Tất cả đã đúng về em trai Quang Hùng MasterD

Những ngày qua, cộng đồng fan Anh Trai Say Hi rộn ràng bàn tán về dàn thí sinh mùa 2. Bên cạnh những cái tên quen thuộc, loạt gương mặt mới cũng nhanh chóng chiếm spotlight nhờ visual nổi bật và tài năng ca hát.

Anh trai Ryn Lee.

Một trong số đó là Quang Huy (SN 2003, nghệ danh Ryn Lee) - em trai của ca sĩ Quang Hùng MasterD.

Ngay khi Fanpage chương trình công bố danh sách thí sinh, Quang Huy lập tức “gây sốt”, bài đăng về anh thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Anh lọt vào danh sách top 10 những Anh Trai nhận được nhiều sự chú ý nhất trong giai đoạn công bố.

Nhiều cư dân mạng mong chờ em trai giọng ca Thủy Triều sẽ tạo dấu ấn riêng tại sân khấu Anh Trai Say Hi. Visual của Quang Huy được khen “đỉnh chóp”, trẻ trung và cuốn hút.

Năm 2024, Quang Huy lần đầu “lọt vào tầm ngắm” khi xuất hiện tại fan meeting của Quang Hùng MasterD.

Trước đó, vào năm 2024, Quang Huy từng gây chú ý khi xuất hiện tại fan meeting của Quang Hùng MasterD. Dù chỉ ở hậu trường để ủng hộ tinh thần anh trai, song Quang Huy đã nhanh chóng chiếm trọn spotlight với vẻ ngoài điển trai, lãng tử.

Chính Lê Dương Bảo Lâm khi có mặt tại sự kiện, gặp Quang Huy cũng phải "ồ wow" khi nghe thấy giọng hát kết hợp cùng gương mặt điển trai của em trai Quang Hùng MasterD.

"Vừa nãy đi qua còn tưởng Quang Huy trong đội thiết kế... Giờ push em thì Hùng cũng bị lung lay đó nha. Nhìn có tố chất hơn Quang Hùng, nét mặt đậm hơn, mái tóc cũng oki. Phải nổi tiếng hơn nha em, đẹp quá". Lê Dương Bảo Lâm sau đó còn đăng tải video trên trang cá nhân của mình với chú thích hài hước, còn tranh thủ khen Quang Huy đẹp, hát hay và hiền lành.

Nhiều dân mạng sau khi nghe lời nhận xét này cũng hoàn toàn đồng ý, cho rằng Quang Huy chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn nữa nếu bước chân vào các cuộc thi, gameshow hoặc theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc.

Và những gì diễn ra ở hiện tại chứng minh lời dân mạng nói đã đúng, Say Hi chưa lên sóng mà em trai Quang Hùng MasterD đã hot rần rần, dự là nhân tố hút view.

Lê Dương Bảo Lâm liên tục xuýt xoa, dí dỏm khuyên anh chàng nên theo đuổi sự nghiệp ca hát.

Vẻ ngoài điển trai của Quang Huy.

Quay lại 1 năm trước, Quang Huy thời điểm này còn có phần rụt rè, bẽn lẽn. Anh chàng cũng khá kín tiếng trên MXH, gần như không được biết đến nhiều trước đó, dù là em trai của ca sĩ nổi tiếng.

Song, anh chàng cũng có "máu" nghệ thuật và luôn ủng hộ anh trai hết mình. Bằng chứng là Quang Huy có cover một số ca khúc của anh mình như Dễ Đến Dễ Đi, Trói Em Lại, Tình Đầu Quá Chén.

Em trai Quang Hùng MasterD đang là cái tên gây sốt vì điển trai lại hát hay.

Anh chàng cũng có khả năng chơi nhiều loại nhạc cụ, nhảy,...

Quang Huy được nhận xét là có giọng hát khá giống anh trai, visual cũng chẳng hề kém cạnh. "Anh trai mà bận hay ốm thì em trai đi diễn giùm cũng không ai biết", một netizen dí dỏm chia sẻ.

Trước đó, Quang Hùng MasterD cũng từng nhắc đến em trai trong nhiều câu chuyện hậu trường suốt thời gian thi Anh Trai Say Hi. Anh chia sẻ việc từng tập nhảy, sau đó nhờ cậu em chấm điểm cho mình. Nào ngờ đâu chủ nhân bản hit Trói Em Lại bị em trai nhận xét "nhảy như lăng quăng", khiến anh chàng dở khóc dở cười.

Tháng 4 năm nay, Quang Huy cũng góp giọng trong 1 sản phẩm âm nhạc mang tên EXIT.

Đời thường, Quang Huy cũng chỉ thỉnh thoảng mới đăng ảnh lên mạng xã hội. Gần đây, khi thông báo tham gia Anh Trai Say Hi, anh chàng mới lập fanpage cá nhân và hứa hẹn với mọi người sẽ tích cực hoạt động, sôi nổi hơn.

Một số hình ảnh đời thường của Quang Huy, xem tới đâu là sốc visual tới đó luôn: