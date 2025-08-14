YouTube ngập "rác"

Mèo ngoại tình và loạt nội dung rác

YouTube trong kỷ nguyên của video AI (trí tuệ nhân tạo) ngập tràn những video quái dị. Theo The Guardian , khoảng 10% trong số các kênh YouTube phát triển nhanh nhất trên toàn cầu chỉ hiển thị video do AI tạo. Cụ thể, công ty phân tích Playboard chỉ ra trong số 100 kênh YouTube phát triển nhanh nhất vào tháng 7, có tới 9 kênh "sống" bằng nguồn nội dung từ trí tuệ nhân tạo.

Một số kênh đăng tải video kỳ lạ, không đầu không đuôi. Ví dụ, AI tạo video một em bé bò vào một tên lửa không gian trước khi phóng, cuộc sống của siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo phiên bản xác sống hay phim dài tập về những chú mèo mặc đồ nóng bỏng, diễn cảnh ngoại tình, bị cảnh sát bắt giam....

Những kênh YouTube đăng tải video kỳ dị thu hút hàng triệu người đăng ký. Kênh Super Cat League - chuyên đăng video về những con mèo ngoại tình - có gần 4 triệu lượt theo dõi. Các video trên kênh này đều được đăng dưới định dạng video ngắn, thời lượng không quá 1 phút.

Video kỳ quặc, vô bổ hút hàng chục triệu lượt xem.

Tính năng video Reels của Instagram cũng tràn ngập nội dung AI. Trên nền tảng này, một video đầu của nhiều người nổi tiếng gắn liền với cơ thể động vật thu 3,7 triệu lượt xem. Diễn viên Dwayne Johnson bị gắn với phần thân của một con voi, Eminem bị biến thành khỉ đột, có tên gọi là Emilla.

Theo The Guardian , những video như vậy được gọi là AI slop - nội dung chất lượng thấp, được sản xuất hàng loạt, có tính siêu thực, kỳ cục. Tiến sĩ Akhil Bhardwa - Đại học Bath (Anh) - cho biết AI slop đang tràn ngập internet với nội dung rác. Những video chất lượng kém đang cạnh tranh doanh thu với các nghệ sĩ trên Spotify và xâm chiếm YouTube. "Chỉ có một cách để ngăn chặn điều này, đó là dừng tính năng kiếm tiền từ các video rác", ông Akhil Bhardwa nói.

Biên tập viên truyền hình nổi tiếng Ryan Broderick lên án gay gắt những video AI vô bổ. Người này khẳng định YouTube đã trở thành "sàn đổ rác cho các đoạn phim ngắn AI vô hồn".

Nỗ lực ngăn chặn

Forbes nhận định, hàng tỷ USD đang được đầu tư cho sự phát triển của AI. Vì vậy, các công cụ AI ngày càng phổ biển. Mọi người sẽ tiếp tục tạo ra nội dung bằng AI. Các nhà nghiên cứu tại Stanford và Georgetown chứng minh được các thuật toán đề xuất của Facebook đang thúc đẩy những bài đăng do AI tạo xuất hiện nhiều hơn.



Instagram và TikTok khẳng định đã yêu cầu mọi video AI phải gắn nhãn cảnh báo. Các video bị nghi ngờ có nội dung AI được kiểm tra chéo với nhà cung cấp dịch vụ phát hiện deepfake. Tuy nhiên, tình trạng nhiễu loạn thông tin vẫn xảy ra, ảnh hưởng tới nhận thức của người xem.

AI slop đang hủy diệt Internet.

Các chuyên gia cũng chỉ ra tình trạng suy giảm chất lượng trải nghiệm trực tuyến của người dùng, khi các nền tảng ưu tiên lợi nhuận hơn là cung cấp nội dung chất lượng cao. Tình trạng này đòi hỏi cần giải quyết bằng việc kiểm duyệt chặt chẽ hơn nữa những nội dung trên mạng xã hội, đặc biệt là cấm hình ảnh và video có hại.

Trước làn sóng bùng nổ nội dung do AI tạo ra, YouTube đang lên kế hoạch thay đổi chính sách để ngăn chặn tình trạng lan tràn các video chất lượng thấp. Từ 15/7, nền tảng này sẽ cập nhật chính sách kiếm tiền mới, bổ sung các hướng dẫn chi tiết hơn về loại nội dung nào đủ điều kiện kiếm tiền.

Thay đổi này chủ yếu nhằm vào các nội dung được sản xuất hàng loạt, lặp lại, thiếu giá trị sáng tạo.

Với động thái này, YouTube kỳ vọng khiến các kênh sản xuất video kém chất lượng giảm động lực hoạt động, từ đó cải thiện trải nghiệm người xem và làm sạch nguồn cấp dữ liệu. Đây được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực duy trì chất lượng và lòng tin của cộng đồng trong bối cảnh AI phát triển nhanh chóng và khó kiểm soát.