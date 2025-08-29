Không để ý camera, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu có 1 hành động thể hiện rõ tình cảm!

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đích thị là cặp đôi "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Giữa hàng loạt tin vui rầm rộ dạo gần đây, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu thoải mái cùng nhau xuất hiện tập luyện cho hoạt động diễu hành dịp 2/9 sắp tới tại Hà Nội. Khi lộ diện trước công chúng, Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh luôn giữ khoảng cách nhất định, hạn chế tương tác hay chụp ảnh cùng nhau để tránh gây chú ý. Chỉ có động thái đặc biệt nhất là Hoàng Thuỳ Linh công khai bức ảnh đôi với Đen Vâu trên trang cá nhân.

Đến mới đây, cư dân mạng lan truyền clip "tóm dính" Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu trong ngày sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Theo đó, khi không để ý camera, Đen Vâu tiến lại gần với phía Hoàng Thuỳ Linh đang đứng chờ. Nhìn thấy "người ấy", "cô Mị" nhanh chóng có hành động ra hiệu như cổ vũ, miệng cười tươi rói. Sau đó, dù Đen Vâu đã quay lưng đi nhưng Hoàng Thuỳ Linh vẫn dõi theo với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Dù hành động này chỉ thoáng qua tầm vài giây thế nhưng ai nhìn vào cũng cảm nhận được niềm vui, sự tự hào của Hoàng Thuỳ Linh dành cho Đen Vâu khi cả hai được đồng hành cùng nhau trong hoạt động vô cùng ý nghĩa.



Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu bị bắt gặp có hành động tình tứ cực đáng yêu

Hoàng Thuỳ Linh hướng ánh mắt lấp lánh và tự hào về phía Đen Vâu

Khi xuất hiện ở nơi công khai và đông người hơn thì cả hai giữ khoảng cách nhất định

Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh được xếp trong nhóm những nghệ sĩ dẫn đầu đoàn diễu hành khối văn hoá - thể thao trong ngày 2/9 sắp tới

Những ngày qua, Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh cùng dàn nghệ sĩ thuộc Khối Văn hoá - Thể thao đã có mặt tại Lăng Bác và Khu di tích Phủ Chủ tịch để dâng hương, tưởng niệm. Hoạt động diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, là một phần quan trọng trong chuỗi sự kiện chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sau đó, Hoàng Thùy Linh đăng tải loạt khoảnh khắc ghi lại từ buổi viếng Lăng, trong đó có khung hình riêng xuất hiện bên cạnh Đen Vâu. Đây là lần đầu tiên cả hai công khai đứng chung khung hình giữa lúc những thông tin xoay quanh cuộc sống rầm rộ những ngày qua. Hình ảnh nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội, nhận về hàng loạt bình luận tích cực, nhiều người cho rằng đây là khoảnh khắc đẹp, vừa gần gũi vừa ý nghĩa. MC Phí Linh công khai khen ngợi: "Ảnh đẹp nhất mấy hôm nay. Những màu xanh góp sức cho âm nhạc Việt, cho đất nước, và họ cùng gieo những mầm xanh yêu thương. Ngắm nhìn và cổ vũ thôi nhỉ?".

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng tiết lộ, cả Đen Vâu lẫn Hoàng Thùy Linh đều nằm trong danh sách nghệ sĩ chủ động đăng ký tham gia đội hình diễu hành trong lễ kỷ niệm sắp tới.

Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh công khai cùng nhau tham gia những hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ hướng đến ngày 2/9

Sáng nay, cả hai cũng góp mặt trong buổi tập luyện ở sân Mỹ Đình



