Người chồng trong vụ clip gần 5 triệu view "tiểu tam vẫy tay chào chính thất" kể góc khuất hôn nhân: Dân tình muốn "quay xe"?

Vài ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay tại một quán cà phê ở Đà Nẵng, ghi lại cảnh một người đàn ông ngoại quốc đi cùng một phụ nữ được cho là "tiểu tam". Khi người vợ xuất hiện, quay video, cô gái kia vẫn tươi cười vẫy tay chào. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 4 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận trái chiều. Đằng sau đó là rất nhiều drama mà người trong cuộc khui ra...

Video cô vợ đăng đang tăng view chóng mặt trên TikTok

Khó ly hôn vì tranh chấp tài sản

Người đàn ông trong clip, anh Darrel John Cartwright xác nhận: "Tôi muốn nói ra câu chuyện từ phía mình. Tôi đã kết hôn gần tám năm nhưng tình yêu mà tôi từng có đã tan vỡ từ lâu và không thể hàn gắn. Gần hai năm trước, tôi ly thân và bắt đầu thủ tục ly hôn, hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc trong yên bình. Nhưng thay vì vậy, tranh chấp về tài sản và của cải đã biến thành một cuộc chiến kéo dài, mệt mỏi, không có hồi kết".

Anh cho rằng lý do vụ việc kéo dài là vì bất đồng về phân chia tài sản:

"Vợ tôi, hay đúng hơn là vợ cũ, đòi một khoản tiền bồi thường khổng lồ, vượt xa khả năng của tôi. Không chỉ đòi nhà đất mà còn cả tiền mặt những con số hoàn toàn vô lý. Thậm chí, cô ấy nhiều lần đến nhà tôi gây rối, báo tin sai cho công an, tìm đến nơi làm việc của tôi và đồng nghiệp để quấy rối. Cuối cùng, tôi buộc phải nghỉ việc".

Về hình ảnh xuất hiện trong clip, anh Darrel cho biết: "Trong văn hóa của tôi, việc uống cà phê hay trò chuyện thân mật với bạn bè dù là nam hay nữ là bình thường. Hôm đó, tôi chỉ gặp người bạn thân và nói về áp lực mà vợ cũ gây ra cho tôi trong vụ ly hôn này. Cô ấy đã từng đồng ý ở cả tòa Sơn Trà và tòa Đà Nẵng nhưng vẫn không chịu ly hôn vì muốn đòi thêm thật nhiều tiền và tài sản. Cuối cùng, cô ấy chỉ muốn biến cuộc sống của tôi thành địa ngục để đạt được một mục tiêu duy nhất: có một khoản tiền lớn và lấy hết tài sản. Đoạn video đã bị cắt ghép và khiến câu chuyện bị bóp méo. Mọi người chỉ thấy vài giây ngắn ngủi, không phản ánh toàn bộ sự thật. Là một người nước ngoài sống ở Việt Nam, tôi không có gia đình, không có chỗ dựa, không có ai bảo vệ. Tôi cũng không giỏi tiếng Việt để giao tiếp và tìm sự giúp đỡ".

Anh Darrel cho biết mỗi lần anh đi với người khác giới là buông lời nhục mạ, xúc phạm và không tránh được 2 bên lời qua tiếng lại

Anh Darrel cũng kể lại một lần từng cố gắng hàn gắn: "Tháng 6 năm ngoái, khi đang sống ly thân, tôi vẫn về thăm con mỗi tuần. Vợ tôi nói con bị bệnh và nhớ tôi. Nghĩ đến con trước tiên, tôi đồng ý trở về nhà để cho cuộc hôn nhân này một cơ hội. Cô ấy cũng đồng ý sẽ thay đổi. Nhưng chỉ sáu tiếng sau, cô ấy yêu cầu tôi chuyển 500 triệu đồng như một 'hình phạt' vì tôi đã sống bên ngoài, rồi bắt đầu lăng mạ tôi. Lúc đó, tôi nhận ra rằng mọi thứ không thể cứu vãn và quyết định nộp đơn ly hôn".

"Điều tôi mong nhất là con trai được lớn lên trong môi trường yên bình"

Theo anh, kể từ khi kết hôn, toàn bộ tài chính trong gia đình do anh gánh vác: "Căn hộ, xe hơi, mọi chi phí đều do tôi trả 100%. Gần tám năm qua, tôi chẳng khác gì một cây ATM. Không chỉ vậy, nhiều lần khi thấy tôi làm việc cùng bạn khác giới, cô ấy đã tìm đến nơi làm việc để gây sự, xúc phạm. Có lần còn phải viết cam kết xin lỗi họ tại công an".

Dù câu chuyện chứa nhiều mâu thuẫn, còn nhiều góc khuất, anh Darrel vẫn nhấn mạnh mình không muốn biến nó thành một cuộc chiến công kích cá nhân: "Tôi không muốn nói xấu vợ. Nếu tình yêu đã hết, lựa chọn tốt nhất là ly hôn, thay vì để sự tranh giành và bóc phốt qua lại giữa hai người lớn từng là một gia đình hạnh phúc khiến con cái bị tổn thương. Hôn nhân của chúng tôi không thể cứu vãn nhưng tôi vẫn mong điều tốt nhất cho con trai. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ thỏa hiệp với những đòi hỏi vô lý".

Bên cạnh những bình luận bênh vực cô vợ vẫn có người nghi vấn câu chuyện trên

Điều khiến anh đau lòng nhất là tác động đến đứa trẻ: "Mỗi lần gọi điện, con mới tám tuổi đã nói câu đầu tiên là 'Cho con tiền'. Một đứa trẻ không nên bị cuốn vào những tranh chấp của cha mẹ. Tôi chỉ muốn con lớn lên trong môi trường yên bình và được ở bên con, nhưng hiện tại mỗi lần muốn gặp con đều biến thành một cuộc cãi vã lớn".

Kết lại, anh nhấn mạnh: "Tôi chỉ mong mọi người nhìn nhận câu chuyện công bằng và mong phiên tòa sẽ là nơi kết thúc tất cả. Tôi sẽ làm tròn trách nhiệm làm cha nhưng cũng sẽ bảo vệ quyền lợi của mình".

Hiện vụ việc vẫn được MXH quan tâm.