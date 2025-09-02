Trương Bá Chi sao ra nông nỗi này: Mặt cứng đơ như tượng sáp, làm răng sứ "giả trân" đến phát sợ

Trương Bá Chi là biểu tượng nhan sắc, mỹ nhân đại diện cho vẻ đẹp Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1990-2000. Khi bước sang độ tuổi 45, cô vẫn được khen trẻ trung, giữ được những nét đẹp từng làm mưa làm gió năm nào. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của quá khứ, còn hiện tại khán giả có dụi mắt 1.000 lần cũng không nhận ra mỹ nhân này nếu không xem chú thích tên.

Theo tờ 163, vào cuối tháng 8, netizen xứ Trung được 1 phen hết hồn với nhan sắc của Trương Bá Chi. Không còn nét tự nhiên vốn có, xuất hiện tại concert của ca sĩ Lâm Gia Khiêm với tư cách khách mời, minh tinh hàng đầu khiến khán giả sốc nặng với khuôn mặt đơ cứng như tượng sáp, vô cùng gượng gạo khi cười và hàm răng sứ "giả" đến thấy sợ.

Trương Bá Chi là ca sĩ khách mời tại concert của đồng nghiệp Lâm Gia Khiêm

Nhan sắc của cô ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận khắp MXH. Nữ diễn viên lộ diện với visual lạ lẫm, bị cho là đơ cứng và đã mất đi sự thanh thoát vốn có

Hàm răng sứ trắng tinh đến phát sợ càng khiến diện mạo của minh tinh hàng đầu vô cùng thiếu tự nhiên

Trên MXH Weibo, nhiều người cho rằng Trương Bá Chi ra nông nỗi này vì lạm dụng các thủ thuật thẩm mỹ trẻ hóa nhan sắc, đặc biệt là tiêm chất làm đầy như botox hay filler. Ngoài ra, nữ diễn viên được cho là đã đi làm răng sứ. Việc màu răng quá sáng khiến minh tinh hàng đầu mất đi nét tự nhiên.

Do đó, khán giả khuyên Trương Bá Chi không nên níu kéo tuổi thanh xuân 1 cách cưỡng cầu và bất chấp để rồi dẫn đến việc bị phản tác dụng. Từ tháng 6, Trương Bá Chi đã để lộ dấu vết can thiệp thẩm mỹ với gương mặt phù nề, sưng phồng thấy rõ. Bên cạnh đó, cũng có người hâm mộ cho rằng Trương Bá Chi trông là lạ vì đã thay đổi phong cách trang điểm từ kiểu lỳ sang kiểu Hàn Quốc.

Từ tháng 6, nữ diễn viên đã lộ diện với gương mặt sưng phồng, đơ cứng như tượng sáp khiến ai cũng hoang mang

Trương Bá Chi sinh năm 1980, mang hai dòng máu Trung - Anh nên đường nét trên khuôn mặt rất hoàn hảo. Theo tờ Sina, Trương Bá Chi nằm trong top những minh tinh có kết cấu xương mặt (cốt tướng) đẹp nhất giới giải trí Hoa ngữ. Thậm chí, nhiều khán giả khen ngợi hình ảnh do AI vẽ cũng không xuất sắc bằng ngoại hình dịu dàng, thanh tú của Trương Bá Chi.

Vẻ đẹp thuở xuân sắc của Trương Bá Chi được xem là ánh trăng sáng, mối tình đầu trong trái tim của hàng triệu khán giả khiến công chúng nhớ mãi không thôi. "Gương mặt của cô ấy như được Chúa hôn lên", "Trương Bá Chi xứng danh quốc bảo nhan sắc", tờ Sina dành nhiều lời khen ngợi cho ngoại hình hoàn hảo trời ban của minh tinh Vua Hài Kịch.

Chính vì vậy, khi nhìn thấy hình ảnh vài tháng qua của Trương Bá Chi, khán giả cảng tiếc nuối khi cô can thiệp thẩm mỹ để trẻ hóa nhưng lại thiếu tự nhiên, đánh mất đường nét gương mặt đậm chất điện ảnh riêng biệt.

Gương mặt đẹp hoàn hảo 360 độ của Trương Bá Chi. Nữ diễn viên thời trẻ sở hữu đôi mắt sáng trong veo, khuôn miệng xinh xắn chiếc mũi cao, đôi lông mày thanh mảnh

Với vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết trời ban, Trương Bá Chi là tường thành nhan sắc của showbiz Hoa ngữ suốt bao năm qua

Nguồn: Sina, 163