Lý giải sức hút của Booth Fandom Yêu Nước tại sự kiện hot nhất Hồ Gươm hôm nay!

Sáng 16/8, phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) rực rỡ sắc đỏ trong không khí sôi động và đầy tự hào của chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”. Không chỉ là một buổi đi bộ đơn thuần, sự kiện còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa về tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và lối sống xanh. Mỗi bước chân hôm nay chính là một phần của hành trình “1 tỷ bước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Giữa dòng người đông nghẹt, Booth Fandom Yêu Nước với sắc đỏ làm chủ đạo nổi bật như một điểm hẹn đặc biệt, mang sức hút lớn. Đây là hoạt động thuộc Fandom Yêu Nước - dự án do Kênh 14 sáng tạo, mang góc nhìn trẻ trung, hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Booth Fandom Yêu Nước tại chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” thu hút đông đảo mọi người đến tham quan, chụp ảnh và nhận đồ uống miễn phí

Có nhiều lý do để người tham gia sự kiện dừng chân tại Booth Fandom Yêu Nước.

Đây không chỉ là một gian trưng bày, Booth Fandom Yêu Nước còn được thiết kế như một “tọa độ” yêu nước giữa sự kiện lớn. Backdrop chụp ảnh trẻ trung nhưng vẫn giữ được ý nghĩa nhanh chóng trở thành background hot hit, giúp các nhóm bạn, cặp đôi, gia đình,... có ngay những bức hình vừa đẹp vừa ý nghĩa.

Khu vực trưng bày các sản phẩm thiết kế đẹp mắt dành riêng cho dịp A80 cũng thu hút đông đảo sự chú ý. Ai cũng mong muốn được sở hữu những sản phẩm này, đặc biệt là áo thun, khăn bandana đến túi tote thuộc bộ sưu tập Yêu Nước.

Bộ sưu tập Yêu Nước cùng các sản phẩm thiết kế riêng trong dịp A80

Một hoạt động thu hút đông đảo người tham gia, có dòng người xếp hàng dài là photobooth chụp ảnh lấy ngay. Bất kỳ ai tham gia trải nghiệm này khi rời booth cũng có thể mang theo cho mình những bức hình kỷ niệm thật xịn.

Hơn hết thảy, trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, hàng nghìn người tham gia đã có những khoảnh khắc đáng nhớ. Đó là những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt háo hức và cái nắm tay thật chặt của mọi người dành cho nhau. Tất cả góp phần biến Booth Fandom Yêu Nước thành một điểm nhấn ấm áp, vừa mang màu sắc trẻ trung, vừa khơi dậy niềm tự hào và tình yêu dành cho Tổ quốc trong dịp kỷ niệm đặc biệt này.

Ai nấy đều hào hứng check-in

Một số hình ảnh khác tại Booth Fandom Yêu Nước:

Luôn có đông người xếp hàng chụp ảnh photobooth tại Booth Fandom Yêu Nước

Muôn kiểu pose dáng của các nhóm bạn

Rực rỡ vô cùng!

Các cụ ông - cụ bà, bố mẹ và cả các bạn trẻ đều thích thú với Booth Fandom Yêu Nước

"Khối mầm non" cũng không ngoại lệ

Nhiều khoảnh khắc đẹp tại Booth Fandom Yêu Nước