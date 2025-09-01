Hình ảnh cuối cùng và tâm nguyện còn dang dở của diễn viên Ngọc Trinh trước khi qua đời

Tối 1/9, thông tin NSƯT Ngọc Trinh đột ngột qua đời ở tuổi 52 khiến công chúng và đồng nghiệp bàng hoàng, xót xa. Trước sự ra đi quá đột ngột này, loạt hình ảnh cuối đời của nữ diễn viên vừa được chia sẻ càng khiến khán giả nghẹn ngào tiếc thương.

Theo đó, cập nhật cuối cùng trên mạng xã hội của NS Ngọc Trinh vào ngày 18/8, là một đoạn clip quay chung với bạn bè, cùng nhau ăn uống tại một quán nước. Cố nghệ sĩ xuất hiện trong hình ảnh tràn đầy năng lượng. Dưới đoạn clip cô còn vui vẻ trả lời bình luận của cộng đồng mạng. Cách đây tầm 2 tuần, nữ nghệ sĩ vẫn còn cập nhật mạng xã hội, đi du lịch cùng gia đình. Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, NS Ngọc Trinh thường xuyên đăng ảnh, giữ nụ cười hiền hậu, khoe sắc trong khung hình cùng đồng nghiệp.

2 tuần trước khi qua đời, Ngọc Trinh đã cùng gia đình có chuyến du lịch

Cố nghệ sĩ còn vui vẻ thông báo tốt nghiệp khoá học làm đẹp

Nữ nghệ sĩ luôn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan và lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ

Trên trang cá nhân, đạo diễn Bảo Hoàng không khỏi bàng hoàng trước tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời. Nam đạo diễn bồi hồi chia sẻ về dự định của cố nghệ sĩ vẫn còn dở dang: "Em không tin luôn đó Chị Trinh ơi... Nãy giờ lòng vòng hỏi thăm. Còn 2 tháng hơn là chị bảo vệ luận án cao học ở Hà Nội rồi mà".

NS Thành Lộc - người cùng Ngọc Trinh làm nên thành công cho bộ phim Mùi Ngò Gai - cũng nghẹn ngào: khi đăng tài dòng chia sẻ: "Đột ngột quá Trinh à!", khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa.

Trong khi đó, MC Quyền Linh phải tức tốc chạy qua nhà, nhìn vào di ảnh của Ngọc Trinh mới dám tin. NSƯT Quyền Linh chia sẻ: "Trời ơi…. Đó là tâm trạng của các đồng nghiệp đều thốt lên như vậy khi nghe tin em mất…. Không ai có thể tin vào điều đó, anh phải chạy qua nhà em liền, nhìn vào di ảnh thì mới tin đó là sự thật. Thật rồi, em đã ra đi mãi mãi với biết bao dự án còn dang dở, trong đó có dự án của anh em mình. Vĩnh biệt cô gái của Mùi Ngò Gai. Cảm giác đâu đó ký ức về những vai diễn của anh em mình lại ùa về, vẫn nụ cười lạc quan tích cực xinh đẹp luôn nở trên môi của cô diễn viên đầy nghị lực.

MC Quyền Linh phải chạy qua nhà Ngọc Trinh thì mới dám tin sự thật đàn em qua đời

NSƯT Ngọc Trinh đột ngột qua đời ở tuổi 52 khiến công chúng bàng hoàng. Gia đình Ngọc Trinh đã đăng cáo phó, thông báo nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h30 cùng ngày tại TP.HCM.

Tang lễ sẽ được tổ chức tại quận 10. Lễ nhập quan diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 1/9, lễ động quan được cử hành lúc 14 giờ ngày 4/9. Sau đó hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa. Gia đình của NSƯT Ngọc Trinh xin miễn phúng điếu. Theo thông tin được nghệ sĩ Trịnh Kim Chi chia sẻ trên truyền thông, nguyên nhân nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời là do đột quỵ.

NSƯT Ngọc Trinh được biết đến rộng rãi sau vai Vy trong Mùi Ngò Gai. Trước khi được chọn vào vai Vy, Ngọc Trinh đã có chút thành công trong lịch vực sân khấu kịch nói. Quyết định thử sức cho vai diễn dài hơi trong Mùi Ngò Gai chính là bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của Ngọc Trinh và giúp cô đến gần hơn với khán giả yêu thích phim truyền hình. Gương mặt tròn, nụ cười sáng cộng với lối diễn tự nhiên, chân thật khiến Ngọc Trinh tạo được thiện cảm cho công chúng. Tuy nhiên, sau 2 phần phim "làm mưa làm gió", vì lí do sức khỏe nên Ngọc Trinh đã không thể tiếp tục vai diễn của mình, để lại biết bao tiếc nuối.

Sau vai diễn để đời trong Mùi Ngò Gai, Ngọc Trinh tiếp tục tham gia nhiều dự án phim khác. Bên cạnh đó, nữ diễn viên vẫn tích cực hoạt động ở mảng sân khấu kịch. Ngoài ra, cô còn đứng lớp đào tạo nhiều khóa cho lớp diễn viên trẻ ở trường Sân khấu Điện ảnh. Tháng 8/2019, Ngọc Trinh được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.