6 ngày sau tuyên bố ly hôn, con trai tỷ phú Mỹ bị phát hiện ngoại tình với bảo mẫu, đưa bạn gái 9x làm phó chủ tịch

Peter Goodwin, 40 tuổi - con trai của William Goodwin, cựu đồng sở hữu chuỗi AMF Bowling và một trong những doanh nhân quyền lực nhất bang Virginia - đang đối mặt với vụ ly hôn ồn ào sau khi bị cáo buộc ngoại tình với bảo mẫu của gia đình.

Theo hồ sơ tòa án, sáng 25/12/2023, tại dinh thự ở Virginia, khi vợ là nhà tâm lý học lâm sàng Cara Goodwin đang bế con gái mới 4 tháng tuổi, Peter bất ngờ thông báo muốn ly hôn. Thậm chí, anh ta còn lớn tiếng quát mắng trước mặt ba con nhỏ còn lại, theo The New York Post.

Peter Goodwin chụp ảnh cùng các con và vợ hồi đang mang thai

Đáng chú ý, chỉ 6 ngày sau, Peter bị phát hiện cùng Annette Lombard, bảo mẫu từng làm việc cho gia đình, tại khách sạn hạng sang Four Seasons ở Surfside, Florida. Tài liệu cáo buộc cặp đôi này nhiều lần đi du lịch và "quan hệ bất chính" trong nhiều tháng, từ Jackson Hole (Wyoming) tới căn nhà ở Palm Beach (Florida).

Annette Lombard, năm nay 27 tuổi, bắt đầu làm bảo mẫu cho gia đình Goodwin từ năm 2019 khi còn là sinh viên Đại học Virginia. Trong giai đoạn dịch Covid-19, cô sống cùng gia đình hơn một năm, thân thiết với các con của Peter tới mức những đứa trẻ gọi cô là "chị gái". Năm đó, Peter mời Lombard vào làm tại công ty của mình và nhanh chóng thăng chức cô lên phó chủ tịch.

Annette Lombard - nữ bảo mẫu 27 tuổi ngoại tình với ông chủ

Cuối năm 2020, Cara từng bày tỏ lo ngại về mối quan hệ giữa chồng và Lombard, nhưng Peter bỏ qua. Tháng 8/2023, Cara sinh con thứ tư. Một tháng sau, Peter nói muốn "độc lập hơn" và dành thời gian chăm sóc bản thân.

Peter điều hành tài khoản Instagram @timetodrive5 với gần 17.000 người theo dõi, thường chia sẻ hình ảnh siêu xe, đồng hồ xa xỉ kèm câu giới thiệu: “Just trying to keep the revs high” (tạm dịch: Chỉ cố giữ vòng tua máy ở mức cao).

Trong khi đó, Cara quản lý tài khoản @parentingtranslator có 135.000 người theo dõi, chuyên chia sẻ kiến thức nuôi dạy con và nghiên cứu tâm lý trẻ em.

Peter Goodwin sở hữu rất nhiều xe hơi hạng sang

Cha của Peter - ông William Goodwin - hiện đã nghỉ hưu, sở hữu nhiều dự án bất động sản lớn như khu nghỉ dưỡng golf Kiawah Island (South Carolina) và khách sạn Jefferson Hotel (Richmond, Virginia). Ông nổi tiếng với các hoạt động từ thiện, từng quyên hàng chục triệu USD cho nghiên cứu ung thư và giáo dục.

Peter và Cara kết hôn năm 2014, có bốn con từ 2 đến 9 tuổi và đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân.

Hồi tháng 1, Peter chính thức nộp đơn ly hôn và trong phản hồi gửi tòa, anh thừa nhận ngoại tình. Cara yêu cầu chia đôi tài sản chung, trợ cấp nuôi con và 500.000 USD để chi trả phí luật sư và chuyên gia.

Hiện hai bên đã thống nhất chia sẻ quyền nuôi con từ tháng 2/2024, song Peter muốn niêm phong hồ sơ ly hôn, trong khi Cara phản đối. Đại diện hai bên và Lombard đều từ chối bình luận.

Theo New York Post