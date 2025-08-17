Thiên An lộ diện giữa ồn ào, “xin vía” Cindy Lư, netizen: Cùng là mẹ đơn thân mà họ khác nhau quá

Mới đây, những khung hình phía sau hậu trường của một sự kiện thời trang đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Được biết, sự kiện này dành cho các người mẫu nhí, song có một số gương mặt người nổi tiếng cũng tham dự như vợ chồng Đạt G - Cindy Lư cùng 2 con gái, MC Minh Khắc,... Bên cạnh đó, nhận được nhiều quan tâm nhất là sự xuất hiện của Thiên An và bé Sol.

Song khác với Cindy Lư, Thiên An không lên sân khấu trình diễn mà chỉ đảm nhận hỗ trợ phía sau hậu trường. Do đó khoảnh khắc gặp gỡ của cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý của cõi mạng. Đặc biệt hơn, khi nhìn thấy Cindy Lư, Thiên An còn có động thái “xin vía” khiến netizen không khỏi thắc mắc.

Khoảnh khắc Thiên An xin vía Cindy Lư khiến nhiều người chú ý

Bên cạnh đó, thái độ của Cindy Lư cũng “lọt vào tầm ngắm” của cư dân mạng. Cô nàng nhận nhiều lời khen bởi sự thân thiện, ứng xử tinh tế. Khi thấy Thiên An, Cindy Lư có động thái chào hỏi, thể hiện ký hiệu động viên. Ngoài ra, Cindy Lư cũng liên tục làm động tác “nhả vía” và ôm Thiên An khiến dân tình không khỏi bất ngờ về mối quan hệ của cả hai.

Cindy Lư chủ động ôm Thiên An, dành nhiều sự động viên cho đàn em

Cindy Lư hiện có cuộc sống hạnh phúc bên Đạt G

Tuy nhiên từ trước đến nay, đây là lần hiếm hoi Cindy Lư và Thiên An đứng chung một khung hình. Mặc dù trước đó, cả hai thường được đưa ra để so sánh vì đều là những bà mẹ đơn thân nổi tiếng trong Vbiz. Thế nhưng ở hiện tại, Cindy Lư đã có một bến đỗ mới, cuộc sống hạnh phúc bên Đạt G và 2 con gái. Do đó, cư dân mạng đoán rằng Thiên An cũng đang muốn “xin vía” yên bình, viên mãn giống như vậy.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Thấy Thiên An xin vía Cindy Lư, cách Cindy Lư đáp lại cũng đáng yêu quá”.

- “Cindy Lư và Thiên An đều là những người mẹ đơn thân trong showbiz nhưng cuộc sống bây giờ thì có phần trái ngược nhau nhỉ”.

- “Mình nghĩ Thiên An cũng cần học hỏi thêm nhiều từ Cindy Lư”.

- “Cindy Lư thân thiện, tinh tế ghê. Cô ấy cũng “nhả vía” lại và động viên Thiên An nữa”.

- “Lần đầu thấy đôi này chung khung hình thì phải. Mỗi người mỗi cuộc sống, mình xem thôi chứ cũng không biết nhận xét gì”.

Từ sau họp báo căng thẳng, tiết lộ nhiều vấn đề đời tư liên quan đến Thiên An của Jack vào ngày 16/7 vừa qua thì đây là lần hiếm hoi netizen thấy cô lộ diện ngoài đời. Nhiều người nhận xét, nhìn Thiên An có phần mệt mỏi, thần sắc không quá tươi tắn như những lần xuất hiện trước đây. Trên MXH, Thiên An hoàn toàn giữ im lặng, không đăng tải hình ảnh mới hay có bất cứ cập nhật nào.

Thiên An hiện hoàn toàn giữ im lặng trên MXH, không có bất kỳ động thái mới nào

Thiên An cũng không lên tiếng về bất cứ những thông tin được phía Jack đưa ra trong buổi họp báo. Thay vào đó, cô tập trung vào cuộc sống riêng, chăm sóc bé Sol.

Trước đó, Thiên An từng đăng một tâm thư dài về câu chuyện ồn ào giữa mình và Jack đã kéo dài suốt vài năm. Cô cho biết bản thân gặp áp lự từ nhiều phía, cả trên mạng lẫn ngoài đời nên đôi khi mất kiểm soát, không biết cách giải quyết đúng câu chuyện. Song, Thiên An cũng bày tỏ mong muốn được khép lại tất cả những lùm xùm để sống một cuộc sống mới, không có sự tiêu cực. Đặc biệt là để bé Sol được lớn lên một cách bình yên, không phải chịu bất cứ tổn thương nào từ những vấn đề của người lớn.