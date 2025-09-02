Loạt ảnh Taeyeon (SNSD) ở Việt Nam gây bão MXH Hàn Quốc: "Ma cà rồng" hay gì mà không già đi thế này?

Sau 8 năm, Taeyeon (SNSD) mới quay trở lại Việt Nam và trình diễn tại THE K-SHOWTIME 2025. Mặc dù gặp phải sự cố nhưng cô vẫn để lại dấu ấn đẹp trong lòng fan Việt.

Visual của Taeyeon tại đêm diễn ở Việt Nam cũng nhanh chóng gây bão mạng, không chỉ khiến netizen Việt Nam mà cả netizen Hàn Quốc cũng phải xôn xao. Trên diễn đàn trực tuyến, cư dân mạng hết lời khen ngợi Taeyeon vẫn trẻ trung đáng kinh ngạc, tiếp tục thách thức thời gian. Trưởng nhóm SNSD sinh năm 1989 và đã bước sang tuổi 36 trong năm nay.

Loạt ảnh hậu trường của Taeyeon tại đêm diễn ở Việt Nam gây bão mạng xã hội Hàn Quốc

Người hâm mộ nhận xét rằng Taeyeon rất giỏi chăm sóc bản thân, giữ làn da đẹp hoàn hảo, duy trì "khuôn mặt trẻ thơ" nổi bật so với độ tuổi. Số khác nhận xét Taeyeon dường như đã tăng cân đôi chút, điều này khiến vẻ ngoài của cô ấy trở nên mềm mại và trẻ trung hơn. Thậm chí cô còn được so sánh với nữ diễn viên Seo Min Jung của phim Gia Đình Là Số 1, trông luôn đáng yêu bất chấp các dấu hiệu lão hóa.

- Dạo này Taeyeon tăng cân 1 chút và trông rất xinh đẹp trong chương trình Amazing Saturday.

- Ồ, ngay cả Taeyeon cũng có thể tăng cân, trông thật xinh đẹp.

- Taeyeon trông như nàng tiên vậy.

- Trông chị ấy như chỉ mới ngoài 20. Gương mặt trẻ thơ đầy sức sống.

- Cô ấy thật dễ thương và đáng yêu, với khuôn mặt giống Seo Min Jung. Dù có già đi tự nhiên thì cô ấy vẫn xinh đẹp và trẻ trung.

- Cô ấy có phong cách mà bạn cực kỳ kết. Xinh đẹp, thân hình tuyệt vời, giỏi việc và tính cách tốt. Trời ơi Taeyeon.

- Cô ấy có tăng cân không? Má cô ấy trước đây hóp vào, nhưng giờ lại đầy đặn trở lại.

- Thông thường, những người ở độ tuổi cuối 30 chỉ có thể trông giống như đầu 30, nhưng Taeyeon thực sự trông giống như đang ở độ tuổi giữa hoặc cuối 20.

- Mỗi khi tôi nhìn thấy cô ấy trong chương trình Amazing Saturday, cô ấy trông đẹp hơn hầu hết các khách mời là diễn viên.

Taeyeon trẻ trung khó tin ở tuổi 36

Taeyeon có tên đầy đủ là Kim Taeyeon, sinh ngày 9/3/1989 tại Jeonju, Hàn Quốc. Taeyeon ra mắt vào năm 2007 cùng với SNSD và nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của Kpop. Cô là người thể hiện những nốt cao "killing part" trong nhiều ca khúc hit của nhóm như Gee, Genie, I Got A Boy...

Năm 2015, Taeyeon chính thức ra mắt solo với mini album đầu tay I, gặt hái thành công vang dội. Kể từ đó, cô đã phát hành nhiều album và đĩa đơn thành công khác, củng cố vị thế là một trong những nghệ sĩ solo hàng đầu của Kpop, được mệnh danh là "Nữ hoàng solo" và "Nữ hoàng nhạc phim" với loạt OST đình đám.

Taeyeon đã nhận được vô số giải thưởng danh giá trong cả sự nghiệp nhóm lẫn solo, bao gồm sáu giải Golden Disc Awards, sáu giải Seoul Music Awards và bốn giải Mnet Asian Music Awards. Cô được đánh giá là một trong những giọng ca xuất sắc nhất và là hình mẫu lý tưởng của nhiều thế hệ thần tượng Kpop sau này.

Taeyeon là 1 trong những nữ ca sĩ solo thành công nhất Kpop

Nguồn: Allkpop