“Vì tớ cần có mẹ”: Câu nói nghẹn lòng của cô gái ngày nào cũng ăn cơm trắng với 1 quả trứng, bao nhiêu tiền gửi hết về nhà

Những câu chuyện tâm sự về việc tự lập đã không còn quá mới mẻ trên MXH. Tuy nhiên mới đây trên Threads, một bài đăng của cô gái trẻ khiến cộng đồng mạng chững lại, dành nhiều sự quan tâm. Theo đó, cô gái tên L. cho biết đã thất nghiệp gần 4 tháng, lương bị giữ, không tiền đóng học thêm vẫn chấp nhận sống qua ngày bằng việc ăn cơm trắng với một quả trứng để gửi hết tiền về cho mẹ và các em.

Đáng chú ý, L. bày tỏ mẹ không nuôi mình từ nhỏ, đi lấy chồng khác và lúc nào nói chuyện cũng chỉ hỏi xin tiền. Tuy nhiên dù nhiều lần băn khoăn, L. vẫn quyết định chuyển tiền cho mẹ bởi lý do: “Vì tớ cần có mẹ”.

Bức ảnh nồi cơm trắng với duy nhất một quả trứng - bữa ăn thường ngày của một cô gái trẻ đang viral trên MXH Threads

Chia sẻ về hoàn cảnh của mình, L. nói: “Từ khi sinh ra mình không biết mặt bố, mẹ đi lấy chồng và không chu cấp cho mình từ khi mình học lớp 6 đến hiện tại. Mình ở với bà ngoại từ khi lọt lòng nhưng năm mình 14 tuổi, bà qua đời. Ngày bà mất, mình cũng mất đi một chỗ dựa tinh thần”.

Sinh ra với hoàn cảnh như vậy, L. từ lâu đã là một cô gái tự lập. Cô vẫn luôn tự học, tự làm, tìm các công việc làm thêm để kiếm tiền nuôi bản thân. Tuy nhiên cuộc sống vẫn luôn đưa ra cho cô quá nhiều thử thách khiến L. cảm thấy nản lòng.

“Từ lâu mình có đi xin làm thêm nhưng sau năm dịch, mọi thứ kinh doanh khó khăn hơn nên cô chú chủ cũng cho mình nghỉ một thời gian. Thời điểm đó mình đi làm công nhân nhưng công ty cũng ít việc cho người làm thời vụ nên cắt, nghỉ liên tục.

Vì muốn xin làm chính thức nên mình chọn đi học tiếng. Mà vì học tiếng cấp tốc nên chủ yếu thời gian sẽ chỉ dành cho việc học. Còn đi làm thì họ yêu cầu fulltime, giờ mình rảnh họ lại không có nên thu nhập bấp bênh, thất nghiệp là vậy”, L. chia sẻ.

Hiện tại, L. vẫn đang ở trọ một mình tại Hà Nội và làm công việc phụ bán đồ ăn vặt ở cổng trường đại học vào buổi tối.

Không kiếm ra tiền, nuôi bản thân còn chưa xong nhưng L. vẫn luôn cố gắng đáp ứng kinh tế hết mức có thể mỗi khi mẹ hỏi xin. Cô cho biết các đoạn tin nhắn trò chuyện với mẹ lúc nào cũng chỉ liên quan đến tiền. Điều này khiến L. cảm thấy tủi thân vì mẹ chưa từng hỏi thăm, quan tâm đến cuộc sống của cô.

Tuy nhiên, L. cũng không muốn ngừng chu cấp tiền cho mẹ. Bởi còn 3 đứa em trai rất ngoan, vẫn đang trong độ tuổi đi học nên L. không muốn các em dở dang.

“Các em của mình rất ngoan và quấn chị, đó là lý do mình không nỡ bỏ mặc các em. Một điều nữa là mình cũng muốn có mẹ, thèm được mẹ hỏi han,... nên mình vẫn cứ chịu nhịn mọi thứ để gửi tiền về nhà”, L. bày tỏ.

Những cuộc trò chuyện với mẹ chỉ xoay quanh chuyện tiền bạc

Câu chuyện của L. khiến nhiều người suy tư, thậm chí tranh cãi vì sự hy sinh quá mức, bỏ quên chính mình.

Nhiều người cho rằng cô bạn đang tự làm khổ chính mình, đôi khi cần cứng rắn, buông bỏ bớt một số gánh nặng thì cuộc sống sẽ ổn định hơn. Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng bày tỏ cần lo cho bản thân trước, sau đó mới có thể chăm sóc cho người khác.

Tuy nhiên, một số dân tình lại nghĩ khác. Họ cho hay bản thân cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, một bên là máu mủ ruột già nên không thể bỏ mặc.

Dù họ không có công nuôi dưỡng nhưng có công sinh thành và dù thế nào thì vẫn là gia đình nên tâm lý chung ai cũng đều mong muốn họ có cuộc sống tốt nhất.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Mình nghĩ rằng bạn nên thương bản thân trước. Nếu ngày nào cũng chỉ ăn cơm với một quả trứng như vậy sẽ không có sức để làm việc gì, muốn kiếm nhiều tiền hơn cũng khó nữa. Nên tốt nhất vẫn là sống cho bản thân mình nhiều hơn, không ai thương mình bằng chính mình. Gia đình nếu thương bạn, họ sẽ hiểu cho bạn và không nhắn tin như vậy”.

- “Đọc chia sẻ của bạn thì thấy bạn đang tự làm mình khổ. Bạn không có công việc cũng không đến mức sống tằn tiện như vậy. Mà quan trọng bạn đang sợ không có tiền dư ra để cho mẹ, nuôi các em. Lúc bạn có tiền thì bạn giúp gia đình nhưng lúc bạn khó khăn thì không ai bên cạnh, một câu động viên cũng không có… Mình người ngoài mà còn thấy thương bạn quá! Nên đôi khi sống ích kỷ đi một chút… sống không vì mình mới đáng trách đó bạn à”.

- “Không ở trong hoàn cảnh thì khó để nói đúng lắm mọi người. Mình cũng tương tự như chủ post, bố mẹ ly thân mỗi người một nơi, mình sống với ông bà. Nhưng mình không trách họ, không có công nuôi dưỡng thì họ cũng đã sinh ra mình, cũng đã từng rất yêu thương mình. Nên mình cũng vẫn muốn báo hiếu cho họ. Chứ cảm giác nhìn bố mẹ mình sống khổ sở, khó khăn cũng không vui nổi đâu”.

- “Mình khâm phục bạn thật sự, vào hoàn cảnh như bạn không chắc mình làm được như vậy. Cũng không biết khuyên thế nào cho đúng vì máu mủ không thể nói bỏ là bỏ được. Mình chỉ mong bạn có thật nhiều sức khoẻ, nếu mệt cứ nghỉ ngơi một chút rồi lại đi tiếp. Và cũng nên ăn uống đủ chất hơn, nếu muốn chăm lo cho gia đình thì mình cũng phải khoẻ đã nhé. Cố lên bạn nhé”.