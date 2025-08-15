Nữ phi công lái máy bay quân sự đẹp như tiên tử hạ phàm, 1000 năm nữa cũng không ai sánh bằng!

Mới đây trên mạng xã hội Douyin (Tương tự TikTok ở Việt Nam) loạt clip một nữ phi công quân sự xinh đẹp, visual như "thần tiên tỷ tỷ" trong trẻo, ngọt ngào.

Loạt hình ảnh, clip về cô gái này nhanh chóng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, đông đảo tư dân mạng "truy tìm" danh tính, info nữ phi công này. Nhiều người cho biết họ cứ tưởng cô gái là diễn viên và đang đóng phi, vì quá xinh đẹp, nhan sắc ít son phấn vẫn chiếm trọn spotlight.

Nữ phi công quân sự Từ Phong Xán.

Từ Phong Xán trong các clip quảng bá hình ảnh nữ phi công, nhiều người cứ ngỡ diễn viên hoặc thần tượng nào đó.

"Tưởng tiên tử phương nào, giống diễn viên Song Hye Kyo quá ha", "Đẹp quá, kiểu vibe thần tiên á, da trắng, nét mặt nhỏ", "Nữ phi công xinh nhất từng thấy ",... là những bình luận của cư dân mạng.

Rất nhanh sau đó, nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra cô gái trong clip là nữ phi công quân sự Từ Phong Xán (SN 1999, tại Chiết Giang, Trung Quốc).

Loạt ảnh và clip nêu trên của cô gái này được đăng tải từ nhiều năm trước, "gây sốt" một thời. Bây giờ lại bất ngờ hot trở lại. " Sau bao nhiêu năm thì chủ đề về nhan sắc của nữ phi công Từ Phong Xán vẫn làm mưa làm gió ", tờ Sohu bình luận.

Nhắc đến nữ phi công quân sự thì từ Từ Phong Xán là cái tên nổi tiếng ở Trung Quốc. Cô được mệnh danh là “nữ phi công xinh đẹp nhất Trung Quốc”, với nhan sắc, cùng vóc dáng không thua kém gì các tỷ tỷ xứ Trung. Nhiều người cũng thường so sánh Từ Phong Xán với nữ diễn viên Hàn Quốc Song Hye Kyo thời trẻ, với visual "vạn người mê".

Từ Phong Xán được mệnh danh là “nữ phi công xinh đẹp nhất Trung Quốc”.

Không chỉ gây chú ý với ngoại hình, Từ Phong Xán còn khẳng định bản thân qua những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực hàng không quân sự.

Năm 2020, khi mới 21 tuổi, Từ Phong Xán thực hiện thành công chuyến bay độc lập đầu tiên, trở thành nữ phi công đầu tiên của Lục quân Trung Quốc hoàn thành nhiệm vụ bay độc lập.

Năm 2021, cô tốt nghiệp Học viện Hàng không Lục quân Trung Quốc và gia nhập đơn vị trực thăng vũ trang thuộc Lục quân Trung Quốc. Cùng năm đó, Từ Phong Xán được chọn vào nhóm lái Harbin Z-20, dòng trực thăng đa dụng hạng trung của Trung Quốc, do Tập đoàn Công nghiệp máy bay Cáp Nhĩ Tân (HAIG) sản xuất.

"Tôi từng tự nhủ, 'nếu vượt qua được những khó khăn khi cầm lái những máy bay phức tạp, như Harbin Z-20, kỹ năng bay lượn của mình sẽ cải thiện đáng kể'" , cô từng chia sẻ về bản thân trên CCTV.

Được biết, vào năm 2017, sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Phổ thông số 1 Kim Hoa, Từ Phong Xán cùng 9 nữ thí sinh khác vượt qua hơn 120.000 ứng viên trên toàn quốc để trúng tuyển Học viện Hàng không Lục quân PLA - một trong những chương trình đào tạo phi công quân sự khắt khe nhất Trung Quốc. Quá trình huấn luyện tại học viện kéo dài bốn năm với cường độ khắt khe, đòi hỏi cả thể lực lẫn kỹ năng tư duy chiến thuật.

Từ Phong Xán nổi tiếng với hình ảnh nữ phi công xinh đẹp, tài năng.

Không chỉ xuất sắc trên bầu trời, Từ Phong Xán còn ghi dấu ấn trong nhiều cột mốc truyền thông.

Tháng 11/2022, cô gây chú ý tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc khi xuất hiện trước ống kính CCTV để giới thiệu trực thăng mới. Ngoại hình thanh tú, thần thái tự tin ngay lập tức được cư dân mạng quan tâm và so sánh với minh tinh Hàn Quốc Song Hye-kyo, khiến tên tuổi của cô lan tỏa nhanh chóng trên mạng xã hội. Năm 2023, Từ Phong Xán được bầu làm đại biểu Quốc hội Trung Quốc và trở thành một trong ba đại sứ đại diện cho các trường quân sự.

Đến năm 2024, Từ Phong Xán tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ 15, diễn ra từ 12 - 17/11 tại Chu Hải, Quảng Đông. Với vai trò dẫn chương trình và giới thiệu trực thăng Z-20, "gây sốt" trên truyền thông.

Ngoài những làn hiếm hoi xuất hiện tại các sự kiện quân sự, chính trị hay trả lời phỏng vấn truyền thông thì những thông tin về Từ Phong Xán rất ít ỏi. Nhiều người không rõ cô có sử dụng mạng xã hội hay không, vì không tìm ra. Thỉnh thoảng, Từ Phong Xán chỉ xuất hiện thông qua các ảnh chụp cùng gia đình, bạn bè,...

Đời thường, cô nàng giản dị, ít son phấn, song vẫn tổng vô cùng xinh đẹp.

Một số hình ảnh đời thường hiếm hoi của Từ Phong Xán với bạn bè, người thân.



