Con gái 9 tuổi lai Tây của ca sĩ Phương Vy Idol đã thần thái cỡ này?

Ca sĩ Phương Vy Idol đã kết hôn với chồng người Mỹ Sean Trace được khoảng 10 năm và có một bé gái 9 tuổi đặt tên là Ailani. Mới đây, khi tham gia rehearsal tại một sự kiện thời trang, Ailani khiến dân tình bất ngờ vì nhan sắc như thiên thần của mình.

Là con lai Á - Âu, Ailani sở hữu đôi mắt to tròn, hai mí rõ, sống mũi cao cùng gương mặt rạng rỡ. Trong khoảnh khắc viral trên MXH, cô bé tự tin sải bước trên sàn catwalk và nở nụ cười đốn tim người xem.

Ailani tự tin sải bước trên sàn catwalk (Nguồn: @meowentertainmentvn)

Cận cảnh nhan sắc của con gái Phương Vy (Nguồn: @xuanlanentertainment)

“Giống vibe của Miranda Kerr quá, ngọt xỉu”, “Sinh ra con đẹp là thành công lớn nhất cuộc đời mẹ. Ôi em ấy xinh”, “Trời ơi! Con bé nó xinh xuất sắc luôn chị Vy ơi, nhìn có nét giống Renesmee - bé đóng vai con của Edward và Bella trong Twilight”, “Trời! Ailani đây hả? Sao lớn nhanh dữ vậy trời? Cứ nghĩ con còn nhỏ chút éc. Đẹp gái quá đi”, “Xinh quá nhìn không ra Ailani luôn á. Ngày xưa ẻm còn nhỏ theo dõi ẻm suốt luôn, gần đây ít theo dõi giờ thấy lại ẻm lạ quá”, “Em bé chỉ cần mỉm cười cái là khuôn mặt sáng như thiên thần”, “Hoa hậu tương lai đây rồi”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Trên các tài khoản MXH, Phương Vy thường xuyên chia sẻ hình ảnh của con gái cưng. Không chỉ đáng yêu ở ngoại hình, cô bé còn nổi bật với tính cách năng động, hoạt bát và giàu tình cảm. Từ nhỏ, Ailani đã thích trò chuyện, vẽ tranh, đọc sách và luôn toát ra sự lém lỉnh, thông minh.

Vợ chồng Phương Vy rất chú trọng trong việc nuôi dạy con gái. Từ khi còn bé xíu, Ailani đã bộc lộ niềm yêu thích âm nhạc, thường nghe nhạc trước khi ngủ, chơi đàn ukulele cùng bố. Ngoài âm nhạc, gia đình khuyến khích bé dậy sớm, tham gia làm việc nhà, chăm vườn, tưới cây, tập yoga và vận động ngoài trời để phát triển cả thể chất lẫn trí tuệ.

Phương Vy và chồng cũng đưa bé sang Mỹ thăm bà nội, trải nghiệm lặn biển, học múa lửa và chơi ukulele ở Hawaii. Trên sân khấu, Ailani là “fan cứng” của mẹ - khi Phương Vy hát nốt cao, bé không ngại cổ vũ và diễn tả sự phấn khích một cách vô cùng dễ thương.

Gia đình Phương Vy

Trong một chương trình Làm Mẹ Thật “Vi Diệu” phát sóng vào năm 2024, Phương Vy cũng tâm sự nhiều về việc sinh con và nuôi dạy con.

Về chuyện giữ dáng sau sinh, Phương Vy thừa nhận đây là nỗi sợ chung của phụ nữ và hiếm có người mẹ nào có thể lấy lại vóc dáng lý tưởng như cũ.

Nhưng quan trọng hơn, Phương Vy còn sợ không dành đủ thời gian cho con, sợ con quên mình vì bận đi diễn. “Những lúc đi diễn nhiều, em sợ con quên luôn mẹ, rồi nó sẽ thương ba hơn thương mẹ luôn” - Phương Vy nói vui với MC Vân Hugo.

“6h sáng con đi học, em ráng ngồi dậy cột tóc cho con mặc dù hôm trước đi diễn về khuya. Em làm vậy để con cảm nhận được mẹ cũng quan tâm đến việc đi học của con và thu ngắn khoảng cách, có thêm 2 đến 3 phút ở cạnh con” - Phương Vy chia sẻ.

Một số hình ảnh của Ailani được Phương Vy chia sẻ

