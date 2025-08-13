Cả thế giới hợp lực tiết lộ "mối tình không công khai" của 1 thiếu gia và sao nữ Vbiz

Không giấu nhưng cũng không công khai có vẻ như là xu hướng yêu đương đang được nhiều người nổi tiếng lựa chọn. Họ thường không phủ nhận chuyện đã có “người thương” với khán giả nhưng lại vẫn đủ bí ẩn, riêng tư cho mối quan hệ.

Với công chúng, những gì “nửa kín nửa hở” sẽ luôn tạo ra cảm giác tò mò, muốn đi tìm câu trả lời chính xác. Thế nên cho dù người trong cuộc không lên tiếng xác nhận thì netizen vẫn sẽ có cách để “phơi bày” mối quan hệ. Thậm chí rõ nét đến mức chủ nhân muốn giấu cũng khó.

Đó cũng là trường hợp của cặp đôi Miu Lê và thiếu gia kém 5 tuổi - Nam Vlog.

Nam Vlog và Miu Lê

Từ cách đây 3 tháng, MXH đã râm ran tin đồn Miu Lê có bạn trai mới. Đàng trai không phải gương mặt quá xa lạ, là TikToker Nam Vlog với hơn 1 triệu người theo dõi. Sở dĩ, cộng đồng mạng có thể nhận ra nhất nhanh cũng bởi loạt hint từ chính chủ.

Bắt đầu từ 1 bức ảnh Miu Lê đăng story nắm tay một chàng trai có vóc dáng cao to, những sự xáo trộn lạ lùng đến từ danh sách người theo dõi trên tài khoản Instagram của cả hai và cả việc xuất hiện ở những cuộc vui tưởng như không liên quan,... Tất cả đều khiến netizen đặt ra câu hỏi: Miu Lê và Nam Vlog là gì của nhau?

Khi mọi chuyện trở nên “ồn” hơn thì mọi thứ cũng vận hành như được sắp đặt trước. Đàng trai sơ ý để lộ hình nền điện thoại với cô gái tóc ngắn y hệt Miu Lê, rồi dần dần thoải mái bình luận, tương tác thu hút sự chú ý giữa 2 người. Chưa kể, bạn bè chung của cả hai cũng liên tục tác hợp, ẩn ý khiến khán giả muốn “hiểu lầm” cũng không được.

Loạt hint do chính chủ tự tung ra, thoạt nhìn ai cũng biết là ai nhưng cả hai đều không lên tiếng xác nhận

Không những vậy, cặp đôi còn nhiều lần bị “team qua đường” bắt gặp đi chung. Gần đây nhất, hình ảnh Miu Lê và Nam Vlog diện đồ giản dị, sánh bước bên nhau được lan truyền trên các diễn đàn mạng. Không chỉ cùng nhau bước đi thoải mái, Miu Lê còn có hành động "đánh dấu chủ quyền" lộ liễu làm ôm lấy cánh tay của Nam Vlog.

Trước đó, cặp đôi cũng bị bắt gặp khi cùng sánh đôi đến một cửa hàng bán đồ dùng dành cho thú cưng và cùng nhau đi siêu thị. Dù có những lần cả hai đều đeo khẩu trang, đeo mắt kính nhưng “không đáng kể”, cộng đồng mạng vẫn nhận ra rõ mồn một. Song, bản thân người trong cuộc cũng không ngần ngại, họ có khá nhiều cử chỉ thoải mái, thân thiết dành cho nhau.

Cùng nhau mua sắm đồ cho thú cưng

Dựa vào loạt ảnh bị "tóm dính" gần đây, có thể thấy Miu Lê và Nam Vlog đồng hành cùng nhau trong rất nhiều hoạt động đời thường. Và cả thế giới thì như đang tác thành “bóc trần” mối quan hệ “không công khai” này của cặp đôi. Tuy nhiên với loạt hint chất lượng thế này thì chính chủ có xác nhận hay không cũng không còn quá quan trọng vì netizen đều đã tìm được câu trả lời.

Thậm chí, nhìn mối quan hệ khăng khít cỡ này, nhiều người còn đoán ngày cả hai “chốt đơn” lên xe hoa có lẽ cũng không còn xa.

Nam Vlog từng úp mở trong một vlog về chuyện kết hôn: "Nếu mà mình bán được cái bánh 300k là siêu lợi nhuận luôn, còn lời hơn kem trộn nữa. Ý nhưng mà không được. Kinh doanh vậy thất đức quá. Mình phục vụ bữa ăn cho người ta mà, mình vừa phải thôi. Nhưng nếu mà bán 300k thì mấy tháng thôi là đủ tiền lấy vợ rồi".

Miu Lê cũng vậy, cô từng bày tỏ: "Chắc sang năm Miu sẽ lấy chồng, nếu tôi lấy chồng mọi người có vui cho tôi không? Tôi phải lấy chồng chứ. […] Do hồi trước tôi chưa gặp được người mình muốn cưới, còn đúng người thì tôi sẽ cưới. Nhưng khi nào quyết định cụ thể tôi sẽ báo cho mọi người, chứ không dám nói trước đâu nha. Tôi sẽ mời những người bạn bè thân thiết, không phải mời để xã giao, xởi lởi, tôi biết đi một cái đám cưới cũng phức tạp lắm chứ đâu phải giỡn".

Cả thế giới đều "bóc trần" màn hẹn hò "không công khai" của cặp đôi này thì: Quá khó để phủ nhận!

Cho những ai chưa biết, Nam Vlog - bạn trai Miu Lê tên thật Trần Hoàng Nam, sinh năm 1996, từng du học Canada trước khi trở về Việt Nam và tốt nghiệp Đại học RMIT. Đây là ngôi trường "quy tụ" nhiều rich kid, khiến profile của anh càng thêm đáng chú ý.

Anh bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi vào thời điểm giãn cách xã hội năm 2021, khi loạt video nấu ăn của anh bất ngờ "gây bão" TikTok. Với chất giọng dí dỏm, biểu cảm duyên dáng và câu cửa miệng "Quá dễ với Nam", anh nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng. Không dừng lại ở mảng ẩm thực, hiện Nam Vlog còn mở rộng nội dung sang clip hài tình huống, lifestyle và các câu chuyện đời thường. Trang TikTok của anh hiện thu hút hơn 1,2 triệu follower, nhiều video cán mốc hàng triệu lượt xem cùng lượng tương tác cao.

