đến dự Liên hoan phim quốc tế Busan 2025

"Năm của anh, ngày của em" kể câu chuyện tình yêu vượt thời gian giữa hai người tưởng chừng chỉ lướt qua nhau trong dòng chảy định mệnh nhưng lại bị gắn kết bởi những lát cắt quá khứ – hiện tại – tương lai. Phim khai thác chủ đề tình cảm – viễn tưởng, nơi cảm xúc chân thật đan xen cùng yếu tố thời gian, để lại dư âm ngọt ngào nhưng cũng đầy day dứt.

Nhà phát hành phim tổ chức các suất chiếu giới hạn trong ngày diễn ra sự kiện. Hơn 1.500 vé sẽ được mở bán tại hai cụm rạp: Lotte Cinema Gò Vấp và CGV Vạn Hạnh Mall.