Sao Việt đồng loạt khoe sắc mừng ngày Tết Độc Lập, nhìn những khung hình đầy tự hào mới thấy: Hòa bình đẹp lắm

Ngày 2/9/2025 đánh dấu tròn 80 năm kể từ mùa thu lịch sử 1945, khi lời Tuyên ngôn Độc lập vang vọng giữa Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tám thập kỷ đã đi qua, đất nước đổi thay từng ngày, và hòa bình – độc lập vẫn là giá trị thiêng liêng được gìn giữ. Trong không khí hào hùng ấy, dàn nghệ sĩ Việt đã góp phần thắp sáng niềm tự hào dân tộc bằng những khung hình rực rỡ, nơi sắc đỏ – vàng, nụ cười và tà áo dài hòa quyện thành lời khẳng định giản dị mà sâu sắc: Hòa bình đẹp lắm.

Từ các ca sĩ trẻ, diễn viên đến những gương mặt gạo cội, ai nấy đều đồng loạt chia sẻ hình ảnh xinh đẹp, rực rỡ nhất trên mạng xã hội.

Hoa hậu Tiểu Vy

Một màu đỏ tràn ngập các nền tảng, vừa mang đến niềm hân hoan ngày Tết Độc Lập, vừa gợi nhắc thế hệ trẻ về 80 năm giữ vững độc lập, chủ quyền. Sự hưởng ứng của dàn sao không chỉ lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ: Tình yêu Việt Nam luôn rạng ngời trong từng trái tim.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh cùng gia đình

Dàn anh tài của Anh trai vượt ngàn chông gai

Anh tài Bùi Công Nam

Vợ chồng Midu

Gia đình nghệ sĩ Lý Hải

Trương Quỳnh Anh

Khả Ngân

NSND Xuân Bắc và ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh

Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh

Siêu mẫu Hà Anh cùng con gái

Diễn viên Thanh Sơn

Diễn viên Phương Oanh

Diễn viên Việt Hoa

Gia đình nghệ sĩ Hoài Linh

Bảo Anh

Han Sara

NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ

Đông Nhi

Nam diễn viên Mưa đỏ - Đỗ Nhật Hoàng

Vợ chồng Thanh Hằng