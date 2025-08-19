Kim Jong Kook: Trai đẹp từ chối miễn nghĩa vụ quân sự, "nghiện" gym vì lý do đau lòng, đột ngột công bố lấy vợ theo cách cực bất ngờ

Kim Jong Kook là một cái tên không còn xa lạ với khán giả châu Á. Anh được biết đến rộng rãi với biệt danh "người siêu năng lực" hay "anh hổ" của chương trình thực tế đình đám Running Man, và là hình mẫu của một người đàn ông nghiện gym. Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ và cơ bắp cuồn cuộn ấy là rất nhiều câu chuyện thầm lặng hơn mà ít người chú ý đến.

Từ "Hoàng tử ballad" đến "người năng lực" của Running Man

Sự nghiệp của Kim Jong Kook là một hành trình lột xác đầy bất ngờ. Vào những năm 1990, anh là giọng ca chính của bộ đôi Turbo đình đám. Turbo là một nhóm nhạc cực kỳ thành công, tạo nên làn sóng lớn với nhiều bản hit dance sôi động.

Kim Jong Kook thời "ngố tàu" mới ra mắt

Sau khi Turbo tan rã (và sau này tái hợp), Kim Jong Kook hoạt động solo và trở thành một trong những ca sĩ ballad được yêu thích tại Hàn Quốc. Anh là ca sĩ solo nam duy nhất từng giành được cả ba giải Daesang (Giải thưởng lớn) từ ba đài truyền hình lớn KBS, MBC, SBS trong cùng một năm (2005) với album thứ 3 và ca khúc chủ đề Loveable. Các bản hit solo khác bao gồm One Man, Walking in One Spot.

Sự nghiệp của anh bước sang một chương mới khi anh trở thành thành viên của chương trình thực tế Running Man. Tại đây, với sức mạnh và sự kiên trì gần như không giới hạn, anh đã xây dựng hình tượng “người năng lực” và được gọi trìu mến là "Sparta Kook". Anh không chỉ là một ca sĩ tài năng, mà còn là một nghệ sĩ giải trí hàng đầu, được yêu mến bởi bản năng cạnh tranh và sự tận tâm hết mình.

Kim Jong Kook có sự nghiệp ca hát thành công...

... và dấu ấn đậm nét qua Running Man

Lựa chọn dũng cảm từ bỏ đặc quyền và lý do đằng sau niềm đam mê gym

Ít ai biết rằng, ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy là một nỗi đau thể xác đã đồng hành cùng anh suốt nhiều năm. Kim Jong Kook từng bị gãy chân từ nhỏ, dẫn đến các vấn đề cột sống và thoát vị đĩa đệm. Điều này khiến anh phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và vật lý trị liệu, đồng thời cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo quy định của pháp luật Hàn Quốc, với tình trạng này, anh hoàn toàn có thể được miễn nghĩa vụ quân sự. Bố của anh cũng là người có công với đất nước, nên anh sẽ được miễn nhập ngũ, hoặc chỉ cần phục vụ trong 6 tháng.

Tuy nhiên, với lòng tự tôn và trách nhiệm của một người đàn ông, anh đã đưa ra một quyết định đầy dũng cảm. Anh từ chối đặc quyền miễn nghĩa vụ và lựa chọn thực hiện nghĩa vụ công tác xã hội trong 21 tháng để thay thế. Lựa chọn này không chỉ là một hành động tuân thủ pháp luật, mà còn là một sự khẳng định về nhân cách của anh, cho thấy anh không bao giờ lẩn tránh trách nhiệm hay sử dụng đặc quyền để trốn tránh.

Kim Jong Kook từ bỏ mọi đặc quyền để nhập ngũ như bao người khác

Kim Jong Kook thường được nhìn nhận là người nghiện tập gym, ăn ngủ tại phòng tập, "hẹn hò với phòng gym". Tuy nhiên thói quen tập gym của Kim Jong Kook không phải là sở thích, mà là một sự lựa chọn đầy cam go. Các bác sĩ đã từng đưa ra một lời cảnh báo nặng nề: căn bệnh thoát vị đĩa đệm của anh sẽ ngày càng trầm trọng hơn theo thời gian, và cách duy nhất để duy trì một cuộc sống bình thường là tăng cường cơ bắp quanh cột sống để bảo vệ xương.

Từ đó, phòng gym không còn là nơi để anh rèn luyện cơ thể, mà là nơi để anh chiến đấu với nỗi đau. Mỗi buổi tập, mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một sự đấu tranh để anh có thể đứng thẳng, đi lại và tiếp tục cuộc sống. Niềm đam mê mà mọi người thấy chỉ là kết quả của một hành trình đầy gian khổ, nơi anh tìm thấy sự cứu rỗi và sức mạnh từ chính nỗi đau của mình.

Kim Jong Kook nghiện gym cũng chỉ vì muốn đỡ đau lưng

Thoát khỏi "lời nguyền FA" bằng cách bất ngờ

Trong nhiều năm, Kim Jong Kook đã gắn liền với hình ảnh “thánh ế” của làng giải trí Hàn Quốc. Dù anh từng được "đẩy thuyền" nhiệt tình với Song Ji Hyo. Yoon Eun Hye và Hong Jin Young, nhưng cuối cùng các ngôi sao này vẫn không thành đôi. Cả bạn bè trong Running Man lẫn khán giả đều đã quá quen thuộc với việc anh luôn độc thân và dành hết thời gian cho mẹ và phòng gym.

Kim Jong Kook được "đẩy thuyền" nhiệt tình với Yoon Eun Hye...

... và cả Song Ji Hyo

... "nữ hoàng nhạc trot" Hong Jin Young

Tuy nhiên đến ngày 18/8/2025, Kim Jong Kook khiến khán giả khắp nơi "ngã bổ chửng" khi thông báo cưới vợ. Không lộ bất kỳ hint hẹn hò nào trước đó cả, "anh hổ" cứ tuyên bố cưới là cưới thôi! Trên MXH, khán giả đều bất ngờ, ngỡ ngàng trước tuyên bố kết hôn của Kim Jong Kook ngay trong sáng đầu tuần. Lâu nay, Kim Jong Kook kín tiếng đời tư, không hề bị tóm hẹn hò hay lộ hint đang có mối quan hệ tình cảm với bất kỳ ai. Dù bị "qua mặt", các fan vẫn rất vui, liên tục gửi lời chúc mừng nam ca sĩ đã thoát kiếp độc thân.

Được biết hôn lễ của anh sẽ được tổ chức riêng tư tại Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 10 sắp tới, chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết tham dự. Kim Jong Kook mới đây cũng đã mua một căn biệt thự trị giá 6,2 tỷ won ở phường (117 tỷ đồng) ở phường Nonhyeon, Seoul để làm nhà tân hôn.

Ngôi sao đa năng của showbiz Hàn Quốc không hé lộ danh tính hay hình ảnh nào về nửa kia của mình. Khán giả tha hồ đoán già đoán non danh tính cô dâu dựa trên mẫu người lý tưởng của anh: "Một người chu đáo, trung thực và không bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài - một người mà tôi có thể chia sẻ một mối liên kết sâu sắc".

Cách Kim Jong Kook thông báo cũng vô cùng ý nghĩa. Anh đã chọn ngày kỷ niệm 30 năm ra mắt để đánh dấu 1 chặng đường mới trong cuộc đời. Không họp báo rình rang, không khoe khoang, anh chọn cách lặng lẽ nhưng chân thành nhất để chia sẻ niềm vui lớn của đời mình, đó là viết thư tay cho fan. Trong thư, Kim Jong Kook nghẹn ngào viết: “Tôi đã chuẩn bị ngày này trong âm thầm, nhưng khi nó thực sự đến, tôi run rẩy hơn cả mong đợi. Thay vì phát hành album kỷ niệm 30 năm, tôi đã tạo ra một ‘nửa kia’ cho mình". Như vậy sau 3 thập kỷ miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, Kim Jong Kook sắp có 1 mái ấm của riêng mình, sớm tối hạnh phúc bên nhau cho đến hết cuộc đời.

Khán giả ngỡ ngàng trước tin Kim Jong Kook sắp lấy vợ



