Chân dung 2 sếp nam, trẻ tuổi ở Vingroup: Có 1 điểm chung trùng hợp để thành công!

Đó là Chủ tịch VinMotion Nguyễn Trung Quân và Tổng Giám đốc Xanh SM Nguyễn Văn Thanh.

Hai vị sếp trẻ này có xuất phát điểm khác nhau, hành trình phát triển sự nghiệp khác nhau nhưng đều có một điểm chung: Thái độ không lùi bước, luôn nỗ lực vượt qua khó khăn. Có lẽ đây cũng chính là lý do họ được tỷ phú Phạm Nhật Vượng tin tưởng giao trọng trách, có vị trí cao trong tập đoàn Vingroup.

Chủ tịch VinMotion Nguyễn Trung Quân

Chủ tịch Nguyễn Trung Quân sinh năm 1989, đến từ Nghệ An. Anh là cựu học sinh chuyên Lý trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - một trong những trường cấp 3 hàng đầu Việt Nam.

Theo thông tin từ báo Vietnamnet, từ khi đang học lớp 11, Trung Quân đã giành giải 3 HSG Quốc gia môn Vật lý và kỳ vọng sẽ bứt phá vào năm lớp 12. Song Trung Quân lại tiếp tục giành giải Ba và để hụt cơ hội đại diện Việt Nam đi thi Quốc tế. Với nam sinh Nghệ An, kết quả này trở thành cú sốc lớn.

Tuy nhiên Trung Quân không từ bỏ mà tiếp tục theo đuổi khối ngành kỹ thuật ở bậc đại học, trúng tuyển hệ Kỹ sư tài năng, ngành Điều khiển Tự động hóa của Đại học Bách khoa Hà Nội. Từ năm thứ 4, chàng sinh viên bắt đầu tìm hiểu các tài liệu liên quan đến robot, chủ yếu là vì yêu thích. Giấc mơ Robotics đưa anh đến với Đại học Carnegie Mellon (CMU, Mỹ) - ngôi trường hàng đầu thế giới về robotics.

Ban đầu, hồ sơ apply Tiến sĩ của Nguyễn Trung Quân bị từ chối do điểm IELTS chưa đạt yêu cầu. Ở lần nộp hồ sơ thứ 2, anh đạt yêu cầu và được nhận vào làm nghiên cứu sinh tại CMU. Chỉ 3,5 năm sau, anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ (Chương trình Tiến sĩ ở Mỹ kéo dài 5 năm), được vinh danh xuất sắc nhất khóa - một thành tích hiếm có.

Chủ tịch VinMotion Nguyễn Trung Quân

Cuối năm 2017, Tiến sĩ Nguyễn Trung Quân được nhận vào vị trí Postdoc (sau Tiến sĩ) tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Đầu 2019, anh vượt qua hàng loạt ứng viên quốc tế, chính thức trở thành giáo sư Robotics tại Đại học Nam California (USC) - top 10 trường công nghệ hàng đầu Mỹ.

Đầu năm 2025, Tiến sĩ Trung Quân chia sẻ trên trang cá nhân về việc bắt đầu làm việc tại VinMotion. Theo thông tin được Vingroup xác nhận, Tiến sĩ là Chủ tịch công ty cổ phần VinMotion - doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Ngày 8/8/2025 vừa qua, tại lễ kỷ niệm 32 năm Vingroup, dàn robot Motion - thế hệ robot hình người “make in Vietnam” đã trình diễn nhảy đồng bộ sôi động, thu hút sự chú ý từ công chúng.

Tổng Giám đốc Toàn cầu Xanh SM Nguyễn Văn Thanh

Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1992, lớn lên tại một xóm ngụ cư ven KCN Sóng Thần (Bình Dương cũ - nay là TP.HCM). Anh bắt đầu đi làm từ năm 14 tuổi, trải qua nhiều công việc khác nhau từ phát tờ rơi, đánh máy đến lao động tay chân.

Năm 18 tuổi, chàng trai trẻ cùng đối tác khởi nghiệp với một xưởng may gia công. Thời điểm đó vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên Thanh dồn sức vừa học vừa làm, sáng điều hành nhân sự, tối học thêm bổ túc kỹ năng thực tiễn để quản lý nhân sự và việc kinh doanh.

Trong chia sẻ với chúng tôi vào năm 2022, CEO Xanh SM cho biết: “Tôi không có điều kiện như các bạn cùng trang lứa và đã có khoảng thời gian tôi rất tự ti vì thua kém bạn bè. Nhưng sau đó tôi nghiệm ra mình không lựa chọn được hoàn cảnh. Nếu tôi cứ mặc cảm và than vãn về hoàn cảnh của mình thì sẽ chẳng có gì thay đổi. Chỉ có nỗ lực mới có thể giúp bản thân trở thành con người mà mình mong muốn”.

Tổng Giám đốc toàn cầu GSM Nguyễn Văn Thanh

Sau lần khởi nghiệp đó, doanh nhân trẻ đã tích lũy được một số vốn và startup thêm 2 lần nữa với lĩnh vực logistics. Từ năm 2015 - 2019, anh làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia như Cargill, Lazada Express và ITL Group, tích lũy kinh nghiệm quản lý vận hành và phát triển kinh doanh.

Dù chọn dừng việc học đại học nhưng doanh nhân trẻ lại không ngừng trau dồi bản thân thông qua các bài học thực tiễn và các chứng chỉ như: MCSE của Microsoft, Chương trình phát triển mạng lưới doanh nhân trẻ (Thailand Campus) của trường Thammasat University, Tinh thần kinh doanh trong nền kinh tế mới nổi của HarvardX (sáng kiến học tập trực tuyến của Đại học Harvard thông qua edX) và Pre MBA của trường Kinh doanh Harvard.

Năm 2019, Nguyễn Văn Thanh gia nhập VinGroup, từng giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc VinBus và là một trong những lãnh đạo trẻ nhất tại VinGroup. Quá trình làm việc tại VinBus, anh đã góp phần triển khai các tuyến buýt điện tại Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc, đặt nền móng cho một mô hình vận tải công cộng xanh và hiện đại.

Năm 2022, Nguyễn Văn Thanh là 1 trong 6 đại diện Việt Nam lọt vào danh sách Forbes Under 30 Asia năm 2022, lĩnh vực công nghiệp, sản xuất và năng lượng.

Tháng 3/2023, tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM) với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng và lựa chọn ông Thanh làm CEO toàn cầu. Chỉ trong 38 ngày, Xanh SM ra mắt dịch vụ taxi điện tại Hà Nội và TP.HCM, đánh dấu tốc độ triển khai kỷ lục trong ngành vận tải Việt Nam.

Đầu năm 2025, sau 6 lần tăng vốn trong 2 năm, Xanh SM đã có vốn điều lệ 18.000 tỷ đồng. Theo báo cáo mới nhất từ Mordor Intelligence, trong quý II/2025, Xanh SM chiếm 44,68% thị phần taxi 4 bánh tại Việt Nam - dẫn đầu toàn ngành và bỏ xa đối thủ gần nhất là Grab, chỉ đạt khoảng 36,08%. Đây là quý thứ ba liên tiếp Xanh SM giữ vị trí số một về thị phần.

Dưới sự dẫn dắt của CEO Nguyễn Văn Thanh, Xanh SM đặt mục tiêu trở thành nền tảng gọi xe điện hàng đầu Đông Nam Á, với tiêu chí phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ trong vận hành.

(Tổng hợp)