Gương mặt Quỳnh Kool bị làm sao vậy?

Với xuất phát điểm là hot girl MXH, Quỳnh Kool là mỹ nhân quen mặt của “vũ trụ VFC” và cư dân mạng. Mới đây cô tái xuất trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh - phim truyền hình được "remake" từ phim 30 Chưa Phải Là Hết (Trung Quốc) và thu hút sự chú ý.

Bên cạnh câu chuyện của nhân vật Hoàng Lam do Quỳnh Kool thủ vai, netizen cũng bàn tán xôn xao về nhan sắc của cô phía dưới các đoạn cut của phim được đăng tải lên mạng.

Một số khoảnh khắc của Quỳnh Kool trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh (Nguồn: VTV Go)

Rất nhiều ý kiến cho rằng mỹ nhân VFC có biểu cảm cứng, thiếu tự nhiên và không giữ được phong độ nhan sắc như trước đây. Họ cũng cho rằng một trong những lý do dẫn đến tình trạng này là do lạm dụng các biện pháp làm đẹp.

Ngược lại, không ít bình luận lại khẳng định Quỳnh Kool vẫn xinh và vẫn thích nét đẹp của cô nàng. Diện mạo này cũng khá phù hợp với tính cách, suy nghĩ của nhân vật Hoàng Lam - một người vợ 30 tuổi nhưng tính tình trẻ con, vô tư.

Trong thực tế, Quỳnh Kool cũng nhắc khéo với cư dân mạng về nhan sắc khác lạ của mình ở phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Cô nàng chia sẻ trên tài khoản cá nhân rằng trong quá trình đóng phim này, cô đã tăng 7kg, từ 50kg lên 57kg nên mong “mọi người đừng thắc mắc nhé”.

Giải thích với fan về chuyện tăng cân chóng mặt khi quay phim, mỹ nhân VFC cho biết do cơ địa dễ hấp thụ.

Quỳnh Kool tiết lộ đã tăng 7kg khi quay phim mới (Ảnh chụp màn hình)

Trong quá khứ, Quỳnh Kool cũng nhiều lần trả lời nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Năm 2024, khi có người bình luận “Lúc đóng Hướng Dương Ngược Nắng mình mê bạn này, giờ bạn sửa nhiều quá”, Quỳnh Kool trả lời: “Sửa gì thế chị, nói em biết với?”.

Trước đó vào năm 2018, Quỳnh Kool khẳng định mình không đụng dao kéo nhưng có can thiệp phương pháp tiêm filler để cải thiện lại nhược điểm trên khuôn mặt.

Sự thay đổi nhan sắc của Quỳnh Kool

Quỳnh Kool có tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1995, đến từ Thái Bình. Quỳnh Kool có xuất phát là hot girl và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi đóng các sitcom như Kem Xôi, Loa Phường,... và một số MV mà nổi bật nhất là Vợ Người Ta của Phan Mạnh Quỳnh.

Dần dần Quỳnh Kool khẳng định được năng lực và trở thành mỹ nhân phim Việt giờ vàng qua các loạt phim đình đám như Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Đừng Bắt Em Phải Quên, Nhà Trọ Balanha, Hướng Dương Ngược Nắng, Hãy Nói Lời Yêu, Đừng Làm Mẹ Cáu,... Hiện tại Quỳnh Kool được nhận xét mà một trong những gương mặt truyền hình nổi bật.