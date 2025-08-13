Chuyện “Nhà”, chuyện người khi “Nhà tôi ở Masterise”

Qua 15 video phong cách sống gồm 10 tập "Knock Knock" và 5 tập ghi lại khoảnh khắc cộng đồng, người xem được dẫn dắt đến "chuyện nhà" của một thế hệ cư dân mới: sống có gu và gắn kết trong một cộng đồng thực sự văn minh.

Mỗi căn nhà - Một câu chuyện

Mỗi video "Knock Knock" bắt đầu bằng tiếng gõ cửa quen thuộc và lời chào đầy thân thiện: "Mời mọi người ghé thăm căn hộ của mình". Từ khoảnh khắc ấy, khán giả không chỉ được bước vào một không gian sống đẹp, mà còn cùng chủ nhân lần giở từng câu chuyện nhỏ phía sau bức tranh treo tường, chiếc bàn ăn, hay một góc ban công ngập nắng - nơi lưu giữ ký ức, thói quen và cả phong cách sống.

Căn hộ đầy cảm hứng của chị Nguyễn Xuân Khang – cư dân Masteri Waterfront (Ocean Park 1, Hà Nội).

Các "host" của chuỗi video không phải là người nổi tiếng hay chuyên gia phong cách sống, mà chính là cư dân - chủ mỗi căn hộ tại Masterise: người trẻ độc thân, gia đình trẻ, cặp đôi trung niên hay người lớn tuổi đã chọn nơi đây làm chốn về an yên… Sự xuất hiện mộc mạc, tự nhiên và chân thành ấy đã tạo nên nét gần gũi, cảm xúc - điều khiến series trở nên thật sự đáng xem.

"Từ ngày đầu nhận nhà, mình đã cảm thấy rất thân quen với nơi này. Không gian sống ấm áp, mọi người rất thân thiện - tất cả khiến mình thấy thoải mái khi sống tại Masterise" - chị Phương Anh, cư dân Masteri Waterfront (Ocean Park) chia sẻ.

Mỗi video là một hành trình khám phá không gian sống - từ phòng khách, bếp ăn, đến góc ban công nhiều nắng. Có người chọn phong cách tối giản, có người yêu vẻ nhiệt đới xanh mát, có người lại mang vào nhà cả một bộ sưu tập nghệ thuật - tất cả tạo nên những tổ ấm mang đậm dấu ấn cá nhân.

Trải nghiệm chuẩn quốc tế - Cảm xúc rất đời thường

Song song với không gian riêng, người xem cũng được trải nghiệm tiện ích chung hiện đại: hồ bơi panorama, lounge sang trọng, khu vui chơi trẻ em, gym đầy đủ, vườn thượng uyển và dịch vụ quản lý vận hành 24/7… Nhưng trên hết, chính cảm giác thân thuộc trong từng khoảnh khắc đời thường - một bữa cơm ấm, một chiều ngồi đọc sách nơi ban công, hay một lời chào buổi sáng giữa hàng xóm - là điều khiến tổ ấm Masterise thực sự trở thành "nhà".

"Bạn sẽ không để ý tới hành lang sạch hay thang máy nhanh… cho đến khi bạn nhận ra - đó là tiêu chuẩn sống mỗi ngày, điều luôn hiện diện tại nơi đây", một cư dân chia sẻ.

Sảnh căn hộ Masteri Waterfront (Ocean Park 1, Hà Nội).

Chuỗi video cũng mang một thông điệp rõ ràng: sống đẹp không phải là điều gì to tát, mà là sống có ý thức với từng lựa chọn nhỏ trong cuộc sống thường nhật. Trong bối cảnh hiện đại, khi gu sống của mỗi người ngày càng tinh tế và sức khỏe tinh thần được đề cao, việc chăm chút cho tổ ấm chính là một cách để tái tạo năng lượng và giữ cân bằng cảm xúc.

"Tôi từng nghĩ chỉ cần sống ở một nơi yên tĩnh là đủ. Nhưng khi ở Masterise Homes, tôi nhận ra rằng - những giá trị tốt đẹp và con người thân thiện mới là điều quan trọng nhất", bạn Kiều Trang, cư dân Masteri Waterfront chia sẻ.

Và không chỉ là cư dân, đội ngũ quản lý, nhân viên tại đây cũng góp phần làm nên cảm giác an tâm: "Không chỉ là nơi ở, mà là nơi mọi vấn đề đều được lắng nghe và giải quyết" - một nhân viên lễ tân tại Masteri West Heights cho biết.

Nhân viên tại Masteri West Heights (Smart City, Hà Nội).

Mỗi người một câu chuyện, mỗi căn hộ một cá tính - nhưng tất cả cùng gặp nhau tại cộng đồng "Nhà tôi ở Masterise". Chuỗi video khép lại bằng hình ảnh cộng hưởng: nhiều con người - nhiều góc nhìn - nhiều trạng thái cảm xúc… nhưng cùng chung một tinh thần sống: hiện đại, văn minh và đầy cảm hứng.

Tại Masterise Homes, "nhà" không chỉ là nơi ở, mà là nơi các câu chuyện được kể, được lắng nghe và được sẻ chia mỗi ngày.

