Chân dung chủ tịch ngân hàng Việt Nam đầu tiên tham dự diễn đàn khu vực APEC

Đó là Trần Hùng Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)!

Tối 13/8 fanpage Facebook Thông Tin Chính Phủ gây chú ý khi đăng tải thông tin lần đầu tiên diện một ngân hàng Việt Nam được mời tham dự và phát biểu tại diễn đàn đối thoại công - tư của APEC (Diễn đàn Hợp tác hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương). Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, học giả và doanh nghiệp đến từ 21 nền kinh tế thành viên.

Doanh nhân Trần Hùng Huy cũng chia sẻ hình ảnh này lên trang cá nhân, gây chú ý.

Trong phiên thảo luận của APEC Public‑Private Dialogue (PPD), doanh nhân Trần Hùng Huy phát biểu với chủ đề "Xây dựng hệ thống bền vững thích ứng với biến động nhân khẩu học".

APEC PPD là chuỗi đối thoại nhằm kết nối khu vực công, khối doanh nghiệp và giới học thuật để cùng bàn thảo, xây dựng giải pháp cho các thách thức chung của khu vực. Năm 2025, PPD diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức cao cấp SOM3 tại Hàn Quốc, tập trung vào hai chủ đề lớn: ứng phó với biến động nhân khẩu học và hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Thông tin nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Thông tin về ông Trần Hùng Huy được đông đảo netien tìm kiếm, nhận về nhiều lời khen ngợi. "Check profile thì thấy 'khủng' thật nha, người đâu vừa giỏi vừa phong thái", một cư dân mạng bình luận.

Doanh nhân Trần Hùng Huy được gọi là là tổng tài ngành ngân hàng

Doanh nhân Trần Hùng Huy sinh năm 1978, là con trai ông Trần Mộng Hùng - một trong những người sáng lập Ngân hàng ACB và bà Đặng Thị Thu Thủy - thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB.

Nam doanh nhân tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Chapman (Mỹ) năm 2002. Đến năm 2011, anh bảo vệ xong luận án tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate (Mỹ).

Năm 2012, doanh nhân Trần Hùng Huy chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch ACB. Khi đó anh mới 34 tuổi, trở thành Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam lúc bấy giờ.

Theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025, doanh nhân Trần Hùng Huy đang sở hữu 176.021.482 cổ phiếu ACB, tỷ lệ sở hữu 3,43%.

Bên cạnh những thành tích đáng nể và khối tài sản "kếch xù", chủ tịch ACB còn gây ấn tượng vì vẻ ngoài bảnh bao, phong độ.

Trần Hùng Huy không chỉ nổi tiếng trên thương trường mà con là một gương mặt được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội, cư dân mạng ưu ái gọi là “tổng tài vạn người mê” khi vừa giỏi giang vừa đẹp trai.

Tháng 6/2023, doanh nhân Hùng Huy gây “sốt” khi có màn trình diễn đàn, hát và nhảy mashup Always Remember Us This Way và Cô Đơn Trên Sofa.

Anh là một trong những lãnh đạo ngân hàng hiếm hoi công khai tài khoản MXH cá nhân.

Tại đây, nam doanh nhân chăm chỉ cập nhật hình ảnh về công việc, cuộc sống và sở thích cá nhân, rèn luyện thể thao, những chuyến du lịch, ... và cũng tích cực tương tác với cư dân mạng. Tuy nhiên, anh kín tiếng trong chuyện đời tư.

Visual đời thường được nhiều người khen ngợi.

Nam doanh nhân cũng thường xuyên chia sẻ những hoạt động đời thường, sở thích và cả những chuyến du lịch lên MXH.