G-Dragon mừng sinh nhật tuổi 37 "dị" tới mức dân tình tranh cãi: "Ngầu hay mất vệ sinh?"

Ngày 18/8 năm nay chính là sinh nhật lần thứ 37 của G-Dragon. Năm nay, "ông hoàng Kpop" đã mở tiệc sinh nhật bên những người bạn thân thiết như Jung Hae In, Jo Se Ho, Dex, Hong Jin Kyung, The8 - Seungkwan - Hoshi (SEVENTEEN).

Bữa tiệc diễn ra vô cùng ấm cúng và vui vẻ, với những câu chuyện cười đến "bay màu" và cả món quà kimchi hành lá độc đáo của Hong Jin Kyung. Nhưng khoảnh khắc hot hơn cả chính là G-Dragon phô diễn kỹ năng độc lạ: thổi tắt nến sinh nhật bằng... mũi! Thay vì thổi bằng miệng như người bình thường, thủ lĩnh BIGBANG dùng hơi thở dập tắt nến, kết thúc bằng biểu cảm cực kỳ thần thái khiến dân tình phải thốt lên: "Ngầu quá anh ơi!" . Tuy nhiên, xen kẽ đó là không ít bình luận tỏ ra lo ngại bởi hành động này có vẻ hơi... mất vệ sinh.

Đoạn clip G-Dragon thổi nến sinh nhật bằng mũi nhanh chóng gây bão mạng xã hội, khiến netizen vô cùng thích thú

Kỹ năng độc lạ, thần thái ngầu đét, chỉ có thể là "ông hoàng Kpop" G-Dragon

Bữa tiệc sinh nhật của G-Dragon quy tụ những người bạn thân thiết như Jung Hae In...

... các thành viên SEVENTEEN

Fanboy Hoshi (SEVENTEEN) hẳn trong lòng dậy sóng khi được thần tượng áp má thân thiết đến thế này

Hong Jin Kyung chuẩn bị món quà không thể độc đáo hơn cho G-Dragon, chính là món kimchi hành lá tự làm

Hong Jin Kyung, Jo Se Ho và Dex đi chung đến sinh nhật G-Dragon. Đích thân thủ lĩnh BIGBANG đã gửi cho họ thiệp mời vẽ tay riêng

Nhóm bạn trò chuyện vui vẻ đến mức "cười bay màu"

Cận cảnh 2 chiếc bánh sinh nhật của G-Dragon

Tiệc sinh nhật tuổi 37 của G-Dragon nhận được nhiều sự chú ý trên các trang mạng Hàn Quốc. Netizen không ngớt lời bình luận vui vẻ: "Thiết kế thiệp mời thật thông minh, có phải G-Dragon vẽ không?", "Em rất vui vì anh có những người bạn tốt như vậy. Mọi người trông thật thân thiết", "Chúc mừng sinh nhật G-Dragon nha", "Thật vui khi được trông thấy các thành viên Good Day", "Hoshi và Seungkwan ở đó, tôi chưa từng nghĩ đến điều này haha, còn có cả The8 nữa", "G-Dragon có thích kimchi hành lá không?", "Ước gì mình có thể trở thành chiếc bánh đó và đứng nhìn từ bên cạnh. Cho mình tham gia với nhé", "Ảnh mờ nhưng khuôn mặt G-Dragon vẫn như xưa, chẳng hề già đi", "Cảm giác như một bữa tiệc nhỏ ấm cúng vậy, dễ thương quá. Mặc dù những người tham gia thực ra toàn là những cái tên nổi tiếng"...

Dân tình vui vẻ bàn tán về tiệc sinh nhật thủ lĩnh BIGBANG

G-Dragon có tên thật là Kwon Jiyong, sinh ngày 18/8/1988. Anh được biết đến rộng rãi nhất với tư cách là thủ lĩnh của nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG, một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử K-pop. G-Dragon được mệnh danh là "ông hoàng K-pop" nhờ vào tài năng sáng tác và phong cách tiên phong, độc nhất vô nhị.

Ngay từ khi còn là một cậu bé, anh đã cho thấy tài năng thiên bẩm của mình. Anh bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 5 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc thiếu nhi Little Roo'Ra. Sau đó, anh được SM Entertainment tuyển chọn và trở thành thực tập sinh trong 5 năm, tập trung vào vũ đạo. Khi 13 tuổi, anh chuyển sang YG Entertainment và trở thành rapper trẻ tuổi nhất Hàn Quốc.

Anh cùng với Taeyang đã được đào tạo để ra mắt dưới tư cách một bộ đôi hip-hop mang tên GDYB. Kế hoạch này sau đó đã thay đổi, và G-Dragon trở thành thủ lĩnh của BIGBANG, ra mắt vào năm 2006. Với vai trò nhạc sĩ và nhà sản xuất chính, anh đã chắp bút cho hầu hết các bản hit của nhóm, bao gồm các ca khúc đình đám như Lies, Last Farewell và Haru Haru , giúp BIGBANG trở thành một trong những nhóm nhạc bán chạy nhất thế giới.

Ngoài hoạt động nhóm, G-Dragon còn gặt hái thành công vang dội với tư cách nghệ sĩ solo, khẳng định mình là một "thiên tài" âm nhạc. G-Dragon không chỉ là một ngôi sao ca nhạc mà còn là một biểu tượng thời trang. Anh được xem là một trong những người tạo ra xu hướng (trendsetter) có ảnh hưởng lớn nhất ở châu Á và trên toàn thế giới. Anh có mối quan hệ thân thiết với nhiều thương hiệu cao cấp như Chanel, trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của thương hiệu này tại Hàn Quốc. Phong cách thời trang độc đáo, táo bạo, không ngại vượt qua mọi giới hạn về giới tính hay quy tắc đã giúp anh tạo nên một tầm ảnh hưởng mạnh mẽ.

G-Dragon chính là "ông hoàng Kpop"



