To6 là gì?

Nếu có bình chọn, hẳn ngôn ngữ cõi mạng sẽ được trao giải nhất về độ thiên biến vạn hoá. Bởi đôi khi cùng là 1 từ nhưng lại được hiểu thành nhiều ý nghĩa khác nhau, cách viết khác nhau nên sơ hở là có thể tối cổ bất cứ lúc nào. Từ lóng được đề cập đến gần đây là “to6”.

"To6" là từ lóng được sử dụng nhiều trong năm 2025 (Ảnh chụp màn hình)

Người chưa biết hẳn đã tưởng đây là size áo, mã giảm giá hay tên một nhóm nhạc mới ra mắt. Tất cả đều sai. “To6” ây là cách viết biến tấu của từ tiếng Anh: toxic - nghĩa là độc hại, tiêu cực.

“To6” có phần “to” được giữ nguyên, còn số “6” khi đọc theo tiếng Anh là “six” nghe gần giống “xic” trong “toxic”. Ghép lại, “to6” trở thành cách viết tắt vừa tiết kiệm thời gian, vừa tạo cảm giác bắt trend. Sáng tạo vô cùng!

Trong các thảo luận trên MXH, “to6” cũng có ý nghĩa giống như “toxic”, thường được dùng để chỉ những hành vi hoặc thái độ tiêu cực, ai đó hoặc mối quan hệ nào đó không lành mạnh.

Chẳng hạn, một nhóm bạn nhiều drama hay gây chuyện có thể bị dán nhãn “to6”. Và dĩ nhiên, khi thấy ai bị gọi là “to6”, lời khuyên chân thành nhất vẫn là cẩn thận và giữ khoảng cách an toàn.

(Ảnh tạo bởi AI)

Thực tế, ý nghĩa của từ “toxic” cũng là một biến thể, được phát triển theo thời gian. Ban đầu, “toxic” vốn thường xuất hiện trong những bài diễn văn, diễn thuyết bình luận về sự ô nhiễm môi trường, chỉ sự độc hại của các vật chất.

Năm 2018, toxic đã được Từ điển Oxford bình chọn là “Từ của năm". Tại đây toxic được giải thích thêm ý nghĩa ẩn dụ là để chỉ những con người, những mối quan hệ xấu và đã mang đến những sự tiêu cực cho người khác. Chính vì thế mà toxic ngày càng được sử dụng rộng rãi, phổ biến và trong nhiều trường hợp khác nhau. Đối tượng sử dụng từ ngữ toxic nhiều nhất đó chính là giới trẻ.