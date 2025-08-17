Cuộc sống thật ở Cuba qua góc nhìn của 1 người Việt, sững lại với mức lương của người dân bản địa

Mới đây, Hannah Olala đăng tải đoạn clip chia sẻ vềi trải nghiệm, chuyến đi du lịch của mình tại Cuba. Được biết, cả gia đình nữ beauty blogger đã đến Cuba cách đây vài năm, tuy nhiên thời gian gần đây vì được nhiều người nhắc đến và tò mò về du lịch tại đất nước này nên cô quyết định chia sẻ lại.

Theo đó, Hannah Olala cho hay Cuba nằm cách Việt Nam nửa vòng trái đất và không có đường bay thẳng. Do đó việc di chuyển sẽ mất khá nhiều thời gian và phải quá cảnh ở nhiều nơi. Cũng vì vậy mà chi phí không hề rẻ, có thể lên tới 70 - 80 triệu đồng/ người chỉ tính riêng tiền vé máy bay.

Hannah Olala chia sẻ lại hành trình đi du lịch Cuba cách đây khoảng 2 năm của mình

Nữ CEO bay từ Miami (Florida, Mỹ) đến Cuba, cô cho biết nếu xuất phát từ Việt Nam sẽ phải quá cảnh nhiều nơi

Tuy nhiên thời điểm đó, Hannah Olala và gia đình đang ở Mỹ, vì vậy cô bay từ Miami đến Cuba chỉ mất vài tiếng đồng hộ. Về thủ tục nhập cảnh, nữ CEO cho biết điều này khá dễ dàng, không gặp khó khăn gì tại sân bay Cuba.

Hannah Olala cho hay ở Cuba cảm tưởng thời gian như ngừng lại vì có những nét đặc trưng hoài niệm, các khu phố cổ kính và nhịp sống bình yên. Tuy nhiên, cô tiết lộ cuộc sống của người dân Cuba thì có khá nhiều sự vất vả, không dư dả về tiền bạc.

“Cuba bị cấm vận mấy chục năm nay nên cuộc sống của người dân khá chật vật. Với mức lương chỉ có 400k - 500k/tháng nên họ dựa vào tem phiếu là chính. Tuy nhiên theo cảm nhận của mình thì cuộc sống ở đây khá bình yên và nhẹ nhàng. Và ở đây họ rất quý người Việt Nam mình. Chỉ cần giới thiệu là người Việt Nam họ sẽ rất niềm nở và chào đón”, Hannah Olala chia sẻ.

Bên cạnh đó cô cũng cho hay trong thành phố có rất nhiều nhà hàng lớn nhưng chủ yếu chỉ có khách du lịch ghé đến. Bởi một phần ăn sẽ khoảng 300k, gần bằng một tháng lương của người dân địa phương nên sẽ thường hiếm khi có người bản địa.

Hannah Olala cho hay mức thu nhập của người dân ở đây chỉ 400lk - 500k/tháng, song họ rất thân thiện và yêu mến người Việt Nam

Cuộc sống tại đây rất yên bình, nhẹ nhàng

Ngoài những tiết lộ về mức sống, thu nhập của người dân ở Cuba, Hannah Olala dành nhiều lời khen cho cảnh quan tại đất nước này. Cô cho biết nhiều tòa nhà có thiết kế cổ kính nhưng trải qua nhiều năm vẫn rất bề thế, đẹp và thu hút. Cùng với đó, những chiếc xe ô tô cổ điển - đặc trưng của Cuba cũng là một trong những trải nghiệm mà cô khuyên mọi người nên thử.

Những chiếc xe hơi cổ điển là đặc trưng tại Cuba

Ngoài nhưng khu phố với các tòa nhà cổ kính, lộng lẫy thì những nơi có nhà nhỏ, xuống cấp hơn là khu vực nhiều người dân sinh sống

Song, cô cũng cho biết ở Cuba không có quá nhiều khách du lịch. Các khách sạn hay airbnb không phát triển mạnh như nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, đây vẫn là một điểm đến đáng trải nghiệm vì ngoài thủ đô Havana, nữ CEO bày tỏ biển tại Cuba cũng rất đẹp và mang đến cảm giác yên bình.

Sau khi video của Hannah Olala đăng tải, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ bởi cũng chưa từng tìm hiểu kỹ về Cuba hay cuộc sống, con người ở đây. Không ít người dành sự yêu mến bở dù chỉ nhìn qua video nhưng cũng cảm nhận được nhịp sống bình yên, thong thả.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Mấy hôm nay tìm các video về đất nước Cuba thì thấy chị đăng tải chia sẻ hành trình này. Thấy cảnh quan, nhà cửa của họ đẹp đúng gu cổ mà mình thích. Nhưng di chuyển từ Việt Nam sẽ mất nhiều thời gian hơn nên để khi nào sắp xếp được, mình cũng phải đi trải nghiệm”. - “Cuba đẹp quá, nhờ video của chị mà em được biết nhiều hơn. Mà mức lương của người dân họ thấp như vậy thật sao? Chi phí sống cũng không phải quá rẻ, vậy thì khó khăn thật”. - “Thích nhất câu người Cuba rất vui mừng và thân thiện khi ai đó giới thiệu đến từ Việt Nam”. - “Giá mà di chuyển dễ dàng hơn thì mình cũng mong có nhiều người đến Cuba để du lịch. Mình thấy ngoài Havana, thành phố biển Varadero cũng đáng để tới lắm”. - “Một đất nước thật yên bình, cũng mong được đến Cuba 1 lần”.

Bãi biển của Cuba cũng là một điểm nên trải nghiệm vì biển xanh, cát trắng

Ảnh: FBNV