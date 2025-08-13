Không chỉ cùng tham gia chương trình thực tế, Linh Ngọc Đàm và Cara Phương còn có mối quan hệ khá thân thiết ngoài đời. Mới đây Cara Phương chia sẻ một đoạn clip về Linh Ngọc Đàm khiến netizen phải đặt câu hỏi về mối quan hệ của cả 2: “Hay là…”.

Theo đó Đàm Tổng check-in đi đánh pickleball với nhóm bạn Sao Nhập Ngũ gồm Chi Pu, Hương Giang, Nguyễn Anh Tú, Xuân Phúc và Cara Phương. Ở phần bình luận, Cara Phương đăng clip đến đón Linh Ngọc Đàm nhưng vì Linh quên đồ nên phải chạy lên nhà để lấy cùng lời nhắc: “Chạy vừa thôi chứ quên đồ mãi đấy…”.

Hành động hớt hải của Linh Ngọc Đàm khi đi đánh pickleball dấy lên nghi vấn đang bí mật hẹn hò 1 sao nữ?

Cara Phương quay clip khi đón Linh Ngọc Đàm đi đánh pickleball

Không rõ Linh Ngọc Đàm quên đồ gì nhưng cô hớt hải đi sang đường rồi vào xe Cara Phương ngồi rất thoải mái. Cả hai cũng cười nói vui vẻ khi vừa nhìn thấy nhau.

Dù không có bất kỳ hành động tình tứ hay khoảnh khắc chung khung hình nào nhưng ngay lập tức, netizen cảm nhận được không khí đặc biệt trong lời nhắc cũng như đoạn clip của Cara Phương. Chính vì vậy nhiều người đã đòi chốt “cúp lé” (couple) này để đẩy thuyền: “Tôi chốt ‘cúp lé’ này nha”, “‘Cúp lé’ mới”, “Thôi được rồi, tôi sẽ là người đầu tiên nói điều này: Tôi ship Cara với Linh Ngọc Đàm”, “Khi các bias đi chung với nhau. Hài lòng dã man”,...

Cả lượt đăng lại lẫn bình luận đều đòi chốt "cúp lé" Linh Ngọc Đàm - Cara Phương

Hội mỹ nhân Sao Nhập Ngũ

Về phần 2 nhân vật chính, cả hai không có bất kỳ phản hồi nào với những bình luận này.

Linh Ngọc Đàm, tên thật là Đàm Ngọc Linh, sinh năm 1996, đến từ Hà Nội. Cô vốn là game thủ sau đó thành streamer và YouTuber nổi tiếng. Những năm gần đây, Linh Ngọc Đàm phát triển vai trò người nổi tiếng trên MXH cũng như công việc kinh doanh thời trang. Hiện tại Linh Ngọc Đàm có fanpage Facebook 4,7 triệu người theo dõi và con số này ở tài khoản cá nhân là 1,1 triệu. Lượng follower ở các nền tảng khác cũng đạt hàng triệu.

Cuộc sống cá nhân của Đàm Tổng được công chúng quan tâm không kém sự nghiệp. Cô từng trải qua nhiều mối tình gây chú ý, từ những mối tình đầu như Châu Đức Sơn, Khánh Kz, đến mối quan hệ với MisThy hay chuyện tình với Bụt,... Từ năm 2022, cô công khai hẹn hò với bạn trai ngoại quốc Max Shu nhưng hiện tại đã chia tay.

Một số hình ảnh của Linh Ngọc Đàm

Cara Phương, tên thật là Nguyễn Thanh Huệ Phương, sinh năm 1995 tại Vĩnh Long. Cô bắt đầu nổi tiếng từ những bản cover trên MXH và có bước ngoặt đầu tiên là đóng chung MV Nơi Này Có Anh của Sơn Tùng M-TP vào năm 2017. Năm 2020, Cara tham gia show hẹn hò Người Ấy Là Ai và được ghép cặp với streamer Noway nhưng cả hai khẳng định chỉ là bạn.

Năm 2024, Cara Phương vướng nghi vấn hẹn hò đồng giới khi thường xuyên xuất hiện thân thiết bên một nữ nghệ sĩ khác, tuy nhiên cô vẫn giữ kín tiếng chuyện tình cảm và không xác nhận.

Cara Phương cũng là mỹ nhân được lòng cư dân mạng

(Ảnh: FBNV)