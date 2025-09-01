Tiểu Vy sáng tổng duyệt A80 ở Hà Nội, tối diễn show tại TPHCM

Trước đó cùng ngày, Tiểu Vy xuất hiện tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) trong buổi tổng duyệt chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành Tết Độc lập A80. Cô thuộc khối Văn hóa - Thể thao với đội hình gần 200 nghệ sĩ, vận động viên. “Tôi rất vui khi được gặp gỡ nhiều cô chú, anh chị em nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, vận động viên tiêu biểu. Tôi vinh dự và tự hào khi được là một phần nhỏ trong bức tranh ngày hội lớn của dân tộc", cô chia sẻ thêm.