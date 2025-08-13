Nam thần cầu hôn chính cô gái từng bị 1 hot boy khác từ chối trong show hẹn hò: 2 triệu người chúc phúc

Đó chính là là hot boy Lê Đức (Trần Lê Đức, SN 1995, tại Hà Nội)! Nam thần trường Y một thời mới đây gây chú ý khi cầu hôn nửa kia - Luna (Hằng Trịnh, SN 1997) sau 2 năm hẹn hò.

Clip Lê Đức cầu hôn Luna đang thu về hơn 2 triệu lượt xem trên TikTok. Nguồn: Lê Đức.

Màn cầu hôn lãng mạn, ngọt ngào của cặp đôi đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải. Trên mạng xã hội, netizen liên tục “thả tim” cho chuyện tình đẹp như phim: chàng trai yêu thầm 3 năm, nhiều lần tỏ tình bị từ chối, song nhờ sự chân thành, quyết tâm đến cùng đã khiến đối phương xiêu lòng.

Theo đó, vào năm 2023, Lê Đức lên sóng chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ để thổ lộ tình cảm với Luna - đồng nghiệp cùng công ty sau khi anh Nam tiến lập nghiệp. Anh tiết lộ đã “crush” cô suốt 3 năm, nhiều lần bày tỏ nhưng đều nhận lại cái lắc đầu.

“Trong khoảng thời gian đó, với anh, em là điều quý giá hơn cả giá trị vật chất. Quãng thời gian đó nếu không có em đồng hành, không có lời an ủi, động viên từ em thì anh không biết mình có thể bước tiếp hay có thể ngồi đây hay không”, Lê Đức xúc động nói.

Lê Đức cầu hôn nửa kia thành công.

Luna cũng xúc động đến bật khóc khi biết tình cảm mà đàn anh chung công ty dành cho mình, song cô “lắc đầu”, cho biết không thể đồng ý vì không muốn làm mất đi tình cảm anh em mà mình luôn trân quý. Song Lê Đức đã kịp níu tay crush lại, một lần nữa nói hết những tâm tư của mình, cho biết anh luôn sẵn sàng là người ở bên lau nước mắt cho Luna, sẽ là người ba tốt của con (mèo) Luna, là người bù đắp hết những tổn thương mà Luna gánh chịu.

Sự chân thành đã khiến Luna đổi ý, nắm tay anh rời chương trình - mở ra một hành trình yêu đương mới. Vậy là Luna cũng đã tìm được một người thật lòng yêu thương, cùng cô ra về tại chương trình hẹn hò này, sau nhiều tổn thương đã trải qua.

Lê Đức từng có màn tỏ tình Luna đầy xúc động trên sóng chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ năm 2023. Anh bật khóc ngay sau khi nửa kia đồng ý tìm hiểu.

Màn tỏ tình từng lấy nhiều nước mắt năm nào. Nguồn: Ở đây có tình yêu.

Thời điểm này, nhiều người cũng dành lời chúc phúc, cho rằng đây là điều mà hot girl sinh năm 1995 này xứng đáng có được. Khi mà 2 năm trước (vào năm 2021) cũng chính trên sóng chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ, cô nàng bày tỏ tình cảm với ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân.

Cả hai có nhiều khoảnh khắc tình cảm trên sóng chương trình, gây chú ý và cũng drama nhất là “nụ hôn tình bạn”. Khi mà Phạm Đình Thái Ngân bày tỏ mong muốn hôn Luna rồi mới đưa ra câu trả lời. Cô nàng gật đầu đồng ý, tưởng chừng như đã “chốt đơn” thì nam ca sĩ “quay xe” từ chối với lý do “anh cảm thấy nó có hương vị của tình bạn nhiều hơn". Thái Ngân hứa anh sẽ bù đắp cho Luna bằng cách dẫn cô đi ăn, đi mua sắm,....

Cũng trên sân khấu của chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ, năm 2021, cô bị một "Anh trai" từ chối.

Hành động này khiến anh nhận về làn sóng chỉ trích vì “dùng nụ hôn để thử tình cảm” ngay trên sóng truyền hình. Sau đó, Thái Ngân đã lên tiếng xin lỗi, khẳng định cả hai vẫn là đồng nghiệp.

Ai nấy bày tỏ sự thương cảm với Luna, mong cô sẽ sớm tìm được người trân trọng tình cảm của mình. Thời điểm này, Luna cũng lên clip, cho biết nội dung nêu trên đều là sự thật, không hề có kịch bản, song cô và Phạm Đình Thái Ngân cũng đã nói chuyện rõ ràng, cả hai vẫn là đồng nghiệp.

Trước đó, Luna cũng từng chịu nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm. Cô từng chia sẻ trên sóng một chương trình hẹn hò rằng bản thân đã từng ở trong một mối quan hệ yêu đương 3 năm nhưng phải trên 5 lần, dưới 10 lần bị nửa kia “cắm sừng”. Cô chia sẻ: “Ngay cả những người ở ngoài nhìn vào mối quan hệ đó, mọi người đều thấy mình nên bước ra, nó quá độc hại. Nhưng mình lại cứ nghĩ người ta vẫn cần mình, người ta vẫn yêu mình và mình rất thương người ta.

Có những lần khi mình phát hiện họ lừa dối và nghĩ phải ‘dứt’ thôi thì khi gặp, anh ấy ôm mình, giải thích thì mình lại yếu lòng”.

Điều này càng khiến cho nhiều người thêm phần thương cảm, cô xứng đáng có được hạnh phúc sau những tổn thương đã trải qua. Và Lê Đức đã tới.

Cặp đôi thường xuyên khoe khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào trên mạng xã hội, đồng hành với nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Luna từng tâm sự Lê Đức là người tỉ mỉ, quan tâm tới những chi tiết nhỏ. Điều đó khiến cô an tâm rằng anh có thể làm chỗ dựa vững chắc để cả 2 cùng xây dựng gia đình. Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, cả hai vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường, cùng nhau quay trend, đi làm, được nhiều người khen ngợi vì “tình yêu tràn màn hình”, thấy rõ rằng Lê Đức rất trân trọng và chiều chuộng nửa kia.

Trong một buổi cầu hôn, trước sự kiến của bạn bè, Lê Đức bày tỏ với Luna: “Từ trước đến giờ, anh có nhiều điều khiến em chưa hài lòng và buồn bã. Cảm ơn em đã luôn chấp nhận anh, đồng hành bên anh và đồng ý với tất cả sở thích cũng như mong muốn trong sự nghiệp của anh. Em đã đồng ý với anh rất nhiều điều nhưng hôm nay anh còn điều nữa mong em đồng ý. Em đồng ý làm vợ anh nhé”. Lê Đức sau đó quỳ gối, trao nhẫn cho Luna, mở ra một bước tiến mới trong mối quan hệ của cặp đôi.

Nhiều người cho rằng khoảnh khắc này chẳng khác gì phim ngôn tình. Khi mà một chàng trai thầm thích một cô gái nhiều năm, kiên trì theo đuổi, dành trọn tình yêu thương cho cô ấy, chữa lành những tổn thương và rồi giờ đã chính cầu hôn. Lê Đức đã và đang làm được những gì mà anh đã hứa với nửa kia.

Những bình luận của cư dân mạng:

- “Tiểu thuyết cũng không dám viết thế này, có nhân bản anh Lê Đức ngoài đời không ạ”.

- “Tui xem mà khóc luôn, thật sự cô ấy đã tìm thấy một người yêu mình thật sự. Hóa ra nếu ở bên cạnh một người yêu mình thật lòng thì cái kết sẽ như vậy”.

- “3 năm thích thầm, dũng cảm theo đuổi, cái níu tay năm đó và giờ đã khiến hai người sắp sửa về chung một nhà, 1 đời có nhau. Ôi tưởng phim không đó”.

- “Cái níu tay năm đó đã có thành quả”.

Luna có xuất phát điểm ca sĩ sau đó diễn xuất trong một số dự án chiếu mạng, chẳng hạn Ê nhỏ lớp trưởng. Cô tham gia chương trình Gương mặt điện ảnh 2025 cách đây không lâu. Lê Đức sinh ra tại Hà Nội, nổi tiếng với danh xưng “hot boy trường Y” khi theo học Cao đẳng Y tế Bạch Mai, Hà Nội, từng là thành viên của nhóm nhạc SuperV, tham gia một số dự án phim. Anh chàng hiện tại sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 735 nghìn người theo dõi.