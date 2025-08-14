"Sếp làm khó thì em nghỉ việc, cũng không chết đói được": Lá đơn thôi việc của 1 cá thể Gen Z gây bão mạng

Trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh đơn xin nghỉ việc của một GenZ, gây chú ý với nội dung "có một không hai" vừa hài hước mà cũng gây sốc không kém.

Lan truyền tờ đơn xin nghỉ việc độc lạ. Ảnh: MXH.

"Gửi sếp tôn kính của em:

Chào sếp, em là một Gen Z điển hình. Sếp làm khó em thì em nghỉ việc! Xin lỗi sếp nhưng em không có nghĩa vụ phải làm sếp vừa lòng. Cái gì mà 'cố hãy làm việc mặc kệ những lời mỉa mai của tôi đi'. Em có nghỉ việc cũng không chết đói được. Em không giống những người có áp lực cuộc sống. Có khoản vay phải trả để sếp làm khó mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Em cũng độc thân, chỉ nuôi một con mèo. Em nghèo, nó cũng nghèo cùng em.

Sếp cười em trẻ tuổi ngông cuồng. Em thì cười sếp làm việc H**!

Thế nên, chào thân ái sếp!", tờ đơn xin nghỉ việc được viết bằng tiếng Nhật (tạm dịch).

Không rõ tác giả là ai, song, hình ảnh này đã được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, kéo theo là rất nhiều bình luận, với nhiều ý kiến khác nhau: Nhiều người thấy hài hước người lại gật gù đồng cảm, người nêu quan điểm trái chiều. Cư dân mạng rộm rả bàn tán nhiều vấn đề xoay quanh.

Ảnh minh họa.

Một số netizen cho rằng đây là "lá đơn mơ ước" của rất nhiều người: Dám nói ra tất cả những bức xúc thay vì im lặng rời đi. Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến khuyên nên cân nhắc, không nên là điều đáng để bắt chước theo.

Một cư dân mạng bình luận: "Nghỉ việc kiểu này rất giải tỏa cảm xúc, nhưng có thể gây ấn tượng xấu, đừng để bản thân trở thành 'cá tính nhưng khó gần' trong mắt nhà tuyển dụng."

Một số người nhắc rằng nếu muốn duy trì cơ hội nghề nghiệp về sau, nên lựa chọn cách diễn đạt vừa đủ, tránh để cảm xúc nhất thời quyết định tất cả.

Chưa dừng lại ở đó, lá đơn này tạo nên làn sóng bàn luận, chạm vào một thực tế: sếp sẽ chẳng bao giờ biết lý do thật sự bạn nghỉ việc, trừ khi bạn quyết định nói ra - mà khi nói ra, chưa chắc điều đó tốt cho bạn.

Chủ đề: "Sếp sẽ chẳng bao giờ biết được lý do thật sự bạn nghỉ việc" cũng từng được nhiều người đăng tải trên mạng xã hội, không chỉ GenZ mà nhiều người, ở đủ mọi vị trí, lứa tuổi khác nhau cũng rôm rả bàn tán về vấn đề này.

Trên thực tế, phần lớn lý do nghỉ việc đều bị giấu kín. Không phải ai cũng dám hoặc muốn nói thẳng. Thay vào đó, những câu "mặc định" như: "Không phù hợp", "Có định hướng mới", "Muốn tìm môi trường phát triển hơn" vẫn được dùng nhiều nhất. Nguyên nhân thì đủ cả: muốn giảm mâu thuẫn, giữ hình ảnh đẹp, hoặc đơn giản là ngại "nói thật" vì sợ bị nhớ mặt, ảnh hưởng đến công việc sau này. Trong văn hóa công sở Á Đông, "ra đi trong êm đẹp" luôn được coi là lựa chọn an toàn nhất.

Nhìn rộng hơn, Gen Z đang thay đổi cách tiếp cận công việc và nghề nghiệp. Khảo sát của Deloitte năm 2025 cho thấy, thế hệ này ưu tiên ba yếu tố hàng đầu: Tiền bạc, ý nghĩa công việc và sức khỏe tinh thần.

Nhiều bạn trẻ ngày nay không ngại nghỉ việc nếu công việc ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Ảnh minh họa.

Trong khi đó, số liệu từ SHRM (Hiệp hội Quản trị Nhân sự Hoa Kỳ) cho biết 61% Gen Z sẵn sàng rời bỏ công việc hiện tại nếu tìm được nơi hỗ trợ tốt hơn về sức khỏe tinh thần.

Thậm chí, hơn 20% thừa nhận đã từng nghỉ việc vì "Sunday Scaries", là cảm giác lo âu, áp lực khi nghĩ đến tuần làm việc mới. Nhiều chuyên gia gọi đây là "conscious quitting" - chủ động rời bỏ những công việc thiếu giá trị cá nhân hoặc không phù hợp, thay vì cố bám trụ.

Nhìn ở khía cạnh tích cực, "tuyên ngôn nghỉ việc" như lá đơn này phản ánh rõ sự thay đổi trong tư duy nghề nghiệp của Gen Z: Không sợ rời bỏ những gì không phù hợp, sẵn sàng lên tiếng bảo vệ ranh giới cá nhân. Nhưng cũng không thể phủ nhận, ranh giới giữa sự thẳng thắn và thiếu khéo léo rất mong manh.

Cuối cùng, đây không phải câu chuyện đúng hay sai tuyệt đối. Ai cũng có quyền chọn cách rời đi phù hợp với tính cách và mục tiêu của mình.

"Nếu muốn duy trì cầu nối cho nghề sau này, hãy cân nhắc từ ngữ mềm mại hơn. Nếu ưu tiên sự thật và cảm giác giải tỏa, một "tuyên ngôn" dứt khoát cũng chẳng có gì sai", một cư dân mạng bình luận.

Và câu hỏi để lại cho mỗi người: Nếu đến lúc rời đi, bạn sẽ gửi một lá đơn lịch sự hay để lại một bản tuyên ngôn khiến cả mạng xã hội phải rần rần bàn tán?