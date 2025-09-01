Tiểu Vy sáng tổng duyệt A80 ở Hà Nội, tối diễn show tại TPHCM

Thí sinh MGVN và Á hậu Thu Hiền khoe sắc trong bộ sưu tập Éclat.
Nhà thiết kế Thanh Hương Bùi cho biết thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp trong sáng của người phụ nữ. Loạt trang phục tạo điểm nhấn bởi loạt chi tiết 3D cầu kỳ.
Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Á hậu Ngọc Hằng và Á hậu Phương Anh biểu diễn đêm 30/8. Hai á hậu mang đến vẻ đẹp nàng thơ, làm tôn phần chân váy cầu kỳ trong loạt thiết kế của NTK Phạm Đăng Anh Thư và Thượng Gia Kỳ.
Sự xuất hiện của Hạnh Nguyên, Bích Tuyền và Á hậu Quỳnh Châu cùng các thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 tạo điểm nhấn cho đêm diễn.