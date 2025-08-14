"Kẻ thất bại" thay đổi cuộc đời sau 1.000 ngày tập theo truyện tranh Nhật Bản

Li Shuangyong (sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) được biết đến trên mạng với cái tên Tangzhu, tài khoản thu hút hơn 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, theo Jiupai News.

Li sinh ra ở nông thôn. Năm 36 tuổi, công việc kinh doanh trong nghề nuôi cá sụp đổ khiến anh lâm vào cảnh nợ nần và ly hôn. Anh tự gọi mình là "kẻ thất bại trong cuộc sống", trải qua những ngày tháng cảm thấy lạc lõng và vô định.

Trong thời điểm khó khăn đó, Li tình cờ đọc được bộ truyện tranh Nhật Bản ăn khách “ One-Punch Man” và nó truyền cảm hứng cho anh. Nhân vật chính của phim, Saitama, là anh chàng trọc đầu nghèo kiết xác, sống trong căn hộ tồi tàn, không giống bất kỳ siêu anh hùng điển hình nào.

Saitama không chiến đấu vì vinh quang hay trả thù mà chỉ muốn trở thành anh hùng nên chăm chỉ luyện tập với lịch trình rất nghiêm ngặt: 100 lần chống đẩy, 100 lần gập bụng, 100 lần ngồi xổm và chạy 10km mỗi ngày. Sau 3 năm, anh trở nên mạnh mẽ, đủ để đánh bại bất kỳ con quái vật nào chỉ bằng một cú đấm.

Li Shuangyong quyết định học theo: “Tôi phải tự cứu mình. Tôi không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Không thể tệ hơn được nữa".

Li thay đổi cuộc đời mình sau 1.000 ngày luyện tập giống truyện tranh. (Ảnh: Handout)

Từ 24/8/2021, Li bắt đầu 1.000 ngày tập luyện. Thách thức lớn nhất của anh là tài chính. Li cho biết anh phải chạy bằng đôi giày có giá chưa đến 10 nhân dân tệ (36 nghìn đồng), sống bằng trứng và mì ăn liền.

Anh quay lại quá trình tiến triển của mình và chia sẻ lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút lượng người theo dõi lớn và nhiều nhà tài trợ. Những người ủng hộ gửi cho anh giày chạy bộ và gửi thực phẩm bổ sung. Một nhóm fan ở Đài Loan thậm chí còn phát trực tiếp các lượt chạy của Li trên màn hình trường học và tập luyện cùng anh từ xa.

Li gặp bạn gái mình trong một cuộc chạy marathon. Người phụ nữ trẻ này đã động viên và ủng hộ anh trong suốt hành trình.

Ngày 19/7 vừa qua, Li hoàn thành thử thách 1.000 ngày tập luyện khắc khổ của mình. Anh đã chạy hơn 20.000km và lặp lại hơn 1 triệu lần các bài tập khác nhau. Cơ thể anh từ yếu ớt trở nên khỏe mạnh, tinh thần trở nên tự tin và lạc quan.

Li tâm sự, anh có thể kiên trì như vậy nhờ tập trung vào khao khát thành công và đã cố gắng "khuếch đại hy vọng vô hạn". Để đánh dấu ngày cuối cùng, Li đã cạo đầu và hóa trang thành Saitama, gọi đó là hành động tri ân nhân vật anh hùng trong truyện.

Chế độ tập thể dục của Li bao gồm chống đẩy, gập bụng và chạy bộ 10km mỗi ngày. (Ảnh: Handout)

Li đổi đời nhờ tập luyện theo truyện tranh. (Ảnh: Handout)

ONE, tác giả của " One-Punch Man" , khen ngợi anh trên mạng xã hội X: "Ý chí của anh thật đáng kinh ngạc! Xin chúc mừng".

Li cho biết thử thách 1.000 ngày chỉ là sự khởi đầu. Tiếp theo, anh dự định sẽ lập Kỷ lục Guinness Thế giới bằng cách chạy marathon mỗi ngày trong suốt 1 năm.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho ý chí phi thường của người đàn ông U40: "Tôi không thể tin được anh ấy đã biến một bài tập anime thành đời thực. Điều đó đòi hỏi một kỷ luật nghiêm ngặt"; "Quyết tâm của Li rất đáng khích lệ, nhưng hầu hết mọi người nên tuân thủ chế độ dinh dưỡng và thể dục cân bằng, dựa trên khoa học"....