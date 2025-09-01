Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm

Cam Tuyền, Theo Thanh Niên Việt 20:29 01/09/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Dàn sao Việt đồng loạt chia sẻ những khung hình xinh đẹp, rực rỡ nhất, cùng nhau lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc.

Ngày 2/9/2025 đánh dấu tròn 80 năm kể từ mùa thu lịch sử 1945, khi lời Tuyên ngôn Độc lập vang vọng giữa Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tám thập kỷ đã đi qua, đất nước đổi thay từng ngày, và hòa bình – độc lập vẫn là giá trị thiêng liêng được gìn giữ. Trong không khí hào hùng ấy, dàn nghệ sĩ Việt đã góp phần thắp sáng niềm tự hào dân tộc bằng những khung hình rực rỡ, nơi sắc đỏ – vàng, nụ cười và tà áo dài hòa quyện thành lời khẳng định giản dị mà sâu sắc: Hòa bình đẹp lắm.

Từ các ca sĩ trẻ, diễn viên đến những gương mặt gạo cội, ai nấy đều đồng loạt chia sẻ hình ảnh xinh đẹp, rực rỡ nhất trên mạng xã hội.

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 1.

Hoa hậu Tiểu Vy

Một màu đỏ tràn ngập các nền tảng, vừa mang đến niềm hân hoan ngày Tết Độc Lập, vừa gợi nhắc thế hệ trẻ về 80 năm giữ vững độc lập, chủ quyền. Sự hưởng ứng của dàn sao không chỉ lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ: Tình yêu Việt Nam luôn rạng ngời trong từng trái tim.

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 2.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh cùng gia đình

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 3.
Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 4.
Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 5.
Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 6.

Dàn anh tài của Anh trai vượt ngàn chông gai

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 7.

Anh tài Bùi Công Nam

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 8.

Vợ chồng Midu

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 9.

Gia đình nghệ sĩ Lý Hải

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 10.

Trương Quỳnh Anh

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 11.

Khả Ngân

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 12.

NSND Xuân Bắc và ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 13.
Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 14.

Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 15.

Siêu mẫu Hà Anh cùng con gái

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 16.

Diễn viên Thanh Sơn

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 17.

Diễn viên Phương Oanh

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 18.

Diễn viên Việt Hoa

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 19.

Gia đình nghệ sĩ Hoài Linh

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 20.

Bảo Anh

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 21.

Han Sara

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 22.

NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 23.

Đông Nhi

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 24.

Nam diễn viên Mưa đỏ - Đỗ Nhật Hoàng

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 25.

Vợ chồng Thanh Hằng

Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm- Ảnh 26.

Tăng Duy Tân

Dàn sao tại buổi sơ duyệt Đại lễ 2/9: Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh chung khung hình, Tiểu Vy - Lương Thùy Linh rạng rỡ qua camera thường
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày