Nhà chồng có tốt hay không, cứ nhìn vào 3 thời điểm này là biết!

Người ta vẫn nói "lấy chồng là lấy cả gia đình chồng", nhưng mấy ai hiểu rằng, bản chất một mái nhà tốt hay không không phải lúc nào cũng lộ ra ở những ngày vui. Có những khoảnh khắc như phép thử, để bạn thấy rõ tấm lòng và cách ứng xử của nhà chồng.

Dưới đây là 3 thời điểm "bóc trần" mọi sự thật dù bạn khéo đến đâu cũng khó giấu được bản chất con người.

1. Khi nhắc đến tiền bạc: Tiền cưới – Mua nhà – Sửa nhà

Tiền bạc luôn là bài kiểm tra đầu tiên cho mọi mối quan hệ. Nó không chỉ là con số, mà còn là thái độ.

Ngày cưới, nhiều cô dâu mới vỡ mộng khi thấy sự chênh lệch giữa lời nói và hành động: hứa hẹn rình rang nhưng đến lúc tính toán thì dè sẻn, coi chuyện "lo cho con dâu" là gánh nặng.

Khi mua nhà hay sửa nhà, sự thật càng rõ: nhà chồng coi đó là "tổ ấm của con mình" hay "nợ chung của hai đứa"? Nếu họ sẵn sàng chung tay, dù không dư dả, thì đó là tình nghĩa. Còn nếu lẩn tránh, đẩy trách nhiệm cho nhà gái, coi con dâu như "khách trọ", bạn đã có câu trả lời.

Tiền bạc không nói dối. Cách một gia đình dùng tiền cho con trai và con dâu sẽ phản ánh họ coi bạn là máu mủ hay là người ngoài.

2. Lúc ở cữ – Nuôi dạy con nhỏ

Ảnh minh họa

Thời gian ở cữ là lúc người phụ nữ yếu đuối nhất cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu nhà chồng thương yêu, họ sẽ lo lắng cho sức khỏe của bạn hơn cả hình thức bữa ăn. Ngược lại, nếu chỉ chăm chăm xét nét "con dâu phải thế này, phải thế kia", mọi vết thương trong lòng sẽ khó lành.

Việc nuôi dạy con nhỏ cũng là một "bãi mìn" của hôn nhân. Một gia đình chồng biết điều sẽ tôn trọng cách chăm con của cha mẹ, đưa ra lời khuyên khi cần chứ không áp đặt. Ngược lại, nếu liên tục can thiệp, coi thường, thậm chí tước quyền của mẹ, thì bạn sẽ hiểu rõ khái niệm "sống chung mà vẫn cô đơn".

3. Khi bố mẹ đẻ của bạn bị bệnh

Đây là lúc mọi thứ rõ ràng nhất. Một gia đình chồng tốt sẽ coi bố mẹ bạn như người thân, sẵn sàng hỏi han, thăm nom, hỗ trợ khi có thể. Chỉ cần một câu: "Em cứ về chăm bố mẹ, ở nhà anh lo", đã đủ khiến người phụ nữ cảm động cả đời.

Ngược lại, nếu khi bạn xin về chăm bố mẹ mà nhận được sự khó chịu, chì chiết, hay thái độ "đó là việc của bên nhà cô", thì không cần thêm phép thử nào nữa. Tình nghĩa không nằm ở mâm cỗ to, mà ở chỗ biết sẻ chia khi người khác khó khăn.

Tạm kết

Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người. Nhà chồng tốt hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc và bình yên của bạn. Ba thời điểm trên: tiền bạc, sinh con và khi bố mẹ đẻ bệnh chính là "gương soi" rõ nhất.

Và nhớ rằng: Người chồng là cầu nối. Nếu anh ấy yêu thương và biết đặt mình vào vị trí của vợ, nhiều rạn nứt sẽ được hàn gắn. Còn nếu anh ấy đứng về phía gia đình chỉ để áp đặt, thì ngay cả nhà chồng tốt cũng trở thành khoảng cách.

Bởi cuối cùng, điều bạn cần không phải là một mái nhà lớn, mà là một mái nhà thật sự an yên để trở về.