Cô bé 13 tuổi trình diễn trước 50.000 khán giả gây sốt: "Tim em đập loạn nhịp dù đã từng hát ở nhiều sân khấu"

Xuất hiện trong chương trình concert Quốc gia Tổ Quốc Trong Tim tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 10/8 vừa qua, Đặng Kim Thiên Kim - cô bé Hà Nội sinh năm 2012 đã trở thành cái tên gây sốt, được cộng đồng mạng săn đón. Bởi dù mới 13 tuổi nhưng với giọng hát trong trẻo, phong thái tự tin khi hát ca khúc Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng trước 50.000 khán giả, Thiên Kim khiến nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu mến.

Thậm chí, khoảnh khắc tất cả khán giả cùng hòa giọng với Thiên Kim, tạo nên màn “fanchant” ca khúc mà bất cứ ai cũng thuộc vẫn đang là hình ảnh viral trên MXH, khiến công chúng tự hào, xúc động. Không ít người dành lời khen cho cô bé vì tuổi trẻ tài cao, sở hữu gương mặt xinh xắn, nụ cười rạng rỡ. Cách Thiên Kim thể hiện tình cảm, sự tự hào của bản thân qua ca khúc cũng là điều ghi điểm trong lòng khán giả.

Clip: Màn "fanchant" ca khúc Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng đang viral khắp cõi mạng (Video ghi màn hình từ livestream)

Đặng Kim Thiên Kim

Chia sẻ với chúng tôi về cảm xúc trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, Thiên Kim bày tỏ: “Em rất vinh dự và tự hào khi được là một mảnh ghép nhỏ trong chương trình Tổ Quốc Trong Tim. Khoảnh khắc được cất lên lời hát ca ngợi về Bác khiến em vô cùng xúc động. Dù em đã từng đi biểu diễn rất nhiều sân khấu lớn nhỏ nhưng đứng trước 50.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình, em cảm thấy rất hồi hộp, tim em đập loạn nhịp khi tất cả khán giả cùng hát với em ca khúc Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng, thật sự vỡ oà trong hạnh phúc”.

Tiết lộ thêm về bản thân, Thiên Kim cho biết đã bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ khi mới 7 tuổi. Cô bé được gia đình định hướng, tạo điều kiện vì sớm bộc lộ khả năng ca hát từ nhỏ. Mặc dù gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng Thiên Kim vẫn được thử sức với nhiều lĩnh vực từ người mẫu nhí đến ca sĩ, diễn xuất,...

Hiện tại, ngoài việc học tập tại trường THCS Lê Ngọc Hân (Hà Nội), Đặng Kim Thiên Kim còn theo học hệ Trung cấp 6 năm Nhạc cụ dân tộc tại Học viện Âm nhạc Việt Nam. So với các bạn cùng trang lứa, lịch trình của Thiên Kim khá dày đặc khi vừa đi học trên trường, vừa học các môn năng khiếu và cũng liên tục đi diễn, tham gia các hoạt động ngoại khoá.

“Lịch trình của em khá dày đặc nhưng vì có niềm đam mê với nghệ thuật rất lớn nên em luôn tìm được niềm vui trong những bận rộn. Bên cạnh đó, em cũng rất cảm ơn đến bố mẹ, thầy cô đã luôn tạo điều kiện, hỗ trợ để em có thể đảm bảo tốt việc học văn hoá, song song với đó là tham gia các hoạt động xã hội.

Thông thường 1 tuần, em sẽ luôn dành 1 khoảng thời gian nhỏ cho việc đọc sách hoặc vẽ tranh để thư giãn. Còn lại chủ yếu sẽ là lịch học, tập luyện,... nhưng em không cảm thấy mệt mỏi hay áp lực vì đó là những việc em vô cùng yêu thích”, Thiên Kim chia sẻ.

Hiện tại, ngoài việc học tập tại trường THCS Lê Ngọc Hân (Hà Nội), Đặng Kim Thiên Kim còn theo học hệ Trung cấp 6 năm Nhạc cụ dân tộc tại Học viện Âm nhạc Việt Nam

Cô bạn gây ấn tượng với gương mặt xinh xắn, nụ cười rạng rỡ

Cho những ai chưa biết, cô bé 13 tuổi này sở hữu bảng thành tích dài 2 trang A4. Từ những dự án nghệ thuật lớn nhỏ mà Thiên Kim góp mặt, những sân khấu, các giải thưởng đến “kho tàng” giấy chứng nhận, bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội, gương mặt tiêu biểu đại diện thiếu niên nhi đồng,... đều khiến ai nhìn vào cũng phải “choáng váng”.

Điển hình một số thành tích nổi bật có thể kể đến như đoạt giải vàng Solo Vocal và giải vàng Duet tại Liên hoan châu Á - Thái Bình Dương tổ chức tại Bangkok, Thái Lan năm 2023; giải nhất Hội thi Tài năng thiếu nhi thủ đô năm 2024; giải nhất cấp thành phố Giọng hát họa mi năm 2023; giải nhất Sao Việt tỏa sáng, do Cung thiếu nhi Hà Nội tổ chức năm 2022…

Gần đây nhất, Thiên Kim trở thành một trong những đại biểu đại diện cho thiếu nhi Việt Nam tham dự chương trình “Gặp gỡ Hữu nghị thanh thiếu nhi Việt Nam - Lào”, diễn ra vừa qua tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cô bạn gây chú ý khi thể hiện được sự tự tin của thế hệ trẻ Việt Nam, năng động, nhiệt huyết.

Với những gì mà Thiên Kim đạt được ở độ tuổi 13, nhiều người gọi cô bé là “con nhà người ta” vì vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Song, đứng trước những lời khen ngợi, Thiên Kim khiêm tốn cho rằng: “Trước tiên em rất cảm ơn mọi người đã dành cho em những lời khen như vậy nhưng thật sự em nghĩ mình vẫn còn phải học hỏi và cố gắng rất nhiều. Và mỗi bạn đều có những điểm mạnh riêng, chỉ cần mình kiên trì, chăm chỉ và hết mình với đam mê thì ai cũng có thể tỏa sáng theo cách của mình. Em hy vọng các bạn sẽ luôn tự tin và theo đuổi điều mình mơ ước”.

Thiên Kim năng nổ, nhiệt huyết trong các hoạt động Đội, là gương mặt thiếu nhi tiêu biểu

Ngoài ra, Thiên Kim cũng cho biết để có được sự tự tin hay những thành tích ấn tượng kể trên, một phần cũng nhờ được bố mẹ đồng hành. Đặc biệt là mẹ của Thiên Kim - người đi cùng, theo sát cô bạn trong mọi hoạt động.

“Về sự tự tin, chững chạc mà mọi người nhận xét, em có được nhờ vào những trải nghiệm của mình trong quá trình học tập cũng như tham gia nghệ thuật. Em được tiếp xúc và học hỏi từ các thầy cô, bạn bè nên giúp em tự tin hơn. Tuy nhiên cũng sẽ có đôi lúc em trò chuyện chưa được khéo léo, mẹ sẽ là người lắng nghe và chỉ dạy cho em để có thêm kiến thức ứng xử. Mẹ cũng luôn là người đồng hành với em từ việc học hành và cả những khi đi diễn. Mẹ sẽ động viên, hỗ trợ để em có thể tập trung làm tốt vai trò của mình”, Thiên Kim nói.

Sinh năm 2012, Thiên Kim cũng là một Gen Alpha chính hiệu! Cô bạn cũng sở hữu những trang MXH riêng, cũng thích xem và quay những trend TikTok, làm vlog,... Tuy nhiên vì còn nhỏ tuổi nên gia đình vẫn chủ yếu quản lý các nền tảng MXH của Thiên Kim từ việc đăng tải clip đến trả lời bình luận.

Thiên Kim chia sẻ: “Hầu hết mạng xã hội của em đều do mẹ quản lý, đăng bài và trả lời bình luận. Nhưng đôi khi có những bình luận trẻ trung của các anh chị Gen Z hay các bạn cùng trang lứa, mẹ sẽ thảo luận với em để có thể trả lời cho phù hợp nhất”.

Cuối cùng, Thiên Kim cũng cho biết mong muốn hiện tại của bản thân vẫn là theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Ngoài khả năng ca hát, Thiên Kim có thể diễn xuất, dẫn chương trình, chơi đàn,... Tuy nhiên, nói về ước mơ lớn nhất của mình, Thiên Kim bày tỏ: “Em luôn khao khát sau này thi đỗ trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, thực hiện ước mơ trở thành nghệ sĩ - chiến sĩ. Em rất yêu thích dòng nhạc Cách mạng và quê hương đất nước nên em rất mong được đứng trên sân khấu và lan tỏa những giá trị truyền thống đẹp đẽ của dân tộc”.

Một số hình ảnh đời thường của Thiên Kim