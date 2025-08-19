Diễn viên Thiên An lộ diện cùng con gái, nghẹn giọng nhắc đến 1 việc liên quan đến nhóc tỳ

Sau hơn 5 năm bước chân vào showbiz Việt, cái tên Thiên An gắn với những ồn ào nhiều hơn là dự án nghệ thuật. Nhất là sau khi phía Jack mở họp báo cung cấp nhiều thông tin gây sốc, cư dân mạng cũng "chấm hóng" phản hồi từ phía Thiên An để ồn ào cũ có thể đi đến hồi kết. Thế nhưng, trong tròn 1 tháng qua, Thiên An không đáp trả cũng không có động thái tiếp theo liên quan đến kiện tụng với Jack.

Mới đây nhất, Thiên An và bé Sol cùng xuất hiện tại sự kiện thời trang. Nhóc tỳ được diện váy công chúa, trình diễn vô cùng tự tin và chuyên nghiệp. Thiên An cũng được diện đồ đôi với nhóc tỳ, 2 mẹ con cùng nắm tay sánh bước trên sân khấu. Đáng nói, sau khi kết thúc màn catwalk, Thiên An nghẹn giọng khi nhắc về hành trình chăm sóc và nuôi dạy con.

Cụ thể, Thiên An chia sẻ: "Em bé Sol rất may mắn khi nhận được sự quan tâm, yêu thương đến từ tất cả mọi người. Bản thân tôi rất hạnh phúc vì bên cạnh con còn rất nhiều người yêu thương, che chở cho con. Nên lúc nào tôi cũng dạy cho Sol vì mình có may mắn này nên phải biết chia sẻ những điều này với các em nhỏ kém may mắn hơn mình".

Thiên An lộ diện cùng bé Sol trong một sự kiện thời trang gần đây

Thiên An bất ngờ nhắc về hành trình chăm sóc, cách nuôi dạy con gái

Thiên An từng là "nàng thơ" của Jack trong các MV Sóng Gió, Bạc Phận, Sao Em Vô Tình và Hoa Vô Sắc. Tuy nhiên đến tháng 8/2021 thì Jack vướng vào bê bối bắt cá nhiều tay, lúc này Thiên An cũng công khai thông tin đã có con chung với nam ca sĩ. Dù sự nghiệp đang trên đà phát triển nhưng ồn ào này đã khiến Jack vắng bóng trong làng giải trí suốt thời gian dài.

Thiên An khoá bình luận, không có cập nhật mới trong 1 tháng qua

Đến tháng 7/2025, Jack mở họp báo lên tiếng về ồn ào cũng như thông báo tái xuất. Trong gần 2 tiếng, Jack và mẹ không giới thiệu sản phẩm âm nhạc như mong đợi, mà chủ yếu dành thời gian nói về mối quan hệ với Thiên An, chuyện chu cấp, quyền làm cha và những áp lực tinh thần nặng nề mà họ từng phải chịu đựng. Mẹ Jack nhiều lần bật khóc, bênh vực con trai và kể xấu về Thiên An. Jack trải lòng về việc từng nghĩ quẩn, xưng hô là "ba" và có lời nhắc nhủ trực tiếp đến bé Sol. Nam ca sĩ cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp để làm rõ trách nhiệm.

Mẹ Jack cũng bật khóc cho biết đã tìm mọi cách để gửi tiền cho Thiên An nuôi con, đến hiện tại bà vẫn chưa được gặp cháu: "Tôi rất buồn vì chúng tôi cố gắng thế nào cũng không được An ghi nhận. Chưa bao giờ An nghĩ tất cả những gì chúng tôi làm là vì An cả. Thú thật, từ khi An sinh con tới giờ, chúng tôi chưa từng gặp bé Sol. Chúng tôi không dám lên nhà An vì phát hiện ra từ những tháng ngày ban đầu, bạn luôn trong tâm thế ghi âm, chụp hình, ghi lại bằng chứng. Tôi hỏi thật, nếu bạn thương Tuấn thật lòng thì phải ghi âm và làm như thế không. Chúng tôi đã tìm mọi cách rồi, nhưng mọi người bảo Jack bỏ con".

Trong họp báo hơn 2 tiếng, Jack và mẹ liên tục nhắc đến tên Thiên An

Về phía Thiên An, cô vẫn giữ im lặng suốt 1 tháng qua, chỉ xuất hiện ở sự kiện, làm việc như bình thường chứ không lên tiếng. Lần gần nhất nói về drama với Jack, Thiên An chia sẻ: "Có lúc em bị áp lực từ quá nhiều phía, từ trên mạng đến ngoài đời, em không biết cách nào là đúng để giải quyết câu chuyện và có những lúc em mất đi kiểm soát. Vì em cảm thấy mình đang rất đau, em không thể giữ điều đó trong lòng thêm nữa. Em chọn cách đưa tất cả câu chuyện từng làm tổn thương em ra bên ngoài - em mong anh - có thể nhìn thấy được nỗi đau của em.

Tận sâu trong lòng em, em chỉ muốn được hiểu, chỉ muốn được yêu thương. Để rồi sau tất cả, em nhận ra rằng: Đó không phải là cách để giải quyết vấn đề. Nó chỉ tạo ra thêm căm ghét và lý do để kéo dài nỗi đau. Đơn kiện, phiên tòa, yêu cầu xét nghiệm ADN… Nếu anh cho rằng những điều đó là cần thiết, anh có thể tiếp tục tiến hành. Em và luật sư đã sẵn sàng tham gia tất cả các phiên xét xử với đầy đủ trách nhiệm. Em không sợ hãi, và cũng không né tránh".