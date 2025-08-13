Tranh cãi ai là người đẹp trai nhất Việt Nam

Những khung hình toàn trai đẹp, ngập tràn visual luôn khiến netizen rần rần quan tâm. Đã vậy, trung bình các trai đẹp còn thường chơi chung với nhau, liên tục có những tương tác gây chú ý. Song vẫn biết mỗi người một vẻ nhưng khi “sáp” vào nhau, cộng đồng mạng không thể không so sánh. Và bộ đôi hot boy Huỳnh Anh - Bình An chính là một ví dụ!

Hai nam thần này vốn đã có nhiều điểm chung, nổi tiếng cùng thời và giờ còn tham gia chung chương trình Sao Nhập Ngũ 2025. Do đó, netizen lại càng được dịp để đọ visual giữa Huỳnh Anh và Bình An.

Huỳnh Anh - Bình An khiến cõi mạng rần rần bàn tán khi xuất hiện chung khung hình

Huỳnh Anh (SN 1992) là cái tên quen mặt nhờ sở hữu vẻ ngoài thư sinh, lãng tử, nụ cười hiền. Anh chàng bắt đầu được quan tâm hơn từ khi tham gia bộ phim Bộ tứ 10A8 từ năm 2009. Sau đó, Huỳnh Anh liên tiếp ghi dấu trong các tác phẩm trên sóng VTV như: Chạy Trốn Thanh Xuân, Lỡ Hẹn Với Ngày Xanh,...

Ban đầu, Huỳnh Anh vẫn bị gọi là “hot boy đóng phim” nhưng càng về sau, anh càng được công nhận nhờ diễn xuất, nhập vai tốt. Song về visual, Huỳnh Anh vẫn chưa bao giờ khiến fan thất vọng. Dù có khoảng thời gian, mỹ nam Vbiz bị tăng cân nhưng netizen vẫn công nhận rằng gương mặt của Huỳnh Anh vẫn tuyệt đối điện ảnh, có vibe siêu cuốn hút.

Visual của Huỳnh Anh khiến nhiều người mê mẩn

Gần đây nhất, Huỳnh Anh từng gây sốt với 17 giây ngắn ngủi trích từ phim Lá Bài Tẩy viral trên TikTok. Chỉ vài giây nhưng Huỳnh Anh khiến MXH dậy sóng vì thần thái khó cưỡng, vẻ đẹp đỉnh chóp cùng nụ cười thương hiệu. Thậm chí, không ít người còn nhận định anh chàng chính là mỹ nam đẹp trai nhất Việt Nam.

Vài giây xuất hiện cũng khiến Huỳnh Anh được nhận xét đẹp nhất Việt Nam

Không hề thua kém, Bình An (SN 1993) cũng được coi là một tượng đài nhan sắc khó lu mờ. Anh chàng cũng bắt đầu với danh xưng hot boy với vẻ ngoài điển trai, có chút “bụi bụi” đúng chất công tử nhà giàu. Về sự nghiệp của mình, Bình An cũng ghi dấu ấn tượng với nhiều vai diễn trên sóng giờ vàng.

Khá giống với Huỳnh Anh, Bình An cũng từ một hot boy bị chê diễn đơ cũng đã dần khẳng định và tìm được chỗ đứng. Mỗi khi xuất hiện, anh chàng cũng đều khiến cả cõi mạng phải “ồn ào” bàn tán về nhan sắc. Dù trước hay sau khi kết hôn, phong độ đẹp trai của Bình An vẫn cực kỳ ổn định. Không những vậy, anh còn sở hữu body đẹp, thường xuyên tập luyện thể thao nên khi “lên đồ” càng cuốn hút.

Diện mạo tuyệt đối đẹp trai của Bình An đúng gu nhiều cư dân mạng

Đó cũng chính là lý do mà nhiều người hâm mộ cho rằng: “Mỹ nam Việt Nam không ai qua nổi nhan sắc của Bình An”, “Nhìn lướt qua cũng biết Bình An đẹp trai số 1”, “Sinh ra để làm trai đẹp là đây!”, “Chưa từng thấy ai chê được nhan sắc này, cực phẩm đỉnh chóp”,...

Đứng riêng thì ai cũng “xịn” cả nhưng khi chung khung hình, Huỳnh Anh và Bình An đúng là bất phân thắng bại, khiến fan “đau đầu” lựa chọn. Đặc biệt là khi xuất hiện trong chương trình Sao Nhập Ngũ, cặp trai đẹp này đều để mặt mộc hay những khi tập luyện mệt mỏi vẫn không khiến họ bớt đẹp trai. Không những vậy, cả hai diện quân phục đều toát lên vẻ nam tính, mạnh mẽ, càng khiến dân tình rần rần thả tim.

Vẻ đẹp bất phân thắng bại của Huỳnh Anh và Bình An

Những lần chung khung hình trong show càng bùng nổ visual

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Mỗi khi lia cam trúng 2 anh này chung khung hình, không biết nhìn ai luôn vì đẹp đều quá”.

- “Tính ra mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười luôn đó. Giờ mà phải bình chọn không biết cho ai đẹp trai số 1”.

- “Bình thường tôi là fan Huỳnh Anh nha, thấy ổng đẹp trai quá chừng. Mà vào đây còn có thêm Bình An… lung lay quá”.

- “Thôi thì mình chọn cả 2, tất cả đều đẹp, mê cả 2 anh”.

- “Thật sự là gấp đôi visual, khung hình sáng bừng khi 2 người này đứng chung. Huỳnh Anh - Bình An, anh nào em cũng thích”.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng để tìm ra được “danh hiệu” đẹp trai nhất Việt Nam có lẽ quá khó. Bởi vốn mỗi người sẽ có một gu thẩm mỹ riêng, đánh giá về cái đẹp khác nhau. Chưa kể, ngoài 2 cái tên Huỳnh Anh và Bình An thì còn vô số các “nam thần” khác cũng "không phải dạng vừa" khi hội tụ cả nhan sắc lẫn tài năng.

Có thể kể đến một số gương mặt khác cũng khiến công chúng “xao động” mỗi khi xuất hiện như: B Trần, Vĩnh Thuỵ, Hữu Vi,... Những cái tên này dù không thường xuyên xuất hiện nhưng chỉ cần lộ diện là vẫn tạo được sức nóng. Thậm chí ở thời điểm hiện tại, vẫn có một số cư dân mạng nhắc tên những anh chàng đẹp trai này để so sánh, đọ visual với ai đó tương tự.

Bộ ba B Trần - Vĩnh Thuỵ - Hữu Vi cũng thường xuyên được netizen nhắc tên trong danh sách mỹ nam điển trai nhất Việt Nam

Ảnh: FBNV