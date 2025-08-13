Bé Bún - con gái hot mom Nam Thương: Nhỏ xíu mà lắm chiêu, vừa xinh vừa "mặn mòi" hết phần thiên hạ

Trên MXH bùng nổ một câu nói về độ "quậy" của các cô công chúa nhỏ: "Không đẻ con gái đời không nể". Cứ tưởng đâu sinh con gái là điệu đà, nết na, thùy mị, nào ngờ các cô con gái rượu còn "quậy" ác liệt chẳng thua kém gì con trai. Minh chứng rõ rệt nhất phải kể đến bé Bún - con gái của hotmom Nam Thương và Ba Duy.

Cô bé 4 tuổi sở hữu gương mặt giống hệt mẹ Nam Thương, với đôi mắt long lanh, nước da trắng hồng đúng chuẩn một cô "công chúa nhỏ" điệu đà, đáng yêu. Nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài nũng nịu ấy, lại là một "hệ điều hành" nghịch ngầm kèm theo đó là vô vàn những biểu cảm hài hước, đáng yêu khiến cộng động mạng phải dậy sóng.

Đặc biệt trong chương trình "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân" , bé Bún lại được dịp thể hiện tài nghệ "nghịch ngầm" và sự đáo để của mình. Nếu như Pam - con gái Salim và Hải Long lại là cô bé hướng nội, thì Bún lại vô tư thể hiện sự tinh nghịch xen lẫn tinh ranh của mình mọi lúc mọi nơi. Mỗi khoảnh khắc có sự xuất hiện của bé Bún là người xem không thể nhịn cười trước sự đáng yêu của cô bé.

Trong một tập "Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân", giây phút mọi người đang tô "tác phầm" của mình. Chỉ yên ổn được vài phút, Bún lại bắt đầu trò nghịch của mình. Cô công chúa nhỏ nhà mẹ Thương ba Duy vừa nghịch màu của mình còn nghịch cả sang phần của anh Đậu, hai tay lấm lem toàn màu nước đến ba Duy cũng phải bó tay.

Khi thấy anh Đậu hay ngồi cạnh em Pam, Bún lên tiếng luôn: "Đậu của bún mà, chứ có phải của Pam đâu", cô nàng thể hiện luôn "đặc quyền của cô em gái" trong chương trình. Chỉ một câu nói mà ai xem cũng cảm nhận được sự đáo để, cá tính của Bún.

Nghịch hay hay làn trò trêu, chọc phá anh Đậu là thế, nhưng Bún lại rất biết cách bảo vệ anh và không ngại thể hiện tình cảm với anh Đậu. Trong một tập phát sóng, khi anh Đậu không biết xử trí thế nào với một vị khách cứ nếm thử dâu tây mà hai anh em vừa hái, Bún đã cương quyết đòi tính tiền hay yêu cầu khách xếp hàng cho đúng thứ tự.

Bún mới 4 tuổi mà đã có những hành động và lời nói rất cương quyết. Cô bé yêu cầu khách tính tiền với biểu cảm cực căng, thậm chí còn gằn giọng lên khi thấy vị khách này cứ ăn mãi không tính tiền.

Rồi khi anh Đậu buồn, Bún còn biết an ủi và thể hiện tình cảm với anh, người xem lịm tim vì sự đáng yêu của cô bé.

Thêm một cái nết của Bún mà các mẹ bỉm đều muốn "xin vía". Cô bé luôn có những khoảnh khắc có thể "ăn cả thế giới" một cách ngon miệng vô cùng từ khuôn miệng chúm chím của em. Không kể là trong chương trình hay ngoài đời, Bún cứ thấy đồ ăn là mắt long lanh lên và ăn vô cùng ngon miệng.

Khoảnh khắc ba Duy nhờ hai anh em Đậu và Bún nhận order từ khách, nhưng đói quá, thế là Bún ăn luôn bắp ngô của nhà hàng.

Riêng về khoản ăn uống thì Bún không làm "mất lòng" ai, ngay cả đang hờn dỗi anh Đậu mà Bún vẫn ăn nhiệt tình. Đến Hải Long - ba của Pam cũng phải công nhận: "Nhìn Bún ăn trông ham thật sự, đỉnh cao thật sự đấy nhé!".

Thậm chí công chúa nhà mẹ Nam Thương ba Ba Duy còn tự ăn ngon lành mà chẳng cần ai hỗ trợ. Từ cơm rang, mỳ xào, xúc xích, bánh ngọt... món nào trong tấm ngắm của Bún là bé ăn ngon lành, sạch băng. ĐÚng là cái nết ăn khiến mẹ bỉm nào cũng phải vội vàng "xin vía".

Được cả bố mẹ và anh Đậu cưng chiều, Bún lúc nào cũng vô tư chơi đùa, thể hiện sự tinh nghịch và tinh ranh của mình.

Ngay khi Bún xuất hiện là tất cả mọi người đều mê "giao diện" bánh bèo đúng kiểu tiểu thư điệu đà của cô bé, thế nhưng chỉ vài phút sau là ai nấy đều bất ngờ, đằng sau vẻ dịu dàng ấy lại là một cô nàng có cá tính mạnh, rất cương quyết và nghịch thì không ai bằng. Chính điều đó đã làm nên nét riêng đặc biệt thu hút của công chúa nhỏ nhà mẹ Nam Thương và ba Ba Duy.

(Nguồn: @MeVangNhaBaLaSieuNhan, @bunxinhoi, @giadinhbundau).