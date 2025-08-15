Dòng chữ lạ dán trên kính an toàn ở Vạn Hạnh Mall, ai lướt qua cũng đồng loạt đưa điện thoại lên

Tại Vạn Hạnh Mall (TP.HCM), một điểm nhấn nhỏ nhưng đầy ấm áp đang được nhiều người ghi lại và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đó là những tấm decal dán kính in thông điệp truyền cảm hứng, được đặt trên các tấm kính chắn an toàn trong khu trung tâm thương mại (TTTM).

Trong một đoạn clip thu hút sự chú ý, khách hàng đã quay cận cảnh một tấm decal với lời nhắn dễ thương, kèm chú thích: “Một chút đáng yêu ở Vạn Hạnh Mall. Sau cơn mưa trời lại sáng”.

Clip quay lại cảnh Vạn Hạnh Mall in những dòng thông điệp dán lên tấm kính chắn an toàn gây chú ý. Nguồn: Đường Kiến Bu

Trên nền decal màu xanh, hồng bắt mắt, mỗi thông điệp được thiết kế kèm hình lọ hoa cùng tông màu. Sự phối hợp này không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn khiến khách hàng dễ dàng nhận ra và dừng lại đọc khi đi ngang qua.

Một vài thông điệp được khách hàng quay lại và chia sẻ: "Cứ từ từ, trái tim rồi sẽ lành" "Bạn không cô đơn, yêu thương vẫn đang ở quanh đây" "Không có ngày mưa nào kéo dài mãi mãi, trời sẽ sáng ngay thôi" "Hôm nay chưa ổn? Không sao. Ngày mai mình thử lại nhé" "Sự thành công thường đến cho những người không bao giờ từ bỏ"....

Những thông điệp ý nghĩa.

Những câu chữ ngắn gọn nhưng đánh trúng cảm xúc. Chỉ cần một khoảnh khắc dừng lại, người đọc có thể cảm thấy được sẻ chia, tiếp thêm năng lượng để bước tiếp.

Không chỉ đơn thuần là vật trang trí, đây tiếp tục là một hành động nhân văn mà trung tâm thương mại này dành cho khách hàng. Bằng một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, nếu bạn đang trải qua một ngày không mấy suôn sẻ hay mang trong mình chút tâm trạng nặng nề, những dòng chữ ấy vẫn hiện diện ở đó - như một lời thủ thỉ hữu hình, vừa xoa dịu, vừa tiếp thêm động lực để bạn mạnh mẽ bước tiếp, chờ đón một ngày mai tươi sáng hơn.

Nhiều người dành lời khen ngợi cho sự sáng tạo này của Vạn Hạnh Mall. Từ thông điệp đến cách thiết kế đều rất chạm đến cảm xúc. Điều này cũng phần nào cho thấy những nỗ lực, sự chỉn chu, tâm huyết của TTTM này.

"Đi siêu thị: Không phải. Đi chữa lành: Phải", " Những lời nhắn nhủ tuy nhỏ bé nhưng có lẽ đối với những người đang tổn thương sẽ là một nguồn động lực lớn lao. 10 điểm không có nhưng cho sự sáng tạo này", "Nhân văn quá, mà phối màu thiết kế cũng đẹp nữa",

"Tất cả sẽ qua đi, trời quang mây tạnh, lòng người sẽ ấm hơn. Yêu mãi", "Đáng yêu quá, nếu ở TP.HCM nhất định mình sẽ đến Vạn Hạnh mall ủng hộ ạ", "Một ý kiến thật tuyệt vời. Người cần lời khuyên tự khắc sẽ đọc được", "Mê cái cách Vạn Hạnh Mall tử tế, nhân văn đến đáng yêu như vậy",... là những bình luận của cư dân mạng.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Vạn Hạnh Mall nhận được nhiều thiện cảm từ cư dân mạng. Điều này đến từ cách trung tâm thương mại này xử lý truyền thông và triển khai các biện pháp giúp khách hàng cảm thấy an tâm, thoải mái hơn khi trải nghiệm dịch vụ - đặc biệt là sau một số sự cố không mong muốn.

Hệ thống lưới an toàn được thiết kế chắc chắn, bao phủ toàn bộ khu vực thông tầng, chắc chắn, mang lại sự an tâm cho khách tham quan lẫn các đơn vị kinh doanh hoạt động bên trong.

Trước đó, Vạn Hạnh Mall đã lắp đặt tấm lưới an toàn ở khoảng không thông tầng nhằm tăng cường bảo vệ và đảm bảo an toàn cho khách. Khi netizen góp ý rằng tấm lưới trông khá đơn điệu, trung tâm đã nhanh chóng trang trí thêm đèn và các vật dụng nhiều màu sắc để không gian trở nên sinh động hơn.

Vạn Hạnh Mall cũng chia sẻ về sự xuất hiện của Góc Yêu Thương - nơi để mọi người gửi những lời yêu thương, những cảm xúc tới bạn bè, người thân, những người thương quý. Khu vực này bao gồm quầy check-in chụp ảnh cho khách hàng, đồng thời có nhiều hoạt động miễn phí như: Tặng trà sữa và bánh miễn phí, cùng nhiều hoạt động được thay đổi luân phiên như: Nặn tò he, tô tượng, tổ chức âm nhạc...

Vạn Hạnh Mall cũng mở tủ Tủ Yêu Thương - nơi để các bạn trẻ chia sẻ cảm xúc của mình ngày hôm nay, và có cơ hội nhận quà từ Vạn Hạnh Mall.

Gần đây, trung tâm cũng ghi điểm khi lắng nghe ý kiến khách hàng về việc bổ sung ghế ngồi ở các tầng, giúp đội ngũ bảo vệ bớt vất vả hơn khi phải đứng trực lâu. Tại khu vực sảnh ở mọi tầng, nhân viên an ninh vẫn duy trì công việc đều đặn, ngay cả ở những khu vực không còn cửa hàng hoạt động.

Ảnh: Di Anh.

Nhờ loạt thay đổi mang tính cầu thị, Vạn Hạnh Mall không chỉ đảm bảo an toàn mà còn thể hiện rõ tinh thần lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc ý kiến cộng đồng. Nhiều cư dân mạng thậm chí kêu gọi ghé trung tâm như một cách ủng hộ sự nỗ lực cải thiện không ngừng của nơi đây.