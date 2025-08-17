Thường làm 5 điều này mỗi ngày chính là biểu hiện của IQ cao

Những người có IQ cao thường được biết đến qua thành tích học tập, sự nghiệp hay khả năng tư duy vượt trội. Tuy nhiên, chính những hoạt động hằng ngày, thói quen và nghi thức sống mới phản ánh rõ nhất cách họ duy trì năng lực trí tuệ, đồng thời giúp họ khỏe mạnh hơn về thể chất, cảm xúc và xã hội.

Một người “thông minh” có thể được định nghĩa theo nhiều cách, nhưng IQ cao không chỉ dừng lại ở việc đọc nhiều sách hay thành công trong công việc. Theo Journal of Intelligence, họ thường có khả năng thích nghi, giàu sự tò mò, tự nhận thức, cởi mở và đồng cảm, những phẩm chất hình thành nên loạt thói quen nhỏ nhưng bền vững trong đời sống hằng ngày.

Ảnh minh hoạ.

Dưới đây là 5 việc mà người IQ cao làm thường xuyên, trong khi phần lớn người bình thường lại có xu hướng né tránh:

1. Dành thời gian ở một mình một cách có chủ đích

Theo một nghiên cứu được đăng trên British Journal of Psychology, người thông minh không chỉ thoải mái với việc ít giao lưu xã hội hơn, mà còn chủ động tìm kiếm sự tĩnh lặng. Họ tận dụng khoảng thời gian này để theo đuổi đam mê, rèn luyện bản thân và suy ngẫm thay vì lao vào những mối quan hệ hời hợt hay những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt dễ khiến họ kiệt sức.

Trong khi đó, nhiều người bình thường tuy cũng có lúc ở một mình, nhưng thường dùng thời gian ấy để “giết thời gian” bằng giải trí vô nghĩa, thay vì thực sự đầu tư cho sở thích hay nội tâm.

2. Tìm kiếm phản hồi

Theo nghiên cứu từ Journal of Personality and Social Psychology, nhiều người sợ hãi trước những lời góp ý vì lo bị phán xét, ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân. Tuy nhiên, Journal of Clinical Psychology in Medical Settings chỉ ra rằng những người thành công và toàn diện nhất lại là những người thường xuyên đón nhận phản hồi, coi đó là cơ hội trưởng thành.

Người IQ cao chủ động tìm kiếm phản hồi và biết cách tận dụng nó, trong khi phần lớn người bình thường thường né tránh để bảo vệ cái tôi.

Ảnh minh hoạ.

3. Luôn đặt câu hỏi

Trí tò mò là động lực giúp họ không ngừng học hỏi và mở rộng nhận thức. Người IQ cao thường xuyên đặt câu hỏi, không chỉ với người khác mà cả với chính mình, để tìm ra điểm cần cải thiện.

Điều này đòi hỏi sự tự tin và ổn định nội tâm, thứ mà không phải ai cũng duy trì được. Nhiều người thường chọn tránh né việc “đối thoại” với bản thân vì sợ phải đối diện với thiếu sót.

4. Viết nhật ký

Nghiên cứu trên Journal of Individual Differences, cho thấy người có IQ cao thường có sự tò mò nổi bật và viết nhật ký chính là công cụ họ sử dụng để phản chiếu bản thân, theo dõi thói quen và giải tỏa cảm xúc.

Việc viết lách giúp họ “giải phóng” tâm trí, giảm căng thẳng và tập trung hơn cho các nhiệm vụ khác. Ngược lại, nhiều người lại dùng mạng xã hội hoặc giải trí để lấp khoảng trống, thay vì thực sự đối diện và giải tỏa cảm xúc.

Ảnh minh hoạ.

5. Biết xin sự giúp đỡ

Không ít người coi việc nhờ người khác hỗ trợ là dấu hiệu của sự yếu kém. Họ chọn chịu đựng một mình để giữ hình ảnh.

Ngược lại, nghiên cứu từ Management Science cho thấy những người thường xuyên xin lời khuyên, hỗ trợ lại được đánh giá là thông minh, tự tin và giàu năng lực hơn. Đây cũng là cách giúp họ xây dựng mối quan hệ sâu sắc, gắn kết hơn với người khác.

Với người IQ cao, việc nhờ giúp đỡ không phải biểu hiện của yếu kém, mà là chiến lược để học hỏi, tăng hiệu quả và phát triển bản thân.

Theo Yourtango