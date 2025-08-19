Đáng mong chờ nhất lúc này: Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy tái hôn, tổ chức đám cưới siêu thế kỷ 2.0 chấn động lịch sử Cbiz?

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh được xem là đôi tình nhân đẹp, quyền lực bậc nhất showbiz Trung Quốc. Năm 2015, cặp sao chính thức về chung nhà bằng 1 đám cưới cổ tích ở Thượng Hải (Trung Quốc). Lễ cưới của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy khi đó được ca tụng là đám cưới thế kỷ của giới giải trí châu Á. Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau ngày cưới, cặp đôi đã rạn nứt. Cả 2 bị soi dấu hiệu trục trặc và giữ khoảng cách với nhau từ năm 2018. Đến năm 2022, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh xác nhận "đường ai nấy đi". Cặp đôi đã âm thầm hoàn tất thủ tục ly dị vào năm 2021. Giữa họ không xảy ra cuộc chiến giành quyền nuôi con hay phân chia tài sản.

Đến hiện tại, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đã chấm dứt với nhau được 4 năm và có cuộc sống riêng, nhưng những khán giả yêu mến cặp sao vẫn mong họ tái hợp. Bởi giữa Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh vẫn còn 1 sợi dây liên kết không thể cắt bỏ là con trai Tiểu Hải Miên. Sau khi tài tử Thần Điêu Đại Hiệp chia tay Diệp Kha và chỉ hỗ trợ chu cấp nuôi con, cơ hội hàn gắn giữa Huỳnh Hiểu Minh và Angebaby càng rộng mở. Thử tưởng tượng sau bao nhiêu biến cố trong cuộc sống, cặp sao quyết định cho nhau thêm cơ hội yêu lại từ đầu, cho con trai Tiểu Hải Miên có 1 gia đình trọn vẹn thì sẽ ra sao?

Vụ chia tay của cặp sao hàng đầu từng gây sốc dư luận châu Á. Những người yêu mến Huỳnh Hiểu MInh - Angelababy đều mong ngày họ có thể tái hợp

Năm 2026, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy gây ra 1 cơn địa chấn lớn cho showbiz Hoa ngữ khi chính thức tái hợp. Sau 5 năm ly hôn đầy sóng gió, cả hai bất ngờ tung bộ ảnh chung lãng mạn, kèm theo dòng chữ: "Yêu lại từ đầu, lần này là mãi mãi". Họ tuyên bố tổ chức siêu đám cưới thế kỷ lần 2 vào tháng 10 - đúng thời điểm từng diễn ra hôn lễ thế kỷ lần 1 trong quá khứ. Quyết định "gương vỡ lại lành" của cặp sao nhận được sự ủng hộ, chúc phúc từ người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Để mừng ngày lại về bên nhau, Huỳnh Hiểu Minh tuyên bố sẽ tổ chức đám cưới lần 2 còn hoành tráng, xa hoa hơn hơn cả siêu hôn lễ năm 2015 từng gây chấn động châu Á. Cặp nghệ sĩ hàng đầu sẵn sàng bỏ 1 tỷ NDT (3.600 tỷ đồng) cho ngày trọng đại, phá kỷ lục mọi đám cưới trong lịch sử Cbiz. Lần này, cặp sao vẫn lựa chọn Thượng Hải (Trung Quốc) làm nơi chứng giám cho chuyện tình cảm của mình. Địa điểm tổ chức là 1 lâu đài cổ vì Huỳnh Hiểu Minh lần nữa muốn biến Angelababy trở thành công chúa. Khách mời của đám cưới là 2.000 vị khách quý, hầu hết đều là nhân vật quyền lực, bạn bè thân thiết trong cả giới giải trí lẫn thương nghiệp của cặp sao.

Năm 2026, sau 5 năm ly dị, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy gây chấn động khi tuyên bố hàn gắn

Kể từ khi Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy hàn gắn, các trang báo lớn nhỏ hầu như ngày nào cũng cập nhật tin tức. Nhất cử nhất động của hai người đều được báo chí nhanh chóng đăng tin, giật tít. Đúng ngày 8/10/2026, đám cưới lần 2 của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy diễn ra. Trên MXH Weibo, top tìm kiếm cả 10/10 đều liên quan đến hôn lễ thế kỷ của cặp sao cho thấy sức hút khủng khiếp của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy.

Bên trong nơi tổ chức hôn lễ, Angelababy diện váy cưới Haute Couture được thiết kế riêng, đính kèm 50.000 viên kim cương. Cô nắm tay con trai bước lên lễ đài và cùng Huỳnh Hiểu Minh đọc "lời thề mới" trước hàng trăm ống kính. Sau đó, cả bầu trời Thượng Hải (Trung Quốc) rực sáng pháo hoa. Sau "siêu hôn lễ lần 2", Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh chuyển ra ngoại ô Thượng Hải (Trung Quốc) sống trong biệt thự phong cách châu Âu, cùng nhau nuôi dạy Tiểu Hải Miên.

Baby tạm rút khỏi showbiz, tập trung làm mẹ, còn Huỳnh Hiểu Minh gặt hái được nhiều thành công mới trong lĩnh vực nghệ thuật lẫn kinh doanh. Cặp đôi thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình, cho thấy hôn nhân viên mãn. Màn tái hợp giúp họ được ca ngợi là "biểu tượng của tình yêu vượt thời gian". Nhiều năm sau, khi kỷ niệm 20 năm ngày cưới, họ vẫn khiến khán giả xúc động vì tình cảm nguyên vẹn.

Cặp sao tổ chức đám cưới xa hoa lần 2

Tuy nhiên, kịch bản Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh tái hợp và tổ chức hôn lễ lần 2 chỉ là viễn cảnh trong mơ của những người yêu mến cặp sao. Dù đây chỉ là tượng tưởng, song cuộc đời ai biết trước chứ ngờ. Cũng có thể nếu tương lai, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh tìm được tiếng nói chung, con tim vẫn rung động sau ngần ấy năm xa cách, họ sẽ quay lại bên nhau.