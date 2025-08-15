Penthouse 2 tầng rộng 400m2 ở TP.HCM: Nơi Hoàng Thuỳ Linh dưỡng thai, Đen Vâu lên chức bố

Sáng 15/8, loạt ảnh Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu lộ diện cùng con song sinh ở Tam Đảo được chia sẻ, gây sốt mạng xã hội. Đây cũng là lần đầu tiên, hai nhóc tỳ nhà cặp sao Vbiz này xuất hiện, được nữ ca sĩ bồng bế ra sân nhà tắm nắng. Đúng chuẩn khung hình gia đình hạnh phúc.

Bắt gặp Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu lộ diện bên 2 nhóc tỳ song sinh. Nguồn: Đi soi sao đi.

Cặp đôi có tổ ấm nhỏ.

Quay ngược lại 3/2024, Hoàng Thuỳ Linh bị bắt gặp tại sân bay, sau khi di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM cùng Đen Vâu. Thời điểm này, cô được cho rằng đã mang bầu vì lộ bụng lớn.

Ở TP.HCM, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu sống tại căn penthouse 2 tầng rộng 400m2, trị giá hàng chục tỷ đồng. Căn hộ được giọng ca sinh năm 1988 tậu vào năm 2020, được thiết kế theo phong cách hiện đại và tông màu đen - trắng chủ đạo. Các không gian được chia riêng biệt, từ phòng khách, nhà ăn đến phòng làm việc, phòng trưng bày,... đều rất rộng rãi, chỉn chu.

Ngay từ lối vào lầu một, đã cho thấy hình ảnh phòng khách siêu rộng, tông đen - trắng chủ đạo.

Thiết kế nội thất hài hòa, cô bày biện nhiều vật trang trí như đèn chùm, bình hoa...

Một góc view xịn xò nhìn từ căn penthouse của Hoàng Thùy Linh.

Qua các hình ảnh mà Hoàng Thùy Linh tự đăng tải lên mạng xã hội, có thể thấy rõ tầng 1 của căn nhà có phòng ăn, nhà bếp và phòng khách rộng rãi. Tầng 2 là phòng ngủ, trên sân thượng, cô trồng nhiều hoa và cây cảnh tạo không gian thoáng cho căn nhà.

Khu vực phòng khách và phòng bếp rộng rãi nơi Hoàng Thuỳ Linh tụ tập bạn bè.

Phòng riêng của nữ ca sĩ có màu đen chủ đạo, nội thất khác đơn giản

Hoàng Thùy Linh khoe vườn hồng trên sân thượng do chính tay cô chăm sóc mỗi ngày.

Khu sân vườn có hệ thống trồng rau thủy canh, đúng chuẩn tổ ấm nhỏ.

Căn nhà mang rất nhiều dấu ấn của Hoàng Thuỳ Linh bằng hình ảnh cá nhân, vật lưu niệm gắn với các cột mốc trong sự nghiệp âm nhạc. Cô cũng để dành nguyên một căn phòng để trưng bày các giải thưởng, tranh và các tác phẩm nghệ thuật...

Hoàng Thùy Linh dành 1 căn phòng để vẽ tranh, trưng bày các giải thưởng

Trong nhà cũng có nhiều góc đậm chất nghệ thuật khác - nơi cô trưng bày một chiếc đàn lớn cũng là góc check-in siêu xinh.