Sáng nay, trong không khí trọng đại của lễ diễu binh, diễu hành A80 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Trương Thế Vinh đã có mặt cùng nhiều nghệ sĩ tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Nam diễn viên không quên lưu lại kỷ niệm bằng loạt ảnh selfie với các chiến sĩ quân đội, hải quân và không khí diễu hành hừng hực khí thế.

Tuy nhiên, điều khiến netizen bật cười chính là chất lượng hình ảnh do Trương Thế Vinh đăng tải. Loạt khoảnh khắc tưởng chừng sẽ cực ngầu và đầy khí thế thì lại… mờ mịt, cháy sáng, khi thì tối thui khiến ai xem cũng không nhịn nổi cười. Chính Trương Thế Vinh cũng phải tự nhận lỗi và hài hước nhắn nhủ các đồng chí "đừng giận" vì lỡ hứa sẽ có ảnh đẹp nhưng kết quả lại "dở khóc dở cười".

Loạt ảnh nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả vừa buồn cười vừa thích thú, cho rằng đây sẽ là kỷ niệm "có 1-0-2" của Trương Thế Vinh tại sự kiện đặc biệt này. Thay vì những bức hình chỉnh chu, loạt ảnh "cháy nắng" này lại mang đến sự gần gũi, vui nhộn và phản ánh đúng tinh thần thoải mái, nhiệt huyết của dàn nghệ sĩ - chiến sĩ trong ngày trọng đại của dân tộc.

Trương Thế Vinh khoe loạt ảnh chụp cùng các chiến sĩ diễu binh, diễu hành

Loạt ảnh cháy nắng của nam diễn viên khiến cư dân mạng bật cười

Do nắng nên Trương Thế Vinh cứ đưa máy lên và chụp, không kịp xem lại thành quả

Thế là mặt ai cũng đen nhẻm, hình ảnh thì tối mịt khiến ai lướt qua cứ ngỡ ảnh đã chụp từ rất lâu

Netizen lầy lội chia sẻ lại loạt ảnh có 1-0-2 của Trương Thế Vinh

Sau khi cố gắng thì Trương Thế Vinh cũng "cứu vớt" kỷ niệm đẹp của mình

Sáng ngay, Hà Nội vui như Tết, khắp nơi tràn ngập niềm vui và sự phấn khích khi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh chính thức diễn ra. Rất nhiều người dân đã có mặt tại các tuyến phố để tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại. Và góp phần làm nên bầu không khí thiêng liêng, đầy tự hào ấy chính là sự xuất hiện rạng rỡ của Khối Văn hoá - thể thao với những gương mặt quen thuộc với công chúng.

Diện những bộ trang phục chỉn chu, các nghệ sĩ Việt bước đi với thần thái hứng khởi, nụ cười rạng rỡ, mang đến một hình ảnh đẹp và khó quên. Từ Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ cho đến những nghệ sĩ trẻ như MONO, Hoàng Yến Chibi, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh… tất cả đều hòa mình trong đội hình diễu hành, tạo nên bức tranh đa sắc màu nhưng thống nhất trong niềm tự hào chung. Những thước phim ấy không chỉ khiến netizen trầm trồ vì quá đẹp, quá xịn, mà còn làm dâng trào cảm xúc tự hào dân tộc.

Có thể nói, sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trong lễ diễu hành không chỉ mang ý nghĩa nghệ thuật, mà còn là minh chứng rõ ràng cho tinh thần đồng hành cùng đất nước. Đây chắc chắn sẽ là những hình ảnh đi vào ký ức của cả nghệ sĩ lẫn khán giả - một ngày 2/9 đầy xúc động và tự hào.

Dàn nghệ sĩ rặng rỡ trên phố ngày diễu hành 2/9

Ca sĩ Mỹ Tâm diện áo dài trắng khi trình diễn ca khúc giữa Quảng trường Ba Đình

Nghệ sĩ Chiều Xuân, NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Lan Hương (Em bé Lan Hương), diễn viên Diễm Hương lên sóng trực tiếp

Thu Quỳnh - Thanh Sơn - Trang Pháp - MONO và Hoàng Thuỳ Linh sáng bừng khung hình

Hoàng Thuỳ Linh - Thu Quỳnh - Trang Pháp khoe sắc rạng rỡ trong những chiếc áo dài truyền thống