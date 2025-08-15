14 tuổi đã được bố mẹ mua cho căn nhà, 9 năm sau tăng giá lên 42 tỷ đồng cô gái trẻ vẫn rơi nước mắt: “Không ngờ mọi chuyện lại đổi thay thế này”

Căn nhà trị giá hàng chục tỷ bỗng “biến mất”

Ngày 7/8/2025, tờ Tân Hoa Xã đã đưa tin về vụ việc cô gái tên Tiểu Vương (23 tuổi) ở Bắc Kinh, Trung Quốc gần đây nhận được tin “sét đánh”: căn nhà đứng tên mình đã được bán và sang tên cho người khác mà cô không hề hay biết. Quá bất ngờ, cô tìm hiểu thì biết sự việc liên quan trực tiếp đến cha ruột mình.

Tiểu Vương vốn sinh ra trong một gia đình khá giả. Năm 2016, khi Tiểu Vương mới 14 tuổi, cha mẹ cô đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua một căn nhà ở Bắc Kinh và đăng ký quyền sở hữu đứng tên con gái. Đây là tài sản mà cha mẹ muốn dành cho con như một khoản bảo đảm cho tương lai. Trong suốt thời gian dài, Tiểu Vương vẫn tin rằng đây là món quà trọn đời mà cha mẹ dành cho mình, không ngờ một ngày nó lại biến mất ngoài tầm kiểm soát của cô.

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2025, khi Tiểu Vương 23 tuổi. Cha mẹ cô bất ngờ ly hôn sau hơn 20 năm chung sống. Do căn nhà đã đứng tên Tiểu Vương từ trước, nó không nằm trong khối tài sản chung để phân chia khi ly hôn. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau khi tòa tuyên bố chấm dứt hôn nhân, cha cô đã âm thầm hành động.

Lợi dụng việc từng là người đại diện hợp pháp của con khi cô chưa đủ tuổi trưởng thành, ông tự ký một hợp đồng chuyển nhượng căn nhà từ tên con gái sang cho chính mình. Sau khi hoàn tất thủ tục sang tên, ông nhanh chóng bán nhà với giá 11,6 triệu NDT (khoảng 42,4 tỷ đồng).

(Ảnh minh họa)

Toàn bộ quá trình này diễn ra mà Tiểu Vương hoàn toàn không hay biết. Chỉ khi một người quen thông báo, cô mới sửng sốt nhận ra tài sản lớn nhất của mình đã bị chuyển nhượng. Lúc này, cha cô giải thích rằng số tiền bán nhà được dùng để lo cho con đi du học. Thế nhưng, lời giải thích này không thuyết phục được cả con gái lẫn mẹ của Tiểu Vương.

Mẹ Tiểu Vương là người đầu tiên lên tiếng phản đối gay gắt. Bà cho biết căn nhà vốn là món quà của cả hai vợ chồng dành cho con gái từ khi còn nhỏ, với mục đích bảo đảm cho tương lai và làm của hồi môn khi con lập gia đình. Sau khi ly hôn, bà chưa từng có ý định đụng đến tài sản này, càng không nghĩ rằng chồng cũ lại đem bán đi. Bà khẳng định hành vi của chồng cũ là chiếm đoạt tài sản cá nhân của con, đồng thời khuyến khích Tiểu Vương đưa sự việc ra tòa để đòi lại quyền lợi.

Phán quyết của tòa án về vụ việc

Sau khi tham khảo ý kiến luật sư, Tiểu Vương quyết định khởi kiện, yêu cầu cha phải hoàn trả toàn bộ số tiền thu được từ việc bán nhà. Cô cho biết bản thân không ngờ cha mình lại làm như vậy. Mặc dù cha mẹ ly hôn, nhưng Tiểu Vương vẫn ngỡ ngàng vì mọi chuyện lại có thể đổi thay theo chiều hướng không ai mong muốn trong thời gian ngắn ngủi.

Điều 658 Bộ luật Dân sự Trung Quốc quy định: “Người tặng có thể hủy bỏ việc cho/tặng trước khi quyền sở hữu được chuyển giao. Khi hợp đồng tặng cho/tặng công chứng hoặc mang tính nghĩa vụ, từ thiện thì không áp dụng quy định hủy bỏ.” Trong trường hợp này, quyền sở hữu căn nhà đã thuộc về Tiểu Vương từ năm 2016, nên cha cô không có quyền thay đổi quyết định cho/tặng.

(Ảnh minh họa)

Hơn nữa, theo Điều 3 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, quyền tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ, không ai được xâm phạm. Khi Tiểu Vương đã đủ 18 tuổi, cô có toàn quyền quyết định đối với tài sản của mình. Bất kỳ ai, kể cả cha mẹ, nếu không có văn bản ủy quyền hợp pháp, đều không thể nhân danh cô để xử lý tài sản. Do vậy, việc cha cô tự ký hợp đồng tặng cho và bán căn nhà là hành vi vô quyền đại diện, đồng thời xâm phạm trực tiếp quyền sở hữu của cô.

Xét thấy căn nhà đã được bán cho bên thứ ba và không thể thu hồi, tòa án quyết định buộc người cha phải hoàn trả toàn bộ số tiền bán nhà, tức 11,6 triệu NDT (khoảng 42,4 tỷ đồng) cho con gái. Phán quyết này không chỉ trả lại quyền lợi kinh tế cho Tiểu Vương, mà còn khẳng định nguyên tắc tài sản cá nhân bất khả xâm phạm, dù là trong mối quan hệ huyết thống gần gũi nhất.

Vụ việc của Tiểu Vương nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự bất bình trước hành vi của người cha, cho rằng đây là minh chứng cho việc quyền sở hữu tài sản cần được bảo vệ bằng cơ chế pháp lý chặt chẽ, ngay cả trong phạm vi gia đình.

(Theo Xinhua)