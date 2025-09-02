5 màn “thoát ế” làm chao đảo showbiz: Cú lừa thế kỷ này cũng không sốc bằng Kim Jong Kook bỗng dưng lấy vợ!

Tính từ đầu năm 2025 đến nay đã có hơn chục ngôi sao hàng đầu showbiz Hàn Quốc đã bất ngờ thông báo kết hôn và tổ chức hôn lễ, khiến người hâm mộ "sốc toàn tập". Vì vậy, tờ KoreaBoo đã tổ chức cuộc bình chọn về "Màn đánh úp lấy chồng lấy vợ gây bất ngờ và chấn động nhất giới giải trí xứ kim chi". Dưới đây chính là top 5 ngôi sao bỗng "thoát kiếp FA" để "làm hoa có chậu" gây ngỡ ngàng nhất 8 tháng qua.

5. Minah (Girl’s Day) và nam diễn viên On Joo Wan

Đầu tháng 7/2025, công ty quản lý Haewadal Entertainment và SM C&C nô nức thông báo 2 nghệ sĩ của họ là Minah (Girl's Day) và On Joo Wan sắp về chung nhà. Cặp sao sẽ tổ chức đám cưới riêng tư, với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết, vào tháng 11 sắp tới. Sau khi kết hôn, 2 nghệ sĩ vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật dưới sự hỗ trợ từ công ty. Thông báo sắp nên vợ nên chồng của Minah và On Joo Wan khiến dân tình choáng váng vì trước đó cặp nghệ sĩ này chưa từng xác nhận hẹn hò.

Theo tờ KoreaBoo, Minah và On Joo Wan quen biết nhau sau khi tham gia phim truyền hình Gong Shim Đáng Yêu vào năm 2016. Đến năm 2021, họ tái hợp trong vở nhạc kịch The Days và bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu nhau. Năm 2024, khi Minah chịu tang cha, On Joo Wan đã ở bên âm thầm chăm sóc, động viên bạn gái.

Minah (Girl’s Day) và nam diễn viên On Joo Wan sẽ làm đám cưới vào tháng 11 tới đây

4. Ailee và Choi Si Hoon

Ailee và Choi Si Hoon - nam thần của show Địa Ngục Độc Thân - xác nhận chuyện tình cảm vào tháng 3/2024 trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Cùng thời điểm, nữ ca sĩ hạng A tuyên bố luôn kế hoạch kết hôn với vị hôn phu sinh năm 1992. Được biết, Ailee - Choi Si Hoon quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè chung.

Đến cuối tháng 4 năm nay, cặp đôi đã tổ chức đám cưới tại 1 khách sạn sang trọng ở quận Gangnam, Seoul (Hàn Quốc). Ailee vốn là ca sĩ nổi tiếng nên đám cưới của cô quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A, có thể sánh ngang với lễ trao giải. Những ngôi sao này có thể kể đến như MC quốc dân Yoo Jae Suk, Siwon (Super Junior), Baek Ji Young, Huh Gak, Brian Joo (Fly To The Sky), Joon Park (g.o.d), Haha...

Bất chấp khoảng cách 3 tuổi, Ailee và nam thần Địa Ngục Độc Thân vẫn được nhận xét là vô cùng đẹp đôi

3. Siêu mẫu Irene Kim

Vào ngày 30/1 (mùng hai Tết Ất Tỵ), Irene Kim bất ngờ thông báo kết hôn ở tuổi 38. Siêu mẫu không tiết lộ danh tính chồng, nhưng cho biết cô cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi bạn đời tâm đầu ý hợp, sẵn sàng gắn bó cùng nhau trong suốt hành trình còn lại. 1 số nguồn tin cho biết chồng Irene Kim là doanh nhân. Đám cưới của người đẹp này đã diễn ra kín đáo, cấm cửa truyền thông vào ngày 23/5.

Irene Kim kết hôn với 1 doanh nhân vào tháng 5 năm nay

2. Kim Seul Gi và Yoon Doo Joon (HIGHLIGHT)

Đầu tháng 8, đài tvN gây chấn động khi đăng tải thiệp cưới điện tử với nội dung: "Yoon Doo Joon - Kim Seul Gi, ngày 17/08/2025. Dưới danh nghĩa tình yêu, chúng tôi quyết định gắn bó và cùng nhau xây dựng tương lai. Rất mong mọi người đến dự và gửi lời chúc phúc cho ngày khởi đầu của chúng tôi. Chú rể Yoon Doo Joon - cô dâu Kim Seul Gi kính mời".

Động thái đăng tải thiệp cưới của đài tvN khiến truyền thông lẫn dư luận Hàn Quốc nháo nhào vì tưởng như đã bỏ lỡ tin tức quan trọng nào về Yoon Doo Joon - Kim Seul Gi. Tuy nhiên, sau đó, đài tvN đã đăng bài đính chính rằng Yoon Doo Joon - Kim Seul Gi chỉ cưới trên phim chứ không phải ngoài đời thật.

Thiệp cưới là chiêu trò quảng bá cho tập phim Cuộc Chiến Nuôi Mèo mà 2 diễn viên này đóng chính. Vì nhà đài dùng tên thật của 2 nghệ sĩ, nhiều người đã lầm tưởng cặp đôi này sắp kết hôn. Cú lừa thế kỷ của đài tvN khiến Yoon Doo Joon - Kim Seul Gi lẫn khán giả đều rơi vào cảnh "dở khóc dở cười".

Tấm thiệp cưới như thật mà đài tvN tạo ra khiến ai cũng tưởng Yoon Doo Joon - Kim Seul Gi sắp kết hôn

1. Kim Jong Kook

Với việc nhận được 61% phiếu bầu của khán giả, Kim Jong Kook chính là người được bình chọn là có màn "đánh úp" cưới xin gây sốc nhất showbiz Hàn năm 2025. Sau 30 năm hoạt động nghệ thuật, "quý ông độc thân số 1 Hàn Quốc" cuối cùng cũng tuyên bố chính thức kết thúc cuộc sống độc thân vào ngày 18/8. Nam ca sĩ cho biết hôn lễ của anh sẽ được tổ chức riêng tư tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 5/9, chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết tham dự.

Theo Sports Chosun, nửa kia của Kim Jong Kook là người Mỹ gốc Hàn, sinh ra ở Los Angeles, năm nay 39 tuổi và kém anh 11 tuổi. Cô hiện là CEO của 1 công ty mỹ phẩm và có ngoại hình lai xinh đẹp. Truyền thông Hàn Quốc cho biết Kim Jong Kook và bạn gái hẹn hò thời gian khá dài trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, từ tận năm 2020. Để rước nàng về dinh, Kim Jong Kook mới đây đã mua căn biệt thự trị giá 6,2 tỷ won (117 tỷ đồng) ở phường Nonhyeon, Seoul (Hàn Quốc) làm nhà tân hôn.

"Anh hổ" thoát kiếp FA, đi lấy vợ là khán giả bình chọn là tin cưới xin sốc nhất năm 2025 của showbiz Hàn

Nguồn: KoreaBoo



