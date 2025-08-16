TikToker Việt diễn show thời trang: 8 triệu người theo dõi, không có nổi 1 lời khen

Đó là Hà Môi (tên thật là Võ Nữ Ngân Hà). Hiện tại cô nàng đã có gần 8 triệu người theo dõi trên TikTok, thuộc nhóm TikToker đông fan hàng đầu Việt Nam.

Ngoài công việc sáng tạo nội dung, livestream và kinh doanh riêng, Hà Môi còn lấn sân sang thời trang, làm người mẫu cho một số thương hiệu trong vài năm gần đây. Dù sở hữu chiều cao 1m7, gương mặt xinh đẹp nhưng sự xuất hiện của cô trên sàn catwalk không hoàn toàn được ủng hộ, thậm chí có nhiều ý kiến trái chiều.

Mới đây, Hà Môi gây tranh cãi khi đi catwalk tại một sự kiện thời trang tổ chức ở Bắc Giang (cũ), nay là Bắc Ninh. Trong các clip tập dượt cho sự kiện của Hà Môi, cư dân mạng để lại nhiều bình luận không đồng tình.

Họ cho rằng dáng đi catwalk của Hà Môi chưa được đẹp, cần phải rèn luyện nhiều hơn nữa mới có thể lên sàn vì trông như đi bộ. Không dừng lại ở đó, trong các khoảnh khắc tập dượt khác, cô nàng cũng thiếu nghiêm túc, hay nhảy nhót tạo dáng tới lui trong khi các người mẫu khác đang nghiêm túc.

“Hà Môi đi đỏng đảnh vậy trời”, “Chỉ hợp nhảy nhót chứ không hợp đi làm người mẫu như thế này”, “Thời này người mẫu catwalk là xưa rồi, TikToker lên sàn giúp BST đẩy traffic mạnh hơn”, “Ê! Thấy Hà Môi thể hiện ghê á. Nguyên dàn người ta đứng im mà Hà cứ đứng xoay tới xoay lui”, “Sao giờ làm người mẫu dễ vậy ta. Không cần dáng dấp hay bằng cấp học hành gì luôn hả?”, “Dáng đi lạ vô cùng. Trông cứ không sang với không chuyên nghiệp ấy”, “Không hiểu sàn diễn thời trang hay sân khấu hội chợ nữa”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Ngoài Hà Môi, sự kiện này cũng có sự góp mặt của một số TikToker khác như Louis Phạm, Lê Thị Khánh Huyền, Đan Thy,... cùng nhiều người mẫu. Vì vậy netizen cũng thắc mắc đây là sự kiện thời trang hay là sàn diễn của giới TikToker.

Riêng Hà Môi, đây không phải là lần đầu tiên cô nàng nhận về ý kiến trái chiều khi đi catwalk. Tuy nhiên nữ TikToker không có bất cứ phản hồi nào mà vẫn lên sàn diễn như bình thường, thậm chí xuất hiện tại các tuần lễ thời trang.

Hà Môi có tên thật là Võ Nữ Ngân Hà, sinh năm 2003, đến từ Đắk Lắk. Trước đây, cô nàng từng theo học tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Nội dung các video của Hà Môi xoay quanh các clip nhảy, làm đẹp và chia sẻ khoảnh khắc đời thường. Ngoài tài khoản TikTok gần 8 triệu fan, Instagram của cô nàng cũng có khoảng 2 triệu lượt theo dõi.

Về chuyện tình cảm, Hà Môi được cho là hẹn hò với bạn trai Việt kiều. Cặp đôi dính nhau như hình với bóng, cùng đi sự kiện, cùng đi du lịch khắp nơi và livestream giao lưu với fan. Cả hai cũng có những khoảnh khắc thân mật hơn mức bạn bè như ôm eo, tựa đầu vào vai,... nhưng vẫn chưa xác nhận mối quan hệ hẹn hò.

