[CLIP] "5 thứ nhất định có, 1 thứ loại bỏ ngay" - Người từng đu A50 truyền bí kíp sống còn cho hội sắp đổ bộ A80

Chỉ còn chưa tới 20 ngày nữa, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) sẽ chính thức diễn ra, dự kiến quy tụ hàng chục nghìn người từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về. Không khí nóng dần từ đầu tháng 8: Vé máy bay “cháy sạch”, khách sạn rơi vào tình trạng kín phòng, lượt tìm kiếm thông tin tăng vọt. Trên mạng xã hội, từ TikTok đến Facebook, Threads… đâu đâu cũng thấy topic về A80, bàn tán rôm rả với đủ mọi chủ đề lớn nhỏ.

Trong đó, những bài chia sẻ kinh nghiệm đi xem diễu binh, diễu hành cho newbie lại được quan tâm hơn cả. Dân mạng còn đùa vui: “Người từng đi A50 thì nay phải truyền bí kíp sống còn cho hội chuẩn bị đổ bộ A80 đi nha".

Trên mạng xã hội, người người, nhà nhà hỏi bí kíp đi xem A80.

Tại TP.HCM, chúng tôi đã ghi nhận nhiều trải nghiệm từ các bạn trẻ từng đi xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (nhiệm vụ A50). Không ít người kể rằng, dù ở ngay trung tâm nhưng vẫn phải thuê khách sạn sát tuyến đường đoàn đi qua mới có chỗ “xịn”. Có bạn còn “cắm trại” từ trước hẳn một ngày, mang lều ra Bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ,... để giữ vị trí đẹp.

Nhìn lại trải nghiệm đó, ai cũng rút ra chung một điều: “Phải đi sớm, vì 50 năm - 80 năm mới có một lần, xứng đáng để đầu tư công sức”. Và từ những trải nghiệm thực tế ấy, nhiều người trẻ đã chỉ ra 5 bí kíp “sống còn” cho những ai chuẩn bị đi xem diễu binh, diễu hành A80 tới đây:

Clip: Hội đã đi A50 chỉ ra loạt bí kíp "sống còn" để xem trọn vẹn lễ diễu binh, diễu hành 2/9.

1. Thời gian: Nên đi trước 1 ngày hoặc ít nhất 12 tiếng

“Nên đi trước 1 ngày luôn đó. Hồi 30/4 mình đã cẩn thận đi từ 2h chiều ngày 29 rồi mà đến nơi vẫn đông nghẹt, không còn chỗ đẹp nữa”, Hoàng Linh (TP.HCM) chia sẻ.

Không chỉ riêng Linh, rất nhiều bạn trẻ cũng đồng tình với quan điểm này. Khi được hỏi nếu chỉ chọn duy nhất một bí kíp “sống còn” để mách cho hội chuẩn bị đi A80, Trường Sơn (TP.HCM) trả lời ngay: “Ít nhất phải đi trước 12 tiếng, tức là từ nửa ngày hôm trước. Đi muộn thì coi như hết chỗ xem luôn”.

Cô bạn Minh Hoàng (TP.HCM) cũng cho biết nếu được thì nên đi trước 1 ngày, chuẩn 1 chiếc bạt, vừa là chỗ để ngồi, ngủ đến sáng để xem diễu binh, diễu hành.

Minh Hoàng hào hứng chia sẻ về các kinh nghiệm rút ra từ đợt đi xem "Concert Quốc gia" 30/4 vừa qua.

Lý do cũng dễ hiểu: đây là ngày lễ lớn của cả dân tộc, lượng người đổ về chắc chắn cực kỳ đông. Ai cũng muốn có vị trí thật đẹp để tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh, diễu hành và không khí hùng tráng của đại lễ. Thế nên chuyện đi sớm, xếp hàng dài từ hôm trước gần như là… hiển nhiên.

Vào dịp Lễ 30/4 vừa qua, theo ghi nhận của chúng tôi có gia đình, hội bạn đi từ 12h trưa ngày 29 để camp chỗ.

Dĩ nhiên, để trụ vững được trong suốt quãng thời gian chờ đợi, ngoài sức khỏe thì việc chuẩn bị trang phục, thực phẩm và các đồ dùng cá nhân cũng quan trọng không kém.

2. Trang phục: Ưu tiên lịch sự, thoải mái, có mũ/áo chống nắng

Vì sẽ phải xếp hàng và chờ đợi trong đám đông nhiều giờ liền, outfit “chuẩn chỉnh” nhất chính là đơn giản, thoải mái và tiện lợi. Áo phông, áo thun thấm hút mồ hôi kết hợp với quần gọn gàng sẽ hợp lý hơn váy, vừa dễ di chuyển vừa an toàn hơn trong đám đông.

Giày cao gót hay sandal mảnh mai chắc chắn không phải lựa chọn hay. Thay vào đó, một đôi giày thể thao mềm hoặc dép bệt sẽ giúp đôi chân thoải mái, đứng hay ngồi lâu cũng đỡ mệt.

Ngoài ra, mũ, kính râm, áo chống nắng là bộ ba không thể thiếu để “sống sót” qua cả ngày ngoài trời. Và để hòa chung bầu không khí lễ hội, một lá cờ đỏ sao vàng cầm trên tay chắc chắn sẽ giúp bạn thêm phần rực rỡ giữa biển người.

Diện trang phục phù hợp, khi chụp hình kỷ niệm cũng sẽ thoải mái, dễ dàng tương tác hơn.

Với những ai camp qua đêm, kinh nghiệm từ hội A50 là nên chuẩn bị thêm bạt nilon hoặc bìa carton để trải ra ngồi, nằm. Thậm chí, nhiều gia đình có con nhỏ còn mang hẳn lều mini để tiện nghỉ ngơi.

3. Đồ dùng cá nhân: Nhất định phải có sạc dự phòng, áo mưa và nói không với ô

Theo kinh nghiệm từ hội A50, việc chuẩn bị đồ dùng cá nhân “chuẩn chỉnh” quyết định khá nhiều đến trải nghiệm.

Hoàng Loan (TP.HCM) chia sẻ: “Nên để tất cả trong một chiếc balo nhỏ thôi. Đừng mang túi đeo chéo hay túi xách vì lúc chen chúc giữa dòng người sẽ rất bất tiện. Đeo balo vừa gọn, vừa không đau vai. Đêm ngủ ngoài vỉa hè thì balo còn có thể làm gối luôn”.

Một số gợi ý những món đồ nên mang khi đi xem diễu binh, diễu hành.

Trong chiếc balo đó, danh sách “bất ly thân” được hội A50 gợi ý bao gồm: sạc dự phòng, quạt cầm tay, áo mưa mỏng, khăn giấy ướt/khô, kem chống muỗi, thuốc chống dị ứng, thuốc tiêu chảy… và cả kem chống nắng. Với các bạn muốn lung linh vào sáng hôm sau, một chút đồ makeup cũng nên có sẵn.

"Một lưu ý quan trọng nữa là đừng mang ô theo nhé, vì nó sẽ che mất tầm nhìn của người phía sau. Nếu lo trời mưa thì chỉ cần một chiếc áo mưa gọn nhẹ là đủ”, Tường Vi (TP.HCM) chia sẻ thêm. Ngoài ra, bạn có thể mang theo một chiếc ghế xếp nhỏ, gọn gàng hoặc bạt trải để ngồi được ở bất cứ đâu.

4. Thực phẩm: Đừng quên đồ ăn và nước uống mang theo

Một trong những “vũ khí” quan trọng để trụ được hàng giờ liền khi xem diễu binh, diễu hành chính là đồ ăn và nước uống. Nghe thì đơn giản nhưng nhiều người lại chủ quan, nghĩ đến nơi mua cũng được. Thực tế, các tuyến đường hôm đó sẽ đông nghịt, việc di chuyển đi mua đồ không chỉ khó khăn mà còn dễ… mất chỗ đẹp.

Kinh nghiệm từ hội A50 là hãy chuẩn bị tâm thế giống như đi cắm trại: mang đồ ăn, nước uống từ trước.

Đồ ăn nên chọn loại gọn nhẹ, ít mùi, dễ bảo quản: bánh mì, bánh ngọt, khoai hoặc ngô luộc…

Đồ uống thì ưu tiên nước lọc, nước khoáng hoặc nước điện giải để bổ sung năng lượng.

Một lưu ý nhỏ: chỉ nên mang vừa đủ dùng cho cả buổi, tránh mang quá nhiều vừa nặng vừa vướng víu.

5. Vị trí: Phải xem trước lộ trình, đi sơ duyệt, tổng duyệt để “test” chỗ đẹp

Một yếu tố quyết định trải nghiệm xem diễu binh chính là chọn được vị trí chuẩn.

"Mọi người nên xem kỹ bản đồ các khối sẽ đi qua để mình chọn vị trí ngồi hợp lý, để mình có thể thuận tiện coi", Ánh Nhi (TP.HCM) chia sẻ.

Ánh Nhi cho biết dịp này không có cơ hội ra Hà Nội xem A80 nên nhất định sẽ xem online tại nhà vì quá mê. Ảnh: NVCC.

Tiểu My (TP.HCM) chia sẻ: “Mình nghĩ mọi người nên đi coi sơ duyệt hoặc tổng duyệt trước để rút kinh nghiệm. Như vậy vừa biết đoàn nào đi tuyến nào, vừa chọn được chỗ ngắm trọn vẹn hoặc đúng khối mình thích”.

Đến thời điểm hiện tại đã có chi tiết tuyến đường di chuyển của khối diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9.

Toàn cảnh các tuyến đường diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9

Theo đó, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra vào sáng 2/9/2025, bắt đầu từ 6h30 và kết thúc lúc 10h, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Theo kế hoạch, khoảng 30.000 người sẽ tham dự sự kiện trọng đại này (chưa tính lực lượng diễu binh, diễu hành).

Để xem trực tiếp, người dân nên chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã... và đến từ sớm (trước 6h). Khu vực lễ đài tại quảng trường Ba Đình dành cho đại biểu có giấy mời. Người dân có thể tự do theo dõi dọc các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua.

Người dân có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đặc biệt, sẽ có hai buổi duyệt cho những ai muốn “thử chỗ” trước. Cả hai đều diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm:

Sơ duyệt ban đêm: 20h ngày 27/8 (dự phòng 28/8).

Tổng duyệt ban ngày: 6h30 sáng 30/8 (dự phòng 31/8).

Vì ngày 2/9 dự kiến cực kỳ đông, hội A50 nhắn nhủ: “Ai đi camp chỗ nhớ giữ trật tự, đừng xả rác bừa bãi để không ảnh hưởng đến người dân xung quanh nhé”.

